Vodafone-Aktion: 1 GB Datenvolumen kostenlos

Vodafone-Kunden bekommen in der MeinVodafone-App derzeit kostenlos 1 GB zusätzliches Datenvolumen angeboten. Die Aktivierung ist noch bis zum Jahresende möglich.

Wer als Voda­fone-Kunde die erst vor wenigen Tagen in neuer Aufma­chung veröf­fent­lichte Mein­Vo­da­fone-App öffnet, sollte auf die Ange­bote achten, die der Düssel­dorfer Mobil­funk-Netz­be­treiber hier unter­breitet. Unter anderem besteht hier derzeit die Möglich­keit, kostenlos ein 1-GB-Daten­paket zu buchen.

Anders als bei der Telekom-Aktion, über die wir bereits berichtet haben, ist das zusätz­liche Daten­paket bei Voda­fone nicht dauer­haft, sondern nur einmalig zu bekommen. Die Bestel­lung kann direkt über die App erfolgen. Aller­dings müssen Inter­es­senten ihre Zustim­mung zum Erhalt von Werbe­bot­schaften erteilen.

Akti­vie­rung noch bis zum Jahres­ende möglich

Datengeschenk von Vodafone Wie den in der Mein­Vo­da­fone-App ange­zeigten Details zur Aktion zu entnehmen ist, kann das Daten-Geschenk noch bis zum 31. Dezember akti­viert werden. Im kurzen Test der teltarif.de-Redak­tion hat sich gezeigt, dass die Akti­vie­rung nach der Bestel­lung über die App inner­halb weniger Minuten vorge­nommen und per SMS bestä­tigt wird. Unmit­telbar im Anschluss kann auf das kosten­lose Daten­paket zuge­griffen werden. Nach Voda­fone-Angaben steht das zusätz­liche Daten­vo­lumen ab dem Zeit­punkt der Akti­vie­rung einen Monat lang zur Verfü­gung. In unserem kurzen Test zeigte sich, dass das 1-GB-Paket einfach dem Inklu­siv­vo­lumen des Tarifs, das im jewei­ligen Abre­chungs­zeit­raum noch verfügbar ist, hinzu­ge­fügt wird. Eine getrennte Anzeige für Bonus-Volumen und regu­lärer Inklu­siv­leis­tung gibt es nicht.

Wer bekommt den Daten-Bonus?

Nicht bekannt ist, wie vielen Kunden Voda­fone das zusätz­liche Daten­paket anbietet. Der Mitbe­werber Deut­sche Telekom hatte Ende November recht offensiv eine Advent DayFlat ange­kün­digt, mit der sich fast alle Mobil­funk­kunden des Unter­neh­mens viermal für jeweils 24 Stunden einen kosten­losen mobilen Internet-Zugang sichern können.

Die 1-GB-Treue­ak­tion der Deut­schen Telekom, die in den vergan­genen Tagen Schlag­zeilen machte, richtet sich nur an Kunden, deren Vertrag nur noch wenige Monate läuft. Das Voda­fone-Angebot, das bislang nicht in größerem Umfang beworben wurde, wird hingegen nach unseren Erfah­rungen auch Nutzern unter­breitet, deren Vertrag erst wenige Monate alt ist.

