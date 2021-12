Vodafone: 1,5 Millionen neue Gigabit-Anschlüsse

Voda­fone hat in diesem Jahr rund 1,5 Millionen neue Gigabit-Anschlüsse geschaltet. Neben Endver­brau­chern werden verstärkt auch Firmen in Gewer­bege­bieten versorgt.

Vodafone CEO Hannes Ametsreiter mit einem Glasfaserkabel

Foto: Vodafone Voda­fone hat eine Zwischen­bilanz zum Ausbau seines Kabel­netzes gezogen. Nach Unter­neh­mens­angaben wurden in diesem Jahr mehr als 1000 Netz­ausbau- und Moder­nisie­rungs­maß­nahmen durch­geführt. So konnten bundes­weit rund 1,5 Millionen Gigabit-Anschlüsse geschaltet werden. Mit insge­samt 23,6 Millionen High­speed-Anschlüssen sieht sich Voda­fone als Betreiber der "mit Abstand größten giga­bit­fähigen Netz-Infra­struktur" in Deutsch­land.

Wie der in Düssel­dorf ansäs­sige Konzern weiter mitteilte, sind mitt­ler­weile rund 96 Prozent des Kabel­netzes moder­nisiert worden. Bis Ende kommenden Jahres strebt Voda­fone an, nahezu 100 Prozent des Netzes aufge­rüstet zu haben, sodass Kunden beispiels­weise die Möglich­keit haben, einen Internet-Anschluss mit Gigabit-Geschwin­dig­keit zu buchen.

Blick in die Regionen

Foto: Vodafone Im Jahres­rück­blick hat Voda­fone auch über einige Ausbau­maß­nahmen in verschie­denen Regionen Deutsch­lands infor­miert. So seien beispiels­weise in Hannover und Wies­baden groß­flä­chige Segmen­tie­rungs­maß­nahmen für mehrere zehn­tau­send Haus­halte durch­geführt worden. Im Wester­wald hat der Netz­betreiber nach eigenen Angaben seinen Glas­faser-Ring verstärkt. Im Sylter Sand wurden viele Kilo­meter Glas­faser vergraben. In Heidel­berg und Georgs­mari­enhütte hat Voda­fone die Kapa­zitäten erwei­tert, um mehr Kunden parallel einen schnellen Internet-Zugang zu ermög­lichen.

Eine beson­dere Heraus­for­derung für alle Infra­struktur-Betreiber war in diesem Jahr das Jahr­hun­dert-Hoch­wasser in Nord­rhein-West­falen und Rhein­land-Pfalz. Im Ahrtal hat Voda­fone mehr als 30.000 Haus­halte wieder ins Internet ange­schlossen. Dazu hat der Konzern nach eigenen Angaben mehr als 1500 Verstär­ker­punkte und 104 Glas­faser-Knoten­punkte instand­gesetzt.

Glas­faser-Ausbau auch abseits des Kabel­netzes

Auch in Gegenden, in denen das Kabel­netz von Voda­fone nicht ausge­baut ist, forciert das in Düssel­dorf ansäs­sige Unter­nehmen den Breit­band­ausbau. "Allein in diesem Jahr rollten die Bagger in 20 Städten und Land­kreisen für rund 100.000 Haus­halte", teilte die Tele­kom­muni­kati­ons­gesell­schaft mit. Darunter seien unter anderem Projekte auf Rügen, Herren­chiemsee und in Monta­baur.

In weiteren 14 Regionen wurde die Vorver­mark­tung aufge­nommen. Damit sollen weitere 85.000 Haus­halte mit Glas­faser-Anschlüssen versorgt werden. Allein in Gronau plant Voda­fone, in Zusam­men­arbeit mit den Stadt­werken 22.000 Haus­halte zu versorgen. Neben Endver­brau­chern können mehr als 40.000 Unter­nehmen in 600 Gewer­bege­bieten Breit­band-Anschlüsse von Voda­fone buchen. Der Ausbau für weitere 20.000 Firmen ist geplant.

