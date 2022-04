Vivo X80 Pro: Ausstattung vor Launch-Event geleakt

Mit dem "X80 Pro" will Vivo in der kommenden Woche den Smart­phone-Flagg­schiff-Markt erwei­tern. Ein Bran­chen-Insider hat jetzt vor dem Event geteilt, was drin stecken soll.

Das Vivo X80 Pro soll am 25. April offi­ziell vorge­stellt werden. Es dauert also noch ein paar Tage, bis die Marke aus China ihr Flagg­schiff der Öffent­lich­keit präsen­tieren wird. Wie es aber mitt­ler­weile die Regel ist vor Smart­phone-Neuvor­stel­lungen, sind auch zum Vivo X80 Pro bereits Daten und Bilder geteilt worden. Wir bekommen also schon vor dem Event einen guten Blick dafür, wie das Modell aussehen und was drin stecken soll.

Ein Bran­chen-Insider hat jetzt wich­tige Ausstat­tungs­merk­male des Vivo X80 Pro geteilt. Ähnlich­keiten wie schnelles Akku­laden mit 80W zu den BBK-Elec­tro­nics-Konzern-Kollegen OnePlus 10 Pro und Oppo Find X5 Pro sind nicht zu über­sehen.

Vivo X80 Pro: Ein neuer Stern am Flagg­schiff-Himmel?

Soll so aussehen: Vivo X80 Pro

Bild: 91mobiles Grund­sätz­lich ist das Vivo X80 Pro ein neuer Stern am Flagg­schiff-Himmel, ja. Es ist nur die Frage, wie hell er nach ersten Tests scheinen wird. Die Specs, die der bekannte Bran­chen-Insider Ishan Agarwal mit dem Online-Magazin 91mobiles geteilt hat, lesen sich, wie sich die Ausstat­tung eines Ober­klasse-Smart­phones im besten Falle lesen sollte. Den Infor­mationen zufolge soll das Vivo X80 Pro ein 6,78 Zoll großes AMOLED mit 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate und eine Quad­kamera mit 50 MP, 48 MP, 12 MP und 8 MP besitzen. Ein bis zu 5-fach opti­scher Zoom und ein bis zu 60-fach digi­taler Zoom soll die Kamera des Vivo X80 Pro beherr­schen.

Darüber hinaus ist Aushän­geschild aktu­eller Ober­klasse-Smart­phones der Qual­comm-Prozessor vom Modelltyp Snap­dragon 8 Gen 1. Dazu gesellen sich laut geteilter Infor­mation beim Vivo X80 Pro 12 GB Arbeits­spei­cher vom Typ LPDDR5 und je nach Version entweder 256 GB oder 512 GB interne Spei­cher­kapa­zität. Es ist davon auszu­gehen, dass es keinen Spei­cher­kar­ten­slot gibt, um die Kapa­zität über ein zusätz­liches Medium zu erwei­tern.

Akku mit 80W aufladen

Der Akku des Vivo X80 Pro soll eine Kapa­zität von 4700 mAh aufweisen. Die Aufla­dege­schwin­dig­keit des Strom­spei­chers über ein passendes Netz­teil soll mit 80W, kabellos mit 50W möglich sein. Aufgrund der Maße (164,6 mm mal 75,3 mm mal 9,1 mm) soll das Phablet zu den schwe­reren Modellen gehören und 220 Gramm wiegen.

Die Vorstel­lung des Vivo X80 Pro ist wohl für den 25. April geplant, zunächst für den chine­sischen Markt. Für dortige Nutzer soll das Vivo X80 Pro mit Android 12 und der Benut­zer­ober­fläche OriginOS Ocean laufen. Wann und ob das Smart­phone auch hier­zulande erscheinen wird, steht noch in den Sternen.

Vivo-Kollege OnePlus ist bereits seit 2014 aktiv und hat seitdem zahl­reiche Smart­phone-Modelle veröf­fent­licht. Welche das sind, haben wir für Sie in einer Über­sicht zusam­men­gestellt: Geschichte des OnePlus-Smart­phones: Vom "One" bis heute.