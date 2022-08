eSIM für CallYa: So geht's für Neu- und Bestandskunden

Wie berichtet, bietet Voda­fone die eSIM als Alter­native zur klas­sischen SIM-Karte ab 6. September auch für Besitzer von Prepaid­karten an. Bislang gab es eSIM-Profile beim in Düssel­dorf ansäs­sigen Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern nur für Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis. Auf Anfrage von teltarif.de hat Voda­fone jetzt weitere Details dazu mitge­teilt, wie Neu- und Bestands­kunden die eSIM bekommen können. Details zur CallYa-eSIM

Bild: teltarif.de Neukunden können derzeit nur dann ohne Umwege eine eSIM bekommen, wenn sie die CallYa-Karte mit einer neuen Rufnummer bestellen. Wer sich für die Mitnahme seiner bestehenden Handy­nummer entscheidet, muss dennoch nicht auf die eSIM-Nutzung verzichten. Aller­dings ist ein Zwischen­schritt erfor­der­lich. Bei der Bestel­lung ist zunächst eine physi­sche SIM-Karte obli­gato­risch. Diese kann im Nach­gang über die Kunden­betreuung in ein eSIM-Profil getauscht werden.

Bestands­kunden: Wechsel über die Hotline

Wer bereits Voda­fone-Prepaid­kunde ist und eine physi­sche SIM-Karte nutzt, bekommt das eSIM-Profil auf Wunsch im Rahmen eines Karten­tauschs über die Kunden­betreuung. Die Vorge­hens­weise ist somit ähnlich wie für Neukunden, bei denen im Zusam­men­hang mit der CallYa-Bestel­lung auch eine Rufnum­mern­por­tie­rung ansteht.

Wie die Voda­fone-Pres­sestelle weiter erläu­terte, sollen die Prozesse perspek­tivisch verbes­sert werden voraus­sicht­lich ab Früh­jahr 2023 will der Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern neuen Prepaid­kunden ermög­lichen, eine eSIM auch ohne Zwischen­schritt über eine Plastik-Betrei­ber­karte zu bekommen. Bestands­kunden sollen zum glei­chen Zeit­punkt die Möglich­keit bekommen, den Karten­tausch selbst über die MeinVodafone-App oder das webba­sierte Kunden­menü des Netz­betrei­bers durch­zuführen.

eSIM-Profile wieder­ver­wendbar?

Nicht bekannt ist derzeit noch, ob für den Karten­tausch bzw. den Wechsel der SIM-Karten-Art zusätz­liche Kosten anfallen. Abzu­warten bleibt außerdem, ob es möglich sein wird, einmal erstellte eSIM-Profile beispiels­weise nach einem Gerä­tewechsel erneut zu nutzen. Voda­fone ermög­licht das als einziger deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber seinen Kunden mit Lauf­zeit­ver­trag, während Telekom- und o2-Kunden ein neues eSIM-Profil benö­tigen, sofern sich das alte Profil nicht direkt von Handy zu Handy über­tragen lässt.

Möglich sind die wieder­ver­wend­baren eSIM-Profile von Voda­fone, da der Netz­betreiber die QR-Codes zusätz­lich mit einer ePIN absi­chert, ohne deren Eingabe die Akti­vie­rung nicht möglich ist. Telekom und o2 verzichten auf die ePIN. Das verein­facht den Instal­lati­ons­pro­zess, wird aber beim Gerä­tewechsel zum Nach­teil.

