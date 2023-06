Vodafone CableMax: Gigabit-Aktionstarif kommt zurück

Voda­fone bietet ab dem 12. Juni den CableMax-Tarif wieder an. Parallel startet das Unter­nehmen eine DSL-Aktion. Wir fassen die Details zu beiden Ange­boten zusammen.

Voda­fone hat ange­kün­digt, den Akti­ons­tarif CableMax in Kürze wieder anzu­bieten. Damit surfen Kabel­kunden des in Düssel­dorf ansäs­sigen Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns mit bis zu 1 GBit/s im Down­stream und 50 MBit/s im Upstream. So günstig wie bei früheren Aktionen ist der Vertrag nicht mehr. Gegen­über den Stan­dard­kon­ditionen sparen Kunden dennoch deut­lich.

Der Tarif CableMax wird im Zeit­raum vom 12. Juni bis 2. Oktober wieder vermarktet. Danach startet die Branche in der Regel schon fast ins Weih­nachts­geschäft, sodass eine Verlän­gerung durchaus nicht unwahr­schein­lich ist. War der Vertrag bei früheren Aktionen für knapp 40 Euro monat­liche Grund­gebühr erhält­lich, kostet der Tarif nun 10 Euro pro Monat mehr.

Wer sich im Rahmen der Aktion für den Gigabit-Anschluss über das Kabel­netz entscheidet, zahlt somit 49,99 Euro. Für Kunden, an deren Anschluss die Gigabit-Geschwin­dig­keit nicht verfügbar ist, bietet Voda­fone zum glei­chen Preis einen Tarif mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream und 25 MBit/s im Upstream an. Vodafone bringt CableMax zurück

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de Anschluss­gebühren werden nicht berechnet, und der Preis soll dauer­haft bestehen bleiben - auch nach Ablauf der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Damit ist der Tarif auch lang­fristig monat­lich 10 Euro güns­tiger als das Stan­dard-Gigabit-Preis­modell GigaZuhause 1000 Kabel, das nach dem ersten halben Jahr (hier werden monat­lich 19,99 Euro berechnet) mit 59,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt.

DSL Max zum glei­chen Preis

Im Rahmen der Aktion bietet Voda­fone auch einen DSL-250-Anschluss zum Sonder­preis von dauer­haft 49,99 Euro im Monat an. Das Angebot nennt sich DSL Max und bietet einen Internet-Zugang mit bis zu 250 MBit/s im Down­stream und 40 MBit/s im Upstream. Bei diesem Tarif wird bei Buchung via Internet zusätz­lich ein Online-Vorteil von 70 Euro einge­räumt.

Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt auch beim DSL-Angebot 24 Monate, und der Monats­preis soll dauer­haft stabil bleiben. Gegen­über dem Stan­dard­tarif GigaZuhause 250 DSL sparen die Kunden monat­lich 5 Euro.

Voda­fone weist ferner darauf hin, dass es vom 9. Juni, 18 Uhr, bis einschließ­lich 11. Juni Wartungs­arbeiten am Online-Shop gibt. Daher sei es in diesem Zeit­raum nicht möglich, Fest­netz-Tarife zu buchen. Das gelte neben DSL und Kabel auch für TV-Optionen.

Dass die früheren Akti­ons­preise nicht unver­ändert zurück­kommen, war nahe­lie­gend. Schließ­lich hat Voda­fone für zahl­reiche Bestands­kunden Preis­erhö­hungen kommu­niziert. Wie berichtet erwägen die Verbrau­cher­zen­tralen, dagegen zu klagen.