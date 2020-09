Neue CallYa-Tarife ab 15. September: Alle Details

CallYa Special startet als CallYa Allnet Flat S

Foto: Vodafone/teltarif.de, Montage: teltarif.de Voda­fone führt zum 15. September neue CallYa-Tarife ein. Das geht aus Infor­mationen hervor, die Caschys Blog veröf­fent­licht hat. Bereits in den vergan­genen Tagen verdich­teten sich Hinweise auf neue Prepaid-Ange­bote des Düssel­dorfer Mobil­funk-Netz­betrei­bers. Über einige Details hatten wir im Laufe des Tages bereits berichtet. Nun sind alle Infor­mationen zu den insge­samt vier Preis­modellen bekannt.

Der grund­gebühr­freie CallYa-Tarif bleibt erhalten und wird künftig unter dem Namen CallYa Classic vermarktet. Tele­fonate und SMS schlagen mit 9 Cent pro Minute bzw. Kurz­mit­tei­lung in alle Netze zu Buche. Neu ist, dass der mobile Internet-Zugang 3 Cent je über­tra­genem Mega­byte kostet. Zudem haben Kunden die Möglich­keit, Daten­pakete zum Tarif hinzu­zubu­chen.

Drei Alter­nativen für Smart­phone-Besitzer

CallYa Special startet als CallYa Allnet Flat S

Foto: Vodafone/teltarif.de, Montage: teltarif.de Für Smart­phone-Nutzer stehen drei Tarife zur Auswahl, bei denen jeweils eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand und ein Daten­paket mit "LTE max" inklu­sive sind. Eben­falls im Preis enthalten sind Einheiten für Tele­fonate und den SMS-Versand von Deutsch­land ins EU-Ausland sowie das Roaming in den EU- und EWR-Staaten.

CallYa Allnet Flat S war ursprüng­lich als CallYa Special geplant und kostet 9,99 Euro in vier Wochen. Laut Bran­chen­berichten wurde im Vorfeld die Akzep­tanz für 3, 4 und 5 GB Inklu­siv­volumen für den mobilen Internet-Zugang abge­fragt. Schluss­end­lich ist es bei der "kleinsten" Lösung geblieben. Die Kunden bekommen demnach 3 GB je Abrech­nungs­zeit­raum. Dazu kommen 200 Einheiten für Anrufe und SMS von Deutsch­land ins EU-Ausland.

Für 14,99 Euro in vier Wochen können Inter­essenten die CallYa Allnet Flat M buchen. Hier erhöht sich das Daten­volumen auf 5 GB in vier Wochen. Dazu stehen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 500 Einheiten für Anrufe und SMS ins Ausland zur Verfü­gung. Im Tarif CallYa Allnet Flat L für 19,99 Euro in vier Wochen erhöht sich das High­speed-Volumen auf 7 GB.

5G kostet 3 Euro extra

Beim Preis für die 5G-Option hat sich Voda­fone - anders als zunächst geplant - am Mitbe­werber Deut­sche Telekom orien­tiert. Anders als zunächst ange­dacht kostet der Zugang zur neuen Netz-Gene­ration demnach 3 Euro und nicht 2 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum extra. Bislang gibt es keine Infor­mationen dazu, ob CallYa-Kunden die Möglich­keit bekommen, 5G vor der Opti­ons­buchung kostenlos zu testen. Bei der Telekom ist das für bis zu zwölf Wochen möglich.

Neben 5G hat Voda­fone weitere CallYa-Optionen im Angebot, die sich zu den "Grund­tarifen" hinzu­buchen lassen. Für 2,99 Euro bekommen Inter­essenten 400 MB Daten­volumen. 800 MB gibt es für 5,99 Euro, 2 GB für 9,99 Euro, 5 GB für 19,99 Euro und 7,5 GB für 29,99 Euro. Die DayFlat 10 GB (die weiterhin keine Flat­rate ist, sondern "nur" 10 GB Inklu­siv­volumen bietet), bleibt für 4,99 Euro in 24 Stunden erhalten.

Für 4,99 Euro ist außerdem eine Option mit 100 Einheiten für Minuten und SMS erhält­lich. Zum Preis von 9,99 Euro erhöht sich die Inklu­siv­leis­tung auf 400 Einheiten. Dazu bietet Voda­fone eine Flat­rate für netz­interne Gespräche an, die mit 2,99 Euro in vier Wochen zu Buche schlägt.

Umstel­lung auch für Bestands­kunden

Neben neuen Inter­essenten ab 15. September sollen auch Bestands­kunden von den neuen CallYa-Tarifen profi­tieren. Die Umstel­lung erfolgt sukzes­sive. Noch nicht bekannt ist, ob Voda­fone auch bei CallYa Flex und CallYa Black Ände­rungen vornimmt. Anders als die Telekom hat Voda­fone bislang keine echte Prepaid-Flat­rate für Sprache, Text und Daten im Angebot.