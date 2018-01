Vodafone: Sechs Monate lang halbe Grundgebühr

Vodafone startet zum 1. Februar eine neue Aktion für Vertragskunden. Das geht aus Vertriebspartner-Informationen hervor, die unserer Redaktion vorliegen. Unter dem Slogan "halbes Jahr, halber Preis" werden in den ersten sechs Monaten nach Vertragsabschluss nur 50 Prozent des ansonsten üblichen monatlichen Grundpreises berechnet. Auch die monatliche Zuzahlung für ein Smartphone oder Tablet halbiert sich im ersten halben Jahr nach Vertragsabschluss.

Der Düsseldorfer Mobilfunk-Netzbetreiber löst damit sein noch bis zum 31. Januar laufendes Angebot ab, bei dem Kunden in den ersten drei Monaten nach Vertragsabschluss keine Grundgebühr zahlen. Die neue Aktion richtet sich ebenfalls an Neukunden. Zudem soll es auch ein Kontingent für Vertragsverlängerer geben. Interessenten sollten vor der Verlängerung ihres Mobilfunkvertrags aktiv nach der Aktion fragen, um ggf. vom Bonus profitieren zu können.

Das neue Angebot gilt zunächst im Zeitraum vom 1. Februar bis 30. April. Es kann in Verbindung mit den Tarifen Red S bis Red XXL, Young S bis Young XL, Red+ Allnet, Red+ Kids und DataGo S bis DataGo XL in Anspruch genommen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich der Kunde für einen SIM-only-Vertrag oder für ein Angebot in Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet entscheidet.

Diese Tarife sind von der Aktion ausgeschlossen

Neue Vodafone-Aktion ab Februar Rabattiert werden der Basispreis für den Vertrag und die monatliche Hardware-Zuzahlung. Die Vergünstigung gilt wiederum nicht für zusätzliche Dienste wie etwa eine Handy- oder Tablet-Versicherung, die in Verbindung mit dem Vertrag abgeschlossen wurde. Zudem gilt die Aktion nicht für Red+ Data bzw. für die Smart- und Easy-Tarife von Vodafone.

Noch keine Informationen gibt es dazu, ob Vodafone auch über das Monatsende hinaus in den Red-Tarifen das doppelte Datenvolumen anbietet. Dieses Angebot hatte das Unternehmen anlässlich des Black Friday für SIM-only-Verträge eingeführt und seitdem immer wieder verlängert. So sind je nach gewähltem Red-Tarif derzeit monatlich bis zu 50 GB ungedrosseltes Datenvolumen enthalten.

Vor der Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Tarif oder Provider lohnt es sich aber in jedem Fall, alle aktuellen Angebote zu vergleichen. Mit unserem Tarifvergleich auf teltarif.de haben Sie die Möglichkeit, einen Vertrag oder eine Prepaidkarte zu finden, die Ihrem Nutzungsverhalten am ehesten entspricht.