Neue CallYa DayFlat Option

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de Voda­fone bietet für Prepaid­kunden mitt­ler­weile zwei Optionen an, die als DayFlat für den mobilen Internet-Zugang bezeichnet werden. Für Kunden, die eines dieser Ange­bote buchen, wird der Daten­zähler des regu­lären Tarifs 24 Stunden lang ange­halten. Während dieser Zeit surfen die Kunden über das zur DayFlat-Option gehö­rende Inklu­siv­volumen. Nach dessen Verbrauch oder nach spätes­tens 24 Stunden wird wieder das zum eigent­lichen Tarif gehö­rende Volumen verbraucht.

Bereits seit längerer Zeit bekannt ist die DayFlat 10 GB, die für jeweils 4,99 Euro gebucht werden kann. Zwar sugge­riert die Bezeich­nung "DayFlat" fälsch­licher­weise, dass es sich um eine Flat­rate für die mobile Inter­net­nut­zung handelt. Da das Inklu­siv­volumen von 10 GB eben­falls in der Bezeich­nung der Option vorkommt, sollte es poten­ziellen Inter­essenten klar sein, was sie für die 4,99 Euro tatsäch­lich bekommen. Sind die 10 GB verbraucht und steht auch im Basis­tarif kein Inklu­siv­volumen mehr zur Verfü­gung, so wird die Perfor­mance des mobilen Internet-Zugangs auf maximal 32 kBit/s redu­ziert.

DayFlat Unli­mited ist nicht unli­mitiert

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de Als weiteres Angebot ist mitt­ler­weile die DayFlat Unli­mited verfügbar, die mit einem Opti­ons­preis von jeweils 6,99 Euro zu Buche schlägt. Auch diese Option gilt ab dem Zeit­punkt der Buchung für 24 Stunden. Es handelt sich aller­dings eben­falls nicht um eine echte Flat­rate, obwohl der Name des Tarifs das sugge­riert. Die Begren­zung auf 100 GB Daten­volumen für 24 Stunden sollte für die meisten Kunden aber einer Flat­rate sehr nahe­kommen.

Beide DayFlat-Tarife können auch im EU-Roaming genutzt werden. In den EU- und EWR-Ländern sowie in Groß­bri­tan­nien wendet Voda­fone aber die im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­sehene Fair use Policy an. Wer die 10-GB-Option bucht, hat im Ausland somit nur 3,4 GB Daten­volumen zur Verfü­gung. Die 100-GB-Option bietet im EU-Roaming die Möglich­keit, bis zu 4,7 GB unge­dros­seltes Daten­volumen zu nutzen.

LTE max und 5G inklu­sive

Mit den Prepaid-Tarifen von Voda­fone haben Kunden mitt­ler­weile gene­rell Zugriff auf das 5G-Netz. Eine kosten­pflich­tige Zusatz­option muss nicht mehr gebucht werden. Auch LTE max ist bei Voda­fone CallYa inklu­sive. Kunden haben somit jeder­zeit die netz­tech­nisch maximal am Aufent­haltsort verfüg­bare Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit zur Verfü­gung.

In einer weiteren Meldung haben wir über eine Aktion berichtet, die es ermög­licht, CallYa Digital zwölf Wochen lang kostenlos zu nutzen.