Vodafone Red: Dauerhaft bis zu 13 GB Extra-Datenvolumen

Voda­fone hat Aktionen für Neukunden und Vertrags­ver­län­gerer - unter anderem in den Red-Tarifen - gestartet. Auch Anschluss­ge­bühr und Versand­kosten entfallen.

Neue Vodafone-Aktionen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Voda­fone hat seine bishe­rigen Aktionen im Zusam­men­hang mit den Red-Tarifen durch neue Ange­bote abge­löst, die zunächst bis zum 2. November gelten. Der bishe­rige Rabatt von 10 Euro monat­lich auf die Grund­ge­bühr, den es bislang im ersten Jahr nach Vertrags­ab­schluss gab, wird nicht mehr einge­räumt. Statt­dessen zahlen Kunden, die sich im Akti­ons­zeit­raum für den Vertrags­ab­schluss über die Voda­fone-Webseite oder die tele­fo­ni­sche Hotline entscheiden, keine Anschluss­ge­bühr. Diese beträgt norma­ler­weise 39,99 Euro.

Mehr Daten­vo­lumen in vielen Tarifen

Neue Vodafone-Aktionen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Gilt die Befreiung von der Anschluss­ge­bühr für alle Red-Smart­phone-Tarife, so profi­tieren Neukunden und Vertrags­ver­län­gerer in den höher­wer­tigen Preis­mo­dellen auch davon, dauer­haft mehr monat­li­ches High­speed-Daten­vo­lumen zu bekommen. Wer sich für den Red S entscheidet, bekommt im Rahmen der Aktion jeden Monat 15 GB anstelle der sonst übli­chen 8 GB. Der monat­liche Grund­preis von 39,99 Euro bleibt unver­än­dert.

Für Kunden, die den Tarif Red M wählen, wird das monat­liche Daten­vo­lumen fast verdop­pelt. Bekommen die Nutzer norma­ler­weise 16 GB, so sind es bei Vertrags­ab­schluss bis 2. November über den Online-Shop oder die tele­fo­ni­sche Hotline jeden Monat 30 GB. Unver­än­dert bleibt die monat­liche Grund­ge­bühr von 49,99 Euro.

Viel­nutzer haben die Möglich­keit, sich den Red-L-Vertrag im Akti­ons­zeit­raum mit 45 GB anstelle der norma­ler­weise übli­chen 32 GB High­speed-Surf­vo­lumen pro Monat zu sichern. An der Grund­ge­bühr von 59,99 Euro pro Monat ändert sich nichts. Für alle Tarife gilt, dass die Kunden auch eine Allnet-Flat­rate für Tele­fo­nate und den SMS-Versand bekommen. Der mobile Internet-Zugang ist mit "LTE max" möglich und die SIM-Karten werden auch für 5G frei­ge­schaltet.

Keine Versand­kosten

Eine weitere Aktion, die sich an Neukunden und Vertrags­ver­län­gerer richtet, ist neben den Red-Tarifen XS bis XL auch für die Young-, DataGo-, Red+- und Smart-Tarife verfügbar. Werden bei Online-Bestel­lung oder tele­fo­ni­scher Order norma­ler­weise Versand­kosten in Höhe von 4,99 Euro berechnet, so entfällt dieser Posten bis zum 2. November.

Wer vor der Wahl eines neuen Mobil­funk­ta­rifs steht, sollte zunächst prüfen, ob das ins Auge gefasste Angebot über­haupt optimal den eigenen Ansprü­chen gerecht wird. Verschie­dene Anbieter und Tarife können Sie mit unserem Tarif­ver­gleich gegen­über­stellen.