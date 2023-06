CableMax: Vodafone-Aktionstarif ab sofort wieder verfügbar

Wie erwartet bietet Voda­fone ab sofort wieder seinen Akti­ons­tarif GigaZuhause CableMax an. Ganz so günstig wie in der Vergan­gen­heit ist das Angebot dieses Mal nicht. Das war nach Preis­erhö­hungen für Bestands­kunden, die der Netz­betreiber in den vergan­genen Monaten durch­gesetzt hat, auch nicht zu erwarten. Dennoch können Inter­essenten im Rahmen der "SOMMEHR" genannten Aktion gegen­über den Stan­dard­kon­ditionen sparen.

GigaZuhause CableMax ist für monat­lich 49,99 Euro zu bekommen. Dafür surfen Kunden über einen Kabel­anschluss mit bis zu 1 GBit/s im Down­stream und 50 MBit/s im Upstream. Wie Voda­fone weiter erläu­terte, bekommen die Kunden mit dem Akti­ons­tarif auch eine Flat­rate für Anrufe in alle deut­schen Fest- und Mobil­funk­netze. Der Tarif wird zunächst bis zum 7. Oktober ange­boten.

Angebot für DSL-Kunden

Vodafone startet "SOMMEHR"-Aktion

Foto: Vodafone Für Kunden, die anstelle eines Kabel­anschlusses von Voda­fone mit DSL versorgt werden (können), bietet das Unter­nehmen zum glei­chen Preis den Tarif GigaZuhause DSLMax an. Dieser bietet bis zu 250 MBit/s im Down­stream und 40 MBit/s im Upstream, sofern am Anschluss des Kunden die Tech­nologie VDSL Super Vecto­ring verfügbar ist.

Anders als beim Angebot über das Kabel­netz ist keine Telefon-Flat­rate inklu­sive. Statt­dessen wirbt Voda­fone mit "Fest­netz by Call". Das hat nichts mit Call-by-Call zu tun, sondern bedeutet, dass alle Anrufe nach Gesprächs­minuten abge­rechnet werden. Für Anrufe ins Fest­netz werden 2,9 Cent pro Minute berechnet, für Tele­fonate in die Mobil­funk­netze minüt­lich 19,9 Cent. Zum Vertrag bekommen die Kunden als Leih­gabe eine AVM FRITZ!Box 7530.

So können Bestands­kunden wech­seln

Neben Neukunden bietet Voda­fone auch Bestands­kunden mit laufenden Kabel- und DSL-Verträgen den Wechsel in den jewei­ligen Akti­ons­tarif an. Inner­halb der Vertrags­lauf­zeit ist das aller­dings nur möglich, wenn mit der Umstel­lung der Wechsel in ein höher­wer­tiges Preis­modell verbunden ist, das monat­lich mindes­tens 5 Euro mehr kostet als der bishe­rige Tarif. DSL-Bestands­kunden können jeder­zeit in den CableMax-Tarif wech­seln.

Bestands­kunden sollten außerdem bedenken, dass mit dem Tarif­wechsel die zwei­jäh­rige Mindest­ver­trags­lauf­zeit erneut beginnt. Beide Akti­ons­tarife können im Rahmen der GigaKombi mit einem Mobil­funk­ver­trag von Voda­fone verknüpft werden.