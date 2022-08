Vivo X Fold S: Daten zum zweiten Foldable des Herstellers

Das Vivo X Fold erschien erst vor vier Monaten in China, dennoch bahnt sich mit dem X Fold S bereits ein Upgrade an. Im September soll der China-Konzern sein zweites Foldable vorstellen. Jetzt sickerten Details zu den Verbes­serungen durch. Aufge­wertet werden demnach der Chip­satz, der Akku und die Lade­geschwin­dig­keit. Mit dem Snap­dragon 8+ Gen 1 bekäme das Falt-Handy dasselbe SoC, das auch im Galaxy Z Fold 4 und im Xiaomi Mix Fold 2 steckt. Eine 4700 mAh umfas­sende Batterie, die sich mit 80W laden lässt, klingt eben­falls viel­ver­spre­chend.

Steht schon Vivos zweites Foldable vor der Tür?

Folgt das Vivo X Fold S auf das Vivo X Fold (Bild)?



Vivo Diverse Bran­chen­kenner, unter anderem der chine­sische Tipp­geber "Digital Chat Station" und sein Lands­mann "Panda is bald", beteuern die baldige Ankunft des Vivo X Fold S. Laut erst­genanntem Infor­mant präsen­tiert die Firma sein neues Foldable im September. Es soll sich um eine direkte Konkur­renz zum Samsung Galaxy Z Fold 4, Xiaomi Mix Fold 2 und Huawei Mate Xs 2 handeln. Diverse Spezi­fika­tionen des Falters möchte wiederum Panda is bald (via gizmochina) erfahren haben. Diese würden das ohnehin schon gut ausge­stat­tete Origami-Smart­phone noch­mals aufwerten.

Anstatt des Chip­satzes Snap­dragon 8 Gen 1 soll der Snap­dragon 8+ Gen 1 Verwen­dung finden. Jener bietet höhere Takt­raten bei CPU und GPU. Des Weiteren könnte das Vivo X Fold S eine leicht erhöhte Akku­kapa­zität haben. Dem Leak zufolge sind es 4700 mAh, während das Stan­dard­modell 4600 mAh besitzt. Zum Vergleich: das Galaxy Z Fold 4 hat 4400 mAh, das Mix Fold 2 4500 mAh und das Mate Xs 2 4600 mAh. Bei den rest­lichen Spezi­fika­tionen des Vivo X Fold S soll es keine Ände­rungen geben.

Vivo X Fold S: Chancen auf eine Europa-Einfüh­rung

Es ist unge­wöhn­lich, dass ein Hersteller so kurz nach der Veröf­fent­lichung eines Fold­ables ein Upgrade-Modell heraus­bringt. Die Stra­tegie erin­nert etwas an das Huawei Mate X. Dieses wurde im November 2019 für den chine­sischen Markt veröf­fent­licht und im März 2020 folgte das opti­mierte Mate Xs für den globalen Markt. Mit Glück verfährt Vivo ähnlich und bringt die leicht aufge­bohrte Fassung auch in unseren Gefilden heraus. Vor allem aufgrund der guten Kame­raaus­stat­tung wäre das Vivo X Fold S hier­zulande eine span­nende Option.

