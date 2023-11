Vodafone: Echte Mobilfunk-Flat für unter 40 Euro im Monat

Vodafone startet in die Black Week

Foto: Vodafone Voda­fone startet ab sofort seine Black Week Ange­bote. Im Rahmen dieser Aktion bietet der in Düssel­dorf ansäs­sige Mobil­funk-Netz­betreiber eine echte Mobil­funk-Flat­rate für unter 40 Euro monat­liche Grund­gebühr an. Zu diesem Zweck wird der Tarif GigaMobil M im Rahmen der Aktion mit einer echten Flat­rate für den mobilen Internet-Zugang ausge­stattet. Eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und SMS ist im Tarif stan­dard­mäßig enthalten.

Der auch in den vergan­genen Monaten einge­räumte Rabatt von 20 Prozent auf die monat­liche Grund­gebühr bleibt erhalten. Somit kostet der Vertrag dauer­haft 39,99 Euro und die Kunden können eben­falls dauer­haft unbe­grenzt und ohne Perfor­mance-Drossel den mobilen Internet-Zugang über EDGE, LTE und 5G nutzen. Optional steht auch 5G Stan­dalone zur Verfü­gung. Auch kosten­loses EU-Roaming ist inklu­sive - unter Berück­sich­tigung der Fair-use-Policy.

Eben­falls unbe­grenztes Daten­volumen bekommen Kunden im Alter unter 28 Jahren mit dem Tarif GigaMobil Young L für 30,39 Euro monat­liche Grund­gebühr. Das gleiche gilt für die FamilyCard L, für die nun eben­falls die Grund­gebühr um 20 Prozent ermä­ßigt wird. Damit liegt der Basis­preis bei 27,99 Euro im Monat. Die Sonder­kon­ditionen für die drei genannten Tarife gelten bis 29. November.

CallYa-Jahres­tarif mit doppeltem Daten­volumen

Foto: Vodafone Sogar bis zum 21. Dezember kann der CallYa Jahres­tarif von Voda­fone mit doppeltem Daten­volumen gebucht werden. Anstelle der norma­ler­weise übli­chen 50 GB Inklu­siv­volumen sind im ersten Jahr 100 GB im Preis von 99,99 Euro enthalten. Der Tarif beinhaltet ferner unbe­grenzte Tele­fonate und SMS inner­halb Deutsch­lands, 2400 Minuten oder SMS von Deutsch­land in andere EU-Netze und EU-Roaming.

Neukunden, die sich bis zum 7. Dezember für die CallYa Allnet-Flat S entscheiden, bekommen 30 Euro Bonus-Guthaben für drei Monate. Die sons­tigen Kondi­tionen bleiben unver­ändert. Der Tarif schlägt mit 9,99 Euro in vier Wochen zu Buche und bietet neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS inner­halb Deutsch­lands 200 Minuten oder SMS aus Deutsch­land ins EU-Ausland, 6 GB Daten­volumen und EU-Roaming.

Hard­ware-Deals mit und ohne Vertrag

Voda­fone wirbt ferner für das Apple iPhone 15 für 1 Euro Anzah­lung sowie einer monat­lichen Zuzah­lung ab 30 Euro - je nach gewähltem Tarif. Die Samsung Galaxy Watch­6 40 mm oder die Xiaomi Watch 2 Pro LTE 46 mm ist für einmalig 1 Euro und 10,99 Euro pro Monat erhält­lich. Über 24 Monate Lauf­zeit gerechnet beträgt der Preis für die jewei­lige Smart­watch insge­samt 264,76 Euro.