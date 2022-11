Voda­fone hat eine neue Mobil­funk-Aktion gestartet. Dabei ist der Tarif GigaMobil M zu deut­lich verbes­serten Kondi­tionen zu bekommen. Regulär bietet der Vertrag jeden Monat 25 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Im Rahmen der Aktion wird die Inklu­siv­leis­tung auf 200 GB High­speed-Surf­volumen pro Monat erhöht. Dazu kommt eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand. Vodafone erhöht Datenvolumen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de In der SIM-only-Vari­ante schlägt der GigaMobil-M-Tarif mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 49,99 Euro zu Buche. Im Rahmen der bis zum 14. Dezember laufenden Aktion verzichtet Voda­fone auf den norma­ler­weise übli­chen Anschluss­preis von 39,99 Euro. Darüber hinaus erhalten Kunden 200 Euro Start­gut­haben. Dieses wird ab der zweiten Rech­nung nach Vertrags­abschluss mit den anfal­lenden Kosten verrechnet, bis es aufge­braucht ist.

GigaMobil L mit 225 GB Daten­volumen

Neben dem GigaMobil M erhöht Voda­fone auch für den Tarif GigaMobil L im Rahmen der bis zum 14. Dezember laufenden Aktion die Inklu­siv­leis­tung um 175 GB. Demnach bekommen Inter­essenten, die sich für diesen Vertrag entscheiden, jeden Monat 225 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den Internet-Zugang über LTE und 5G. Dazu kommt auch in diesem Tarif eine Alle-Netze-Flat­rate für Sprache und Text. GigaMobil L kostet 59,99 Euro monat­liche Grund­gebühr.

Neukunden sparen im Akti­ons­zeit­raum auch beim GigaMobil L die norma­ler­weise anfal­lende Anschluss­gebühr von 39,99 Euro. Zudem sind - wie beim GigaMobil M - 200 Euro Start­gut­haben inklu­sive. Bestands­kunden profi­tieren im Rahmen einer Vertrags­ver­län­gerung vom zusätz­lichen Daten­volumen, nicht aber vom 200-Euro-Bonus. Die Anschluss­gebühr fällt bei einer Vertrags­ver­län­gerung nicht an.

Auch Young-Tarife aufge­wertet

Kunden im Alter unter 28 Jahren profi­tieren bei Abschluss des Tarifs GigaMobil Young L eben­falls von 200 GB Daten­volumen pro Monat. Norma­ler­weise sind in diesem Vertrag neben der Flat­rate für Tele­fonate und SMS in alle Netze monat­lich 50 GB High­speed-Volumen inklu­sive. Der Tarif kostet in der SIM-only-Vari­ante monat­lich 37,99 Euro.

Anders als in den regu­lären GigaMobil-Tarifen wird die Anschluss­gebühr von 39,99 Euro berechnet. Die 200 Euro Start­gut­haben bekommen aber auch Inter­essenten, die sich für den Tarif GigaMobil Young L entscheiden.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, warum Voda­fone weitere Kabel-TV-Frequenz­wechsel vorerst zurück­gestellt hat.