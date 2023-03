Vodafone startet CallYa-Jahrestarif: 40 GB unter 100 Euro

Am 21. März startet Voda­fone mit dem CallYa-Jahres­tarif. Für knapp 100 Euro sind unter anderem eine Allnet-Flat und 40 GB Daten­volumen inklu­sive.

Voda­fone startet zum 21. März einen CallYa-Tarif, der nach der Buchung ein ganzes Jahr lang genutzt werden kann. Das CallYa-Jahres­paket schlägt mit einem Preis von 99,99 Euro zu Buche und bietet eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze. Dazu kommen je 2400 Gesprächs­minuten und SMS für Verbin­dungen ins EU-Ausland und 40 GB unge­dros­seltes Daten­volumen inklu­sive "LTE max" und 5G.

Der Tarif ist für Bestands­kunden ab "Mitte März" tele­fonisch unter der Rufnummer 0172 2290229 buchbar. Neukunden können den CallYa-Jahres­tarif ab 21. März zunächst online bekommen. Ab Ende März sollen die Star­ter­sets auch in allen Voda­fone-Shops erhält­lich sein und ab April will Voda­fone den Wechsel aus einem anderen Prepaid­tarif ins CallYa-Jahres­paket auch über die App und im Web anbieten.

CallYa-Jahrestarif angekündigt

Foto: Vodafone Da das Daten­volumen von 40 GB flexibel in einem Monat aufge­braucht oder über das Jahr verteilt genutzt werden kann, sieht Voda­fone auch Touristen oder Studenten aus dem Ausland als poten­zielle Ziel­gruppe. Aber auch als Präsent für Schul­kinder, Nichten und Neffen sowie die Groß­eltern sei der Tarif gut geeignet, da sich der Beschenkte ein Jahr lang "um nichts kümmern" müsse.

Oster-Aktion für CallYa-Stan­dard­tarife

Wer sich im Akti­ons­zeit­raum vom 21. März bis zum 18. April für einen der im Vier-Wochen-Rhythmus abge­rech­neten CallYa-Tarife entscheidet, erhält für bis zu sechs Monats das doppelte Daten­volumen. Das sind im CallYa Start 2 GB, in der CallYa Allnet Flat S 6 GB, in der CallYa Allnet-Flat M 12 GB, in der CallYa Allnet-Flat L 18 GB und im CallYa Digital 30 GB. Wenn der Kunde den Tarif mit einer eSIM bucht, kann er den Mobil­funk­anschluss schon wenige Minuten nach der Buchung nutzen.

Inter­essenten, die bereits einen Fest­netz-Anschluss oder einen TV-Tarif von Voda­fone nutzen, profi­tieren von der GigaKombi. Die Kunden bekommen bei Abschluss einer neuen CallYa-Karte in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 1 GB Extra-Daten­volumen.

Wenn Sie gerade vor der Entschei­dung für einen neuen Mobil­funk­tarif stehen, werfen Sie doch mal einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich auf teltarif.de. Damit können Sie ein Angebot ermit­teln, das Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspricht.