Vodafone BlackWeek Deals: iPhone 14 mit Vertrag im Check

Am 25. November soll der "Black Friday" statt­finden - ein Shop­ping-Groß­ereignis, auf den der Cyber Monday folgt. Aktuell inter­essiert das aber niemanden, weil sich einige Händler bereits mit vorge­schal­teten Deals über­schlagen, beispiels­weise der Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter Voda­fone mit der Aktion "Black Week Deals".

Im Online-Shop von Voda­fone gibt es dies­bezüg­lich Ange­bote, unter anderem iPhone-Tarif-Bundles und Hard­ware-Only-Offerten ohne Mobil­funk­ver­trag. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und sagen Ihnen, ob sie sich preis­lich lohnen. Beim Verweis auf aktu­elle Markt­preise von Smart­phones über die Such­maschine idealo bedenken Sie bitte, dass wir Ange­bote von Online-Markt­plätzen nicht berück­sich­tigt haben, die aber unter Umständen güns­tiger sein können. Markt­preise von Smart­phones unter­liegen Schwan­kungen, weshalb die Preise nur zum Stand jetzt gültig sein können.

iPhone 14: Tarif mit Start­gut­haben

Das iPhone 14 ist die Basis-Vari­ante von Apples aktu­eller iPhone-Gene­ration. Eine Black-Week-Deal-Aktion betrifft das iPhone 14 im Bundle mit einem GigaMobil-Tarif. Beispiel­haft haben wir den Tarif GigaMobil S gewählt, der übli­cher­weise 12 GB Daten­volumen, für Neukunden derzeit aber 15 GB (5G wird unter­stützt) beinhaltet. Die monat­liche Grund­gebühr für den Tarif mit 24-mona­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt 39,99 Euro, akti­ons­weise entfällt der einma­lige Anschluss­preis in Höhe von 39,99 Euro. Eben­falls akti­ons­weise gibt es 150-Euro-Start­gut­haben, das mit dem Code "START" einge­löst werden kann und laut Anbieter ab der zweiten Rech­nung mit den monat­lichen Kosten verrechnet wird, bis es aufge­braucht ist. Je nach Tarif sind bis zu 200 Euro Start­gut­haben drin, beispiels­weise in den Tarifen GigaMobil M und GigaMobil XL, 100 Euro sind es unter anderem im Tarif GigaMobil XS. iPhone 14

Bild: teltarif.de Wir bleiben beim Tarif GigaMobil S. Wer sich zusätz­lich dazu beispiels­weise für ein iPhone 14 mit 128 GB Spei­cher in der Farbe Mitter­nacht entscheidet, zahlt für das Smart­phone einmalig 1 Euro, die monat­lichen Kosten belaufen sich auf 69,99 Euro, wovon rech­nerisch 30 Euro auf das Smart­phone fallen. Die Aktion beinhaltet zudem kosten­losen Versand.

Zum Vertrags­abschluss werden Kosten in Höhe von 70,99 Euro fällig. Ab der zweiten Rech­nung soll dann das akti­ons­bedingte Start­gut­haben in Höhe von 150 Euro verbraucht werden. Entspre­chend wären die Vertrags­monate zwei und drei für den Neukunden "kosten­frei". Von den 150 Euro müssten dann nämlich 139,98 Euro (2x 69,99 Euro) abge­zogen werden, es bliebe ein Rest von 10,02 Euro, der von den Kosten der vierten Rech­nung abge­zogen werden sollte (69,99 Euro minus 10,02 Euro = 59,97 Euro). Erst ab der fünften Rech­nung dürfte demnach der volle monat­liche Gesamt­preis in Höhe von 69,99 Euro für Smart­phone und Tarif anfallen.

So viel kostet das iPhone nach zwei Jahren

Wir rechnen aus, was das iPhone 14 mit 128 GB nach zwei Jahren kostet. Zunächst beinhaltet die erste Rech­nung in Höhe von 69,99 Euro eine Gebühr von 30 Euro für das Smart­phone, hinzu addiert sich der einma­lige Preis von 1 Euro. Erst ab der vierten Rech­nung fallen wieder Kosten in Höhe von 59,97 Euro an (s. oben). Das Start­gut­haben wird letzt­lich auf den gesamten Monats­bei­trag ange­wendet. Davon ziehen wir zum Zweck der Veran­schau­lichung 30 Euro für das iPhone 14 ab. Wir berechnen also im ersten Vertrags­monat 30 Euro für das Smart­phone und ab dem vierten. Über die gesamte Vertrags­lauf­zeit gesehen, ergeben sich dieser Beispiel­rech­nung zufolge Kosten in Höhe von 661 Euro (22x 30 Euro + 1 Euro Einmal­kosten) für das iPhone 14 mit 128 GB Spei­cher.

Das ist ein durchaus gutes Angebot, beträgt die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers für das Modell doch 999 Euro. Aktu­elle Markt­preise liegen bei 959 Euro. Zu bedenken ist, dass Sie zwei Jahre lang für das Smart­phone bezahlen müssen. In dieser Zeit ist zu erwarten, dass die Markt­preise fallen. Apples iPhones sind aber preiss­tabler also so manch anderes Modell aus dem Android-Lager. Bis das iPhone 14 unter 700 Euro kosten wird - wenn über­haupt - dürfte einige Zeit vergehen.

Die iPhone-Aktion, bei der Sie sich auch für ein iPhone 13 oder ein iPhone 13 mini entscheiden können, läuft bis zum 30. November. Ab dem 1. Dezember soll es laut Anbieter ein spezi­elles Angebot für Samsung-Handys geben.

Das iPhone-Angebot klingt verlo­ckend. Aller­dings müssen Ihnen die Akti­onsta­rife zusagen. Unter Umständen kann es für Sie von Vorteil sein, Smart­phone und Tarif separat zu erstehen, weil Ihre indi­vidu­ellen Bedürf­nisse mit anderen Tarif-Kondi­tionen besser harmo­nieren. Wir empfehlen Ihnen unseren Handy­tarife-Vergleich. Dort können Sie sich Mobil­funk­tarife nach Ihren Bedürf­nissen ange­passt anzeigen lassen.

Hard­ware-Deals: Google Pixel 6a

Google Pixel 6a

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Wer keinen Tarif benö­tigt, sondern nur ein neues Smart­phone, kann ein solches auch im Rahmen der Hard­ware-only-Deals kaufen, die je nach Modell bis zum 14. Dezember laufen. Eines der Akti­ons­geräte ist das Google Pixel 6a, das von Voda­fone derzeit zu einem Preis von 333 Euro ange­boten.

Über die Preis­such­maschine idealo haben wir das Angebot mit denen anderer Händler vergli­chen. Der Preis von Voda­fone ist gut, kostet das Google Pixel 6a bei anderen Händ­lern wie Elec­tro­nics (373 Euro inklu­sive Versand­kosten) derzeit mehr.

Bis zum 15. Dezember läuft außerdem eine BlackWeek-Aktion für den Tarif Callya Digital.

Was grund­sätz­lich bei Online-Shop­ping-Aktionen zu beachten ist, lesen Sie in einem Ratgeber.