Vodafone Giga TV kommt auf das Apple TV 4K

GigaTV als bevorzugter TV-Anbieter im AppleTV 4K bei Vodafone.

Foto: Vodafone / Apple "Deutsch­lands größter TV-Anbieter" Voda­fone bietet sein TV-Angebot GigaTV nun auch in Kombi­nation mit dem Set-Top-Box Apple TV 4K an. Der Zugang zum TV-Angebot von Voda­fone erfolgt dabei über eine "GigaTV-App" auf dem Apple TV.

Nicht alle Voda­fone-Bestands­kunden kommen in den Genuss: Wer schon am Koax-Kabel (engl. HFC) ange­schlossen ist, soll weiterhin seine Kabel-Box verwenden, wobei Voda­fone im Moment noch zwischen Ex-Unity­media-Kunden (HorizonTV Cable) und anderen Kabel­kunden (ex KabelDeutschland / GigaTV Cable) unter­scheidet. Perspek­tivisch soll auf eine gemein­same Kabel-Box-Technik migriert werden.

GigaTV Net: TV-Signal direkt übers Internet

GigaTV als bevorzugter TV-Anbieter im AppleTV 4K bei Vodafone.

Foto: Vodafone / Apple Wer sein TV-Signal direkt über das Internet von Voda­fone bezieht ("GigaTV Net"), kann sich zwischen der bekannten Voda­fone-Box und dem Apple TV 4k entscheiden.

Sollte der Kunde schon ein eigene Apple TV 4K Box besitzen, kann er diese am Voda­fone-Anschluss einsetzen. Das geht auch dann, wenn der Kunde viel­leicht direkter Kunde bei einem ganz anderen Internet-Zugangs­anbieter ist (könnte auch via Mobil­funk sein), die Leitung sollte mindesten 10 MBit/s im Down­stream liefern, versi­chert man bei Voda­fone.

Während die Voda­fone-Box auf Android setzt und neu Apple TV dazu­gekommen ist, gibt es für den Empfang über FireTV von Amazon noch keine konkrete Planung, erklärte Voda­fone auf Nach­frage.

Egal ob gemietet oder gekauft: Einfach im Apple TV-App-Store die "GigaTV" App herun­ter­laden, dazu die Zugangs­daten der eigenen AppleID verwenden (notfalls eine neue erstellen) und dort Giga TV als präfe­rierten TV-Anbieter auswählen und danach die Zugangs­daten von Voda­fone für GigaTV eingeben.

Was kostet und bietet der Spaß?

Die neuen Preise für das TV-Angebot von Vodafone. Apple TV gibts nur bei Streaming Versorgung.

Grafik: Vodafone Deutschland GigaTV bietet auf Apple TV 4K klas­sisches Fern­sehen mit bis zu 120 TV-Sendern in SD- und HD-Qualität sowie Zugang zu den Inhalten von bis zu 69 Media­theken. Das Bundle aus Premium-Unter­hal­tungs­gerät und erst­klas­sigem TV-Unter­hal­tungs­angebot kostet in den ersten sechs Monaten 9,99 Euro und danach 19,99 Euro pro Monat. Darin enthalten ist dann die Miete der Apple TV 4K Box und eine zwei­mona­tige Frei­schal­tung von "Voda­fone Premium", was später als sepa­rates Pay-TV-Paket für weitere 9,99 Euro pro Monat dazu gebucht werden kann: Darin wären nochmal 21 zusätz­liche HD-Sender.

Wer sich für die Kombi­nation aus Apple TV 4K und GigaTV entscheidet, kommt außerdem in den Genuss von Apple TV+ und kann so die Apple-Origi­nale in der Apple TV App ansehen. Der kosten­lose Zugang zu Apple TV+ ist zeit­lich auf ein Jahr begrenzt. Wenn man das danach weiter schauen möchte, fallen neben den Kosten an Voda­fone (19,99 oder 29,98 Euro mit Premium) noch weitere Kosten bei Apple an.

Wer Fern­sehen immer und überall genießen möchte, kann die mobile GigaTV-App auf Smart­phone und Tablet ohne Aufpreis zusätz­lich nutzen. Voda­fone bietet seinen TV-Kunden außerdem Apple TV 4K als "Multi­room-Lösung" (gleich­zeitig schauen in mehreren Räumen) an, sodass sich in einem weiteren Zimmer Apple TV 4K nutzen oder ein bestehender GigaTV-Cable-Vertrag um bis zu zwei weiter Apple TV 4K für maxi­male Unter­hal­tung in allen Räumen erwei­tern lässt. Die monat­lichen Kosten für Apple TV 4K im Multi­room-Tarif betragen 10 Euro (zusätz­lich).

Wer seine Apple TV 4K Box "mitbringt" zahlt eben­falls nur 9,99 Euro im Monat, dauer­haft. Wer GigaTV weiterhin über eine Voda­fone-Box (nicht von Apple) schaut, bezahlt in den ersten 6 Monaten 9,99 Euro, danach sind es 14,99 Euro.

Kunden, die ihr Internet nicht über Voda­fone beziehen, können auf der Apple TV 4K Box über den AppleTV-AppStore die GigaTV laden und instal­lieren und zahlen dann monat­lich 9,99 Euro bei monat­licher Kündi­gungs­frist. Kunden mit Inter­net­zugang von Voda­fone müssen sich hingegen für GigaTV für mindes­tens 24 Monate verpflichten.

Die Technik in Apple TV 4K

Apple TV 4K ist ein Käst­chen, das mit Strom, der Internet-Versor­gung (LAN) und einem Fern­seh­emp­fänger/Monitor verbunden wird. Das bietet dann ein "Kino­erlebnis höchster Qualität" mit atem­berau­bender 4K-HDR-Visua­lisie­rung und beein­dru­ckendem Sound mit Dolby Atmos, sofern man einen passenden TV-Bild­schirm und die rich­tigen Laut­spre­cher nebst Verstärker besitzt (die müssen separat besorgt werden und sind nicht im Angebot von Voda­fone oder Apple enthalten).

Über ein einfa­ches Antippen des AirPlay-Symbols auf dem iPhone, iPad oder Mac können beispiels­weise Voda­fone-Kunden 4K-HDR-Filme und TV-Sendungen aus der Apple-TV-App und anderen AirPlay-kompa­tiblen Video-Apps sowie Musik, Fotos und mehr direkt von ihrem Apple-Gerät auf das an Apple TV 4K ange­schlos­sene Fern­seh­gerät streamen. Eine ähnliche Sprach­steue­rung gibt es schon für Telekom-Kunden bei MagentaTV.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Zeiten, wo man für seinen Radio- und TV-Empfang nur den monat­lichen oder jähr­lichen Rund­funk­bei­trag (im Volks­mund nach wie vor als "GEZ" bekannt) gezahlt hat und damit war dann alles gut, scheinen ihrem Ende zuzu­gehen.

Jetzt soll man unbe­dingt IPTV, Strea­ming-Dienste, Premium-Pakete buchen, um lineares oder Strea­ming-Fern­sehen schauen oder Musik hören zu können.

Die Produkte von Apple sind Kult und machen auch optisch was her. Von daher hat Voda­fone alles richtig gemacht und ist Erster in Deutsch­land: Die Apple TV Box als edle Set-Top-Box, seri­enmäßig. Ähnli­ches macht der Schweizer Mobil­funk und Fest­netz-Anbieter Salt schon lange vor - mit Erfolg.

Hört man in Bran­chen­kreisen genauer zu, dürfte auch die Telekom in Kürze mit einem ähnli­chen Apple-TV-Angebot an den Start gehen, entweder die Apple TV Box als SetTop Box für MagentaTV oder das AppleTV+ Angebot direkt im MagentaTV-Receiver der Telekom inte­griert.

Kosten, Kosten, Kosten

Die Kehr­seite der Medaille sind die Kosten: Für eine größere Auswahl an Filmen, wofür man viel­leicht gar nie die Zeit oder Muße findet, sie zu schauen, sollen monat­lich 19,99 Euro an Voda­fone, dazu 9,99 Euro für das Premium-Paket und 4,99 Euro für Apple TV+ einge­plant werden. Viel­leicht darf es noch ein Voda­fone-DAZN-Abo, natür­lich Voda­fone-Netflix, Amazon Prime, diverse Sky-Pakete, waipu.tv und, und, und, sein, womit man leicht 100 oder viel noch mehr Euro im Monat vom verfüg­baren Haus­halts­ein­kommen abziehen muss.

Wo mag da die Schmerz­grenze des Publi­kums liegen? Die Anbieter sind wild entschlossen, das maximal auszu­reizen.