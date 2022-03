Vodafone-CallYa-Aktion: 6 mal 3 GB Extra-Datenvolumen

Voda­fone hat eine Aktion gestartet, um weitere Kunden für seine Prepaid-Tarife zu gewinnen. Wer sich ab sofort und bis zum 18. April für die Tarife CallYa Allnet Flat S, CallYa Allnet Flat M und CallYa Digital entscheidet, bekommt bis zu sechsmal 3 GB zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Alle anderen Tarif­bestand­teile bleiben unver­ändert.

Die CallYa Allnet Flat S für 9,99 Euro in vier Wochen bietet neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS-Mittei­lungen in alle deut­schen Netze regulär 3 GB High­speed-Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Im Rahmen der Aktion wirbt Voda­fone mit "6 GB Daten­volumen für die ersten sechs Monate". Gemeint sind sechs Abrech­nungs­zeit­räume von jeweils vier Wochen. Neue CallYa-Aktion

Logo/Foto: Vodafone, Montage: teltarif.de Im Tarif CallYa Allnet Flat M für 14,99 Euro in vier Wochen bekommen die Kunden neben der Alle-Netze-Flat­rate für Sprache und Text regulär 5 GB unge­dros­seltes Surf-Volumen pro Abrech­nungs­zeit­raum. Im Rahmen der Aktion erhöht sich die Inklu­siv­leis­tung für bis zu sechs Vier-Wochen-Zeit­räume auf 8 GB.

Für den Tarif CallYa Digital gilt, dass Kunden für 20 Euro Grund­gebühr in vier Wochen norma­ler­weise unbe­grenzte Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen in alle Netze zur Verfü­gung haben. Dazu kommen norma­ler­weise 15 GB unge­dros­seltes Surf-Volumen. Im Rahmen der Aktion sind es bis zu sechsmal 18 GB.

So funk­tio­niert die Aktion

In den Fußnoten zur Aktion erläu­tert Voda­fone, dass Kunden "bei den ersten sechs aufein­ander­fol­genden Bezah­lungen" des Tarif-Basis­preises "jeweils zusätz­lich 3 GB auf das Stan­dard-Daten­volumen" bekommen. Das gelte bis zum 18. Oktober 2022. Wer von der Aktion profi­tieren möchte, muss sich bei Voda­fone iden­tifi­zieren und den Tarif akti­vieren. Weiter heißt es, das Bonus-Surf­volumen könne neben Deutsch­land auch im EU-Roaming genutzt werden.

Unter den Teil­neh­mern verlost Voda­fone zudem zehn Oppo-Smart­phones vom Typ A54 5G. Dazu muss der Tarif­preis bis zum 18. April mindes­tens einmal aufge­laden werden.

CallYa Digital Light nicht mehr verfügbar

Den erst im Herbst 2021 einge­führten Tarif CallYa Digital Light hat Voda­fone unter­dessen von seiner Webseite entfernt. Das Angebot ist demnach nicht mehr verfügbar. Weiterhin gilt, dass Voda­fone die Mitnahme einer bestehenden Handy­nummer zu einer CallYa-Karte mit 10 Euro belohnt.

Wie bereits berichtet hat auch die Telekom eine Aktion aufge­legt, mit der Prepaid-Kunden mehr Daten­volumen bekommen können.

