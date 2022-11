Vivo X90: Starttermin und Geekbench-Ergebnisse bekannt

Eigent­lich hatten wir erst im Dezember mit der Vivo-X90-Serie gerechnet, nun gab das chine­sische Tech­nolo­gie­unter­nehmen jedoch auf Weibo bekannt, dass es die Reihe bereits am 22. November vorstellen wird.

Die Flagg­schiffe sollen zuerst in China auf den Markt kommen und in den folgenden Wochen voraus­sicht­lich auch in anderen Ländern erhält­lich sein.

Die bekannten Specs der Vivo-X90-Serie

Das X90 Pro+ gilt als Top-Modell des Trios und kommt mit einer Premium-Hard­ware. Zeit­gleich sollen das X90 und das X90 Pro das Licht der Smart­phone-Welt erbli­cken. Vivo will sowohl im X90 als auch im X90 Pro einen Dimen­sity-9200-Chip­satz verbauen, während das X90 Pro+ mit einem Snap­dragon 8 Gen 2 auftrumpft. Somit wären die beiden güns­tigeren Vivo-Modelle die ersten Geräte mit MediaTeks neuem Hoch­leis­tungs-Prozessor. Das Vivo X90 Pro (Plus) kommt unter anderem in der Farbe Rot

Bild: Vivo

Das Vivo X90 soll es laut Price­baba in mehreren Spei­cher­vari­anten mit wahl­weise 8 GB oder 12 GB RAM und einem 128 GB, 256 GB oder 512 GB großen Flash-Spei­cher geben. Es wird in den Farben Rot, Schwarz und Blau erhält­lich sein und wahr­schein­lich ein AMOLED-Display mit einem inte­grierten Finger­abdruck­sensor sowie einer Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz bekommen. Beim Vivo X90 Pro und X90 Pro+ haben Käufer die Auswahl zwischen 8 GB oder 12 GB RAM, einem 256 GB oder 512 GB großen internen Spei­cher und den Farben Rot oder Schwarz.

Im Front­kamera-Ausschnitt des X90 Pro+, der im 6,78-Zoll-AMOLED-E6-LTPO-Display sitzt, befindet sich vermut­lich eine 32-MP-Selfiecam. Die Haupt­kamera soll mit einem 1-Zoll-Sony-IMX989-Sensor mit 50 Mega­pixel sowie mit einem 48-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­sensor, einem 50-Mega­pixel-Sony-IMX578-Portraitob­jektiv mit OIS und einer 64-Mega­pixel-OmniVision-OV64A-Peri­skop-Zoom­kamera bestückt sein. Das High-End-Modell wird wahr­schein­lich mit einem 4700-mAh-Akku gelie­fert, der das Laden mit 80 W unter­stützt.

X90-Modell in Geek­bench-Liste aufge­taucht

Eines der drei neuen Vivo-Geräte mit der Modell­nummer V2241A wurde jüngst in einer Geek­bench-Auflis­tung entdeckt. Den dortigen Angaben nach könnte es sich entweder um das X90 oder das X90 Pro handeln. MySmartPrice leitet diese Vermu­tung von einer weiteren Geek­bench-Liste ab, die dem X90 Pro+ den Snap­dragon 8 Gen 2 beschei­nigt. Das auf der Geek­bench-Website aufge­führte Gerät verfügt jedoch über den MediaTek-Dimen­sity-9200-SoC, der Anfang des Monats vorge­stellt wurde und auf eine ARM-Immor­talis-G715-Grafik­ein­heit zurück­greift.

Der Dimen­sity 9200 basiert auf einem 4-nm-Ferti­gungs­pro­zess und stemmt eine Spit­zen­takt­rate von 3,05 GHz für den Prime-Cortex-X3-Kern. Der Prozessor ist außerdem mit drei leis­tungs­starken ARM-Cortex-A715-Kernen ausge­stattet, die mit 2,85 GHz takten; zudem gibt es vier Cortex-A510-Effi­zienz­kerne mit 1,8 GHz.

Das Smart­phone in der Liste läuft mit Android 13 und erzielte in den Single-Core- und Multi-Core-Tests von Geek­bench 5 je 1353 und 4055 Punkte. Damit über­trifft es sogar den Dimen­sity-9000+-SoC, den leis­tungs­starken Snap­dragon 8+ Gen 1 sowie Apples A16 Bionic.

