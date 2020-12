Spam-Flut bei Vodafone/Arcor und 1&1: Das sind die Gründe

Falsch konfigurierte Spam-Filter bei Providern führen zu Spam-Flut

Bild: teltarif.de Zahl­reiche DSL- und Kabel-Provider bieten zu ihren Tarifen auch ein kosten­loses E-Mail-Post­fach an. Einige Kunden, die schon ein anderes Haupt­post­fach haben, verwenden diese Provider-Post­fächer dann mögli­cher­weise nur für den Erhalt der digi­talen Rech­nungen und Vertrags­unter­lagen. Wem Design und Funk­tions­umfang gefallen, der nutzt das Provider-Post­fach dann mögli­cher­weise in Zukunft als Haupt-Empfangsweg für Mails.

Doch wenn dieses Post­fach dann plötz­lich und ohne erkenn­baren Grund mit Spam über­flutet wird, wird die Post­fach-Nutzung mit mehr­mals tägli­chem Ausmisten zur Herkules-Aufgabe. teltarif.de musste sich kürz­lich bei zwei Provi­dern erkun­digen, was der Grund für die plötz­lich einset­zende Spam-Flut war.

Bild: teltarif.de Wie bereits berichtet gab es im Herbst bei den Post­fächern von Voda­fone, Unity­media und Arcor Mail eine erneute tech­nische Umstel­lung, nachdem der Dienst bereits 2017 auf eine neue Ober­fläche umge­zogen war. Im teltarif.de-Forum meldete sich im Oktober ein Nutzer und schrieb:

Ein weiterer teltarif.de-Leser bestä­tigte im Forum diese Beob­ach­tung und beschwerte sich darüber, dass Voda­fone und Arcor für Free­mail-Kunden prak­tisch nicht erreichbar seien. Ein dritter Betrof­fener schrieb uns per E-Mail:

Als wir bei Voda­fone zu dieser Proble­matik nach­fragten, erhielten wir nach einigen Tagen diese Antwort:

Mitte November meldete sich ein Leser von teltarif.de bei unserer Redak­tion, der ein Spam-Problem bei 1&1 bekannt gab und dies recht detail­liert wie folgt beschrieb:

Beim DSL-Vertrag von 1&1 ist ein Mail-Paket enthalten. Bei meinem Vertrag z.B. kann ich mir 100 Post­fächer mit einer Domain von 1&1 anlegen. Bei einigen dieser Post­fächer erhalte ich seit Anfang 2020 eine uner­träg­liche Flut von Spam-E-Mails, und 1&1 ist nicht in der Lage, von Anbie­ter­seite her das Problem in den Griff zu bekommen. Der einzige Tipp, den man vom Support erhält, ist der, dass man aktiv seine Black­list pflegen sollte. Das ist ziem­lich mühsam und auch wenig wirksam, weil die Spam-Absender ja ständig ihre Adressen ändern. Ande­rer­seits landen viele wich­tige E-Mails (z.B. auto­matisch gene­rierte E-Mails zur Bestä­tigung einer Online-Anmel­dung oder E-Mails zum Rück­setzen eines Pass­worts) fast zu 100 Prozent im Spam­ordner.

Der Support von 1&1 tut wenig, um das Problem gene­rell zu lösen und es gibt sehr viele unzu­frie­dene Kunden. Das kann man z.B. im Forum von 1&1 nach­lesen. [...].