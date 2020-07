10 Jahre nach o2: Bei Vodafone anonyme Anrufer abweisen

Nach 10 Jahren zieht Vodafone nach und führt die Funktion ACR ein

Emin Ozkan - Fotolia.com Wenn ein Anrufer ohne "sicht­bare" Rufnummer rein kommt, steht oft "Anomyn" oder "unbe­kannt" im Display. Es gab Zeiten, da wusste man schon genau, dass es sich nur um ein nerviges Call-Center handeln konnte. Oder auch um vermeint­lich oder tatsäch­lich "wich­tige" Leute, die nicht zurück gerufen werden wollten und deshalb ihre Nummer unter­drückten oder auf den Über­ra­schungs­ef­fekt bauten.

Oder es handelte sich um die nette alte Dame aus der Nach­bar­schaft, deren Telefon-Anschluss mit Wähl­schei­ben­ap­parat und Häkel­deck­chen seit der Ablö­sung der Deut­schen (Bundes-)Post durch die Deut­sche Telekom nicht mehr ange­fasst worden war.

Zwar hatte die Post/Telekom seiner­zeit alle Altan­schlüsse auto­ma­tisch auf Anzeige der Rufnummer umstellen wollen, damals hatten aber die Daten­schützer etwas dagegen.

Rufnum­mern­über­tra­gung bei Neuan­schluss

Nur wenn man einen neuen Anschluss bestellt oder seinen Tarif wech­selt, wird diese Funk­tion auto­ma­tisch akti­viert (man hat in den zahl­rei­chen Formu­laren, die man absegnen muss, dem sicher­lich zuge­stimmt). Im Netz der Telekom kann man mit Vorwahl von *31# seine Rufnum­mern­über­tra­gung bewusst unter­drü­cken, staat­liche Stellen und die betei­ligten Tele­fon­ge­sell­schaften sehen sie aber trotzdem. Bereits 2014 hatte die Bundes­netz­agentur die Funk­tion ACR explizit gefor­dert und 2015 schließ­lich die Umset­zung nur im Einzel­fall ange­mahnt.

o2 führte ACR bereits 2010 ein

Nach 10 Jahren zieht Vodafone nach und führt die Funktion ACR ein

Emin Ozkan - Fotolia.com Als einziger Netz­be­treiber führte o2 die Funk­tion ACR (Anony­mous Callers Rejec­tion) bereits im Jahre 2010 ein. Sie musste und muss für o2-Kunden bis heute bei der Hotline explizit bestellt werden. Die Schal­tung kostet nichts. Es kam aber immer wieder vor, dass der oder die freund­liche Hotliner/in gar nicht wusste, was "ACR" ist und das erst auf inten­sive Nach­frage des Kunden in Erfah­rung bringen konnte.

Voda­fone schaltet 10 Jahre später ACR frei

Ab Werk ("ein") sind anonyme Anrufe zugelassen. Sobald der Schalter verschoben und darunter bestätigt wurde, ist Ruhe.

Screenshot: Teltarif.de Offi­ziell seit dem 30. Juni 2020 hat auch der Netz­be­treiber Voda­fone dieses Feature für seine Kunden einge­führt. Sie steht nicht nur Prepaid-, sondern auch Post­paid-Kunden im Mobil­funk­netz von Original-Voda­fone (D2) zur Verfü­gung, ferner auch Voda­fone-Fest­netz-Kunden, sofern ihr Anschluss bereits im Voda­fone-NGN-Netz­werk geschaltet ist. Ältere ISDN-Anschlüsse von Voda­fone, die bald auslaufen dürften, werden nicht mehr unter­stützt. Zur Akti­vie­rung einfach ins Kunden­center einloggen und die Funk­tion "Anonyme Anrufe zulassen" auswählen. Sie ist "ab Werk" auf "ein" geschaltet. Schiebt man den Schalter auf "Aus" funk­tio­niert das sofort.

Alter­nativ kann man den eigenen Anschluss auch über die Mein-Voda­fone-App auf dem Smart­phone admi­nis­trieren.

Klare Ansagen

Anrufer, die mit unter­drückter Rufnummer bei o2-Teil­neh­mern mit ACR anrufen, erhalten seit 10 Jahren folgende Ansage: "Sie rufen mit unter­drückter Rufnummer an. Der ange­ru­fene Teil­nehmer lässt solche Anrufe mit unter­drückter Nummer nicht zu. Wenn Sie verbunden werden möchten, akti­vieren Sie Ihre Rufnum­mern­über­mitt­lung und versu­chen es erneut." Der Satz wird in englisch wieder­holt.

Bei Voda­fone hört man seit diesen Tagen nun folgenden Satz: "Ihr gewünschter Gesprächs­partner nimmt keine Anrufe entgegen, in denen die Rufnummer nicht ange­zeigt wird. Wenn Sie Ihren Gesprächs­partner errei­chen möchten, akti­vieren Sie bitte Ihre Rufnum­mern­über­tra­gung und versu­chen es nochmal. Vielen Dank." Auch dieser Satz wird in englisch wieder­holt.

Ob es Pläne bei der Telekom gibt, diesen Dienst jetzt auch noch einzu­führen, ist uns derzeit noch nicht bekannt.

Call­center "faken" Rufnum­mern

Ein Telefonapparat mit Wählscheibe und "Erdtaste" vom VEB RFT der ehemaligen "Deutschen Post", in der damaligen DDR ein echtes Luxus-Objekt

Foto: Picture Alliance / dpa Leider hat die ACR-Funk­tion heute viel von ihrer Wirkung verloren. Call-Center, die Übles im Schilde führen, rufen heute mit teil­weise erfun­denen "Fake-Rufnum­mern" an. Insbe­son­dere die nervige Computer-Hotline vom "Maikr­ro­sofft Commpjutr Depard­mend" erfindet täglich aufs Neue in Deutsch­land nicht exis­tie­rende (aber plau­sible) Rufnum­mern.

Der netten alten Dame aus dem Nach­bar­haus sollte man bei der Umstel­lung des Tele­fon­an­schlusses helfen. Während früher die Frei­schal­tung der Rufnum­mern­über­tra­gung an Anschlüssen der Telekom auf Wunsch kostenlos erfolgte, ist das heute zumeist mit einem Tarif­wechsel verbunden. Hier sollte man sich genau infor­mieren, ob der neue Tarif nicht deut­lich teurer ist, dafür aber viel­leicht Inklusiv-Minuten oder eine Flat­rate enthalten könnte. Wir empfehlen dafür unseren Fest­netz-Tarif­ver­gleich.