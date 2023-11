Vodafone: 500 GB zu Weihnachten für (fast) jeden

Als posi­tives Signal verschenkt Voda­fone an etwa 10 Millionen Kunden jeweils 500 GB Daten­volumen, nutzbar ab 30. November, wenn bestimmte Regeln einge­halten werden.

Zu Weih­nachten, dem Fest des Frie­dens und der Freude, gibts von Voda­fone ein "vorzei­tiges Weih­nachts­geschenk für viele Millionen Mobil­funk­nutzer in Deutsch­land". Pünkt­lich zum Start in die Advents­zeit schenkt Voda­fone mehr als zehn Millionen Mobil­funk­kunden einmalig jeweils 500 Giga­byte zusätz­liches Daten­volumen und schnürt damit, so teilt das Unter­nehmen mit, das "größte Daten­geschenk Deutsch­lands".

Fünf Milli­arden Giga­byte zu Weih­nachten

Vodafone verschenkt 500 GB zu Weihnachten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Rechnet man das alles zusammen, seien das insge­samt "mehr als fünf Milli­arden Giga­byte Daten", die Voda­fone im Dezember kosten­frei für seine Mobil­funk-Kunden bereit­stellt.

“Unser Daten­geschenk zur Weih­nachts­zeit ist ein kleines Danke­schön für unsere treuen Kunden, die mit ihren Smart­phones zuver­lässig unsere Netze nutzen. Ein Anlass, die vielen guten Momente, die unsere Kunden über unsere Netze täglich mit ihren Liebsten teilen, zu feiern. Und für manche auch eine kleine Entschul­digung, wenn sie sich in diesem Jahr auch mal über uns geär­gert haben“, sagt der neue Voda­fone Deutsch­land CEO Phil­ippe Rogge dazu.

10 Millionen Kunden können profi­tieren

Die jeweils 500 Giga­byte Daten können mehr als zehn Millionen Voda­fone-Kunden, die nicht ohnehin in ihrem Tarif von einer unbe­grenzten Daten-Flat­rate profi­tieren, ab dem 30. November ganz einfach akti­vieren. Das zusätz­liche Daten­volumen kann dann bis zum 3. Januar 2024 inner­halb Deutsch­lands im Netz von Voda­fone verbraucht werden. Falls es jemand schafft, das Daten­geschenk im Dezember voll­ständig aufzu­brau­chen, gilt danach auto­matisch wieder das zum jewei­ligen Tarif gehö­rende Inklusiv-Volumen, sofern noch etwas übrig ist.

Einfache Buchung in der App, an den Hotlines und in den Shops

Die Frei­schal­tung des zusätz­lichen Daten­volu­mens ist einfach: Ab dem 30. November können Mobil­funk­kunden die über einen der für die Aktion vorge­sehenen Tarif verfügen, sich das zusätz­liche Daten­volumen komfor­tabel über die "MeinVodafone"-App (für iOS oder für Android) holen. Kunden mit Lauf­zeit­ver­trägen können sich das Daten­geschenk aber auch von allen Mitar­bei­tern in den Voda­fone Shops und an der Kunden­hot­line frei­schalten lassen. CallYa-Kunden können das Daten­geschenk dagegen ausschließ­lich über die App akti­vieren.

Daten­geschenk auch für Geschäfts­kunden

Firmen­kunden (Geschäfts­kunden) haben eben­falls die Möglich­keit, das Daten­geschenk zu nutzen. Über den für sie zustän­digen Account-Manager oder über die Hotline können sie für jeden gewünschten Teil­nehmer in den berech­tigten Tarifen die 500 Giga­byte Daten­volumen erhalten.

Positiv: Zusätz­liches Daten­volumen auch für otelo, Lidl Connect, SIMon und in reinen Daten­tarifen

Handy­nutzer, die das Voda­fone-Netz über eine Voda­fone Sub-Marke nutzen, beschenkt Voda­fone eben­falls. otelo-Kunden können sich über 100 Giga­byte zusätz­liche Daten freuen. Kunden von Lidl Connect und SIMon mobile erhalten immerhin 50 Giga­byte. In den Daten­tarifen GigaCube, Red+ Data und Data Go erhalten Kunden 500 zusätz­liche Giga­byte, die im Akti­ons­zeit­raum auto­matisch aufge­bucht werden.

Und das Klein­gedruckte?

Als Voda­fone-Mobil­funk-Kunde in einem Tarif mit begrenztem Daten­volumen bekommt man einmal kostenlos zusätz­lich 500 GB im deut­schen Voda­fone-Netz. Das gilt für die folgende Tarife: GigaMobil, Red ab 2014, GigaMobil Young, Young ab 2016, Smart ab 2013, FamilyCard, Red+ Kids, Red+ Allnet ab 2015, VF Easy, Voda­fone IN und CallYa (außer Flex).

Ausge­schlossen bleiben (logi­scher­weise) Kunden mit unbe­grenztem Daten­volumen. Die 500 GB kann der Kunde in der MeinVodafone-App selbst akti­vieren. Die zusätz­lichen 500 GB sind vom 30.11.2023 bis einschließ­lich 03.01.2024 nutzbar. Nicht genutztes Daten­volumen verfällt nach dem 3. Januar.

Endet der eigene Vertrag vor dem 03.01.2024, endet zeit­gleich das zusätz­liche Daten­volumen.

Fürs Surfen im EU-Ausland gilt weiter nur das vertrag­lich zuge­sicherte Daten­volumen des Tarifs. Nach Verbrauch dieses Volu­mens kostet jedes weitere MB in der EU 0,21 Cent. Voda­fone rechnet kilo­byte­genau ab. Das zusätz­liche Daten­volumen kann nicht mit Red+ Karten geteilt werden. Das unver­brauchte zusätz­liche Daten­volumen geht auch nicht in ein mögli­cher­weise vorhan­dendes GigaDepot über.

Fußnoten für GigaCube, Red+ Data und DataGo

Voda­fone-Kunden in den Tarifen GigaCube, Red+ Data, DataGo mit begrenztem Daten­volumen bekommen eben­falls einmal kostenlos zusätz­lich 500 GB im deut­schen Voda­fone-Netz, und zwar auto­matisch. Sie sind vom 30.11.2023 bis zum 03.01.2024 nutzbar. Nicht genutztes Daten­volumen verfällt nach dem 03.01.2024. Endet der Vertrag vor dem 03.01.2024, endet logi­scher­weise auch das zusätz­liche Daten­volumen. Fürs Surfen im EU-Ausland gilt das gleiche wie oben: Nur die vertrag­lich verein­barten Daten­mengen. Bei Red+ Data ist es das Daten­volumen, das von der Haupt­karte zuge­teilt wurde. Nach Verbrauch kostet ein MB in der EU 0,21 Cent, es wird auch hier kilo­byte­genau abge­rechnet.

Und CallYa-Flex?

Wer noch den älteren CallYa-Flex-Tarif gebucht geht, geht leider leer aus.

Im Netz­test der Fach­zeit­schrift Chip ist Voda­fone auf dem zweiten Platz gelandet.