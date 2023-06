Vodafone startet heute mit neuen CallYa-Tarifen

Vor wenigen Tagen hat Voda­fone den Start neuer CallYa-Tarife ange­kün­digt. Ab heute sind die Ange­bote verfügbar. Die Bezeich­nungen der Preis­modelle und die Grund­gebühren bleiben unver­ändert. Darüber hinaus bleibt es bei der Abrech­nung in Vier-Wochen-Zeit­räumen. Kunden bekommen aber je nach Tarif verbes­serte Inklu­siv­leis­tungen für den mobilen Internet-Zugang.

In der CallYa Allnet Flat S für 9,99 Euro in vier Wochen erhöht sich das Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum von bisher 3 GB auf 4 GB. Kunden, die die CallYa Allnet-Flat M buchen, bekommen für 14,99 Euro in vier Wochen jetzt 8 GB anstelle der bishe­rigen 6 GB Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

Bis zu 20 GB für 20 Euro

Vodafone verbessert CallYa-Tarife

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Die CallYa Allnet-Flat L für 19,99 Euro in vier Wochen bekommt jetzt 16 GB anstelle der bishe­rigen 9 GB High­speed-Daten­volumen. Kunden, die sich für den Tarif CallYa Digital entscheiden, bekommen für 20 Euro in vier Wochen sogar 20 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Bisher waren es 15 GB.

Mehr Surf-Volumen ist ab sofort auch im CallYa Jahres­tarif enthalten, der 99,99 Euro für 365 Tage kostet. Hatten die Kunden bislang 40 GB Surf-Volumen pro Jahr zur Verfü­gung, sind es jetzt 50 GB. An den Kondi­tionen in den Einsteiger-Tarifen CallYa Classic und CallYa Start ändert sich nichts. Auch die echte Flat­rate für Sprache, Text und Daten, CallYa Black, bleibt unver­ändert.

Auch Bestands­kunden profi­tieren

Kunden surfen mit LTE/5G max. Das heißt, es steht jeweils die best­mög­liche Perfor­mance für den mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung. Hat der Kunde sein High­speed-Volumen vorzeitig verbraucht, dros­selt Voda­fone die Perfor­mance des mobilen Internet-Zugangs nun auf bis zu 64 kBit/s. Bisher waren es 32 kBit/s. Eine echte Verbes­serung ist das nicht, denn auch mit 64 kBit/s ist der Internet-Zugang in der Praxis kaum sinn­voll nutzbar.

Neukunden erhalten die verbes­serten CallYa-Kondi­tionen ab sofort auto­matisch. Auch Bestands­kunden profi­tieren von der Erhö­hung des Inklu­siv­volu­mens für den mobilen Internet-Zugang - und zwar jeweils mit Beginn des nächsten Abrech­nungs­zeit­raums. Die Tarife sind wahl­weise mit physi­scher SIM-Karte oder eSIM-Profil erhält­lich.