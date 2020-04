Vodafone macht den Amazon Echo zum "Handy"

Amazon Echo wird Vodafone-Handy

Foto: Vodafone Voda­fone hat eine Koope­ra­tion mit Amazon gestartet. Damit werden die Echo-Laut­spre­cher des Internet-Konzerns zu Mobil­te­le­fonen, über die sich der Voda­fone-Anschluss nutzen lässt. Einzige Voraus­set­zung ist "OneNumber Calling", das Kunden in den Tarif-Fami­lien Red, Red+ Allnet, Young, Black, Smart L/L+/XL und IN ohne zusätz­liche Kosten zu ihrem Vertrag hinzu­bu­chen können.

Tele­fo­nate werden zu den glei­chen Kondi­tionen abge­rechnet, die auch vom Handy aus inner­halb Deutsch­lands gelten würden. Kosten fallen aber nur bei Verbin­dungen zu Sonde­ruf­num­mern und ins Ausland an, da in allen für "OneNumber Calling" geeig­neten Tarifen eine Flat­rate zu Anrufen in alle deut­schen Netze inklu­sive ist. Nach­teil: Prepaid­kunden bleiben vorerst außen vor.

Das neue Feature wird ab sofort per Update in die Amazon-Alexa-App einge­spielt. Dabei soll der smarte Laut­spre­cher nicht als reine Frei­sprech­ein­rich­tung dienen, sondern selbst als eigen­stän­diges Telefon agieren, das - ähnlich wie bei WiFi Calling - über das Internet mit dem Voda­fone-Netz verbunden ist. Bei abge­henden Verbin­dungen wird dem Gesprächs­partner die Handy­nummer des Anru­fers ange­zeigt - genau wie bei einem Tele­fonat direkt vom Handy aus.

Keine einge­henden Gespräche auf dem Echo

Foto: Vodafone Voda­fone weist darauf hin, dass einge­hende Verbin­dungen über den Amazon Echo nicht entge­gen­ge­nommen werden können. Diese Gespräche landen weiterhin auf dem Handy. Hier wäre es für die Zukunft wünschens­wert, wenn Kunden zumin­dest die Möglich­keit hätten, die Verbin­dung auf den WLAN-Laut­spre­cher zu legen, um diesen als Frei­sprech­ein­rich­tung zu nutzen.

"OneNumber Calling" soll mit allen Vari­anten der Amazon-Echo-Laut­spre­cher funk­tio­nieren. Dabei zeigt sich der Düssel­dorfer Mobil­funk-Netz­be­treiber stolz, den Service als erster Provider in Deutsch­land anbieten zu können. Bereits seit 2018 biete der Konzern Alexa-Skills an. So hätten Kunden über den Laut­spre­cher unter anderem Zugriff auf indi­vi­du­elle Infor­ma­tionen zu ihrem Vertrag.

Die Deut­sche Telekom verfolgte bisher einen anderen Ansatz und bietet einen eigenen Smart Speaker an. Dieser lässt sich mit dem Fest­netz-Anschluss der Bonner Tele­fon­ge­sell­schaft koppeln und ist auch sonst auf die Nutzung von Telekom-Diensten opti­miert. In einer weiteren Meldung haben wir den Telekom Smart Speaker bereits einem Test unter­zogen.