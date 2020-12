Test: 5G-Erfahrungen mit Telekom & Vodafone auf dem Land

In einem Video hatte die Telekom erläu­tert, welche Band­kom­bina­tionen sie für 5G verwendet und wie sie versucht, auch mit Endge­räten klar­zukommen, die bestimmte Band­kom­bina­tionen (noch) nicht können.

Daraufhin ergab sich die Frage, wie die Mitbe­werber dieses Problem angehen. Da o2 im Moment über­wie­gend auf 3,6 GHz in ausge­wählten Orten funkt, stellt sich das Problem hier noch nicht.

Voda­fone: Enge Kombi­nationen vermeiden

Bei Voda­fone hat man sich das Telekom-Video genau ange­schaut und dabei "gewun­dert", warum die Telekom zunächst mit nahe beiein­ander liegenden Bändern arbeite. "Das haben wir bewusst vermieden", sagte ein Spre­cher, räumt aber ein, dass es in länd­lichen Regionen, wo auch das feste Internet recht langsam ist, eine 5G-Versor­gung auf nied­rigen Frequenzen als DSL-Alter­native gelten soll. Dann müssen benach­barte Bänder verwendet werden.

In größeren Städten ausrei­chend Abstand

Und es geht am Ende doch: 5G-Anzeige im Vodafone-Netz in Eberbach/Baden

Foto: Henning Gajek / teltarif.de In größeren Städten werde auf die Kombi­nationen High-Low (z.B. 1800/900 MHz) oder Low-High (800/1800 MHz) gesetzt und "im städ­tischen Bereich geht das gut". Im länd­lichen Bereich mache das schon eher Probleme, da sei man auf Low-Low-Kombi­nationen (z.B. 700/800 MHz) ange­wiesen. "Einige Smart­phones haben damit Probleme".

Auf dem Land wird dann NR700 verwendet, d.h. der 5G-Sender funkt auf 700 MHz und seine Anker­zelle liegt "nebenan" auf 800 MHz. Manche aktu­elle Tele­fone wie das iPhone 12 kommen damit im Moment noch nicht klar, das ist Voda­fone bewusst. Da aber diese Kombi­nation eher für reines Internet gedacht sei, solle hier der GigaCube-5G von Voda­fone einge­setzt werden, denn "der kann diese Kombi­nation".

Im Angebot von Voda­fone gäbe es insge­samt drei Gerä­temo­delle, die mit der 700/800er Kombi­nation schon klar­kommen. Und es sollten bald mehr werden. Auch Apple erprobt neue Modem-Soft­ware-Stände und mögli­cher­weise bringen die auch bei 5G spür­bare Verbes­serungen.

Ange­testet: Voda­fone-5G in Eber­bach/Baden am Neckar

Das iPhone 12 (oben) und das iPhone 12 mini (unten) "entdecken 5G nicht auf Anhieb

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Da die Stadt Eber­bach in Baden (im Neckartal) nicht weit entfernt ist, ist der Autor dort hinge­fahren und hat einen ersten Eindruck von 5G auf nied­rigeren Frequenzen bei Voda­fone bekommen.

Das iPhone 12 verhält sich bei 5G etwas "diven­haft" und mag zunächst bei 5G gar nicht einbu­chen, ein Effekt, den wir auch bei 5G von der Telekom bemerkt haben. Erst auf der südli­chen Neckar­seite (Pleu­ters­bacher Ufer) meldete das Handy mit einer Voda­fone-CallYa-SIM-Karte mit gebuchter 5G-Option völlig uner­wartet "5G", nachdem weiter ober­halb am Hang nur 4G auf dem Display erschienen war.

Daten­raten sind verbes­serungs­fähig

5G von Vodafone in Eberbach Baden. Die Downloadraten auf dem iPhone 12 mini sind verbesserungsfähig

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die erzielten Daten­raten waren eher subop­timal, 26 MBit/s im Down­stream und 12,6 MBit/s im Upstream sind unter Umständen nicht das, was der durch Werbung und Berichte ange­fixte Kunde erwarten dürfte.

Nach Ansicht von Experten (außer­halb von Voda­fone) sei das auf die Funk­tion "ULI" zurück­zuführen, welche eine 5G-Anzeige auslöse, wo noch gar "kein rich­tiges 5G" verfügbar sei. Der Endkunde kann diese Anzeigen oder Aussagen kaum nach­prüfen. Zwar ist in jedem iPhone ein Netz­monitor einge­baut, der durch "Anruf" der Tasten­folge *3001#12345#* aufge­rufen werden kann, die enthal­tenen Infor­mationen sind aber eher für Insider und Fort­geschrit­tene entschlüs­selbar und teil­weise stark zeit­ver­zögert.

"Auf 700/800 MHz müssten 200 MBit/s drin sein", so die erste Auskunft von Voda­fone. In Eber­bach handelt es sich jedoch um zwei Sender­stand­orte von Voda­fone, die in einer Kombi­nation aus LTE 1800 und LTE_2100 mit NR 1800 (5G) funken, wie uns die Pres­sestelle auf Anfrage bestä­tigte.

Geduld und Pionier­geist gefragt

5G-Anzeige (Netz Vodafone) auf Apple Carplay. In wenigen Jahren vielleicht schon Standard

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Wer sich für 5G inter­essiert, sollte viel Zeit und ein wenig Geld mitbringen und sich bewusst sein, Teil eines sehr dyna­mischen (sich ständig verän­dernden) Prozesses zu sein. Der Ausbau der Telekom ist im südli­chen Hessen/nörd­liches Baden-Würt­tem­berg schon weiter fort­geschritten, aber Voda­fone plant nach eigenen Angaben eben­falls, einiges aufzu­rüsten.

Wir beob­achten die Entwick­lung weiter und werden uns von Zeit zu Zeit mit einem Update melden.

Pferde können eine schnelle Alter­native zur lang­samen Daten­über­tra­gung im Internet sein. Was es damit auf sich hat, lesen Sie in einer weiteren Meldung.