Vivo X Fold+: Foldable-Upgrade mit besserer Ausstattung

Nur fünf­ein­halb Monate nach der Ankün­digung des Vivo X Fold hat der Hersteller sein zweites Foldable Vivo X Fold+ vorge­stellt. Wie die Produkt­bezeich­nung sugge­riert, handelt es sich um keinen voll­wer­tigen Nach­folger, sondern um ein leicht verbes­sertes Modell. Die Ände­rungen beziehen sich auf den Chip­satz, die Akku­kapa­zität, die Lade­geschwin­dig­keit, das Design und die Soft­ware. Dank Snap­dragon 8+ Gen 1 an Bord ist das Vivo X Fold+ noch perfor­manter als das Stan­dard­modell. Anstatt mit 66W lässt sich die nun 4730 mAh große Batterie mit 80W laden.

Vivo X Fold+: Gutes Foldable noch­mals verbes­sert

Das Vivo X Fold+ wurde enthüllt

Vivo Mit dem X Fold zeigte Vivo, dass man hinsicht­lich Kamera und anderen wich­tigen Aspekte bei einem falt­baren Smart­phone keine Kompro­misse eingehen muss. Diese Philo­sophie führt das größ­ten­teils baugleiche X Fold+ fort. Dass dieses Foldable kommt, sickerte bereits durch. Heute um 19 Uhr chine­sischer respek­tive 13 Uhr unserer Zeit fand schließ­lich die Präsen­tation per Live­stream statt. In Aktion sieht die rote Kolo­rie­rung des Smart­phones edel aus. Wem diese Farbe zu knallig ist, der weicht auf die bereits vom X Fold bekannten Vari­anten Blau oder Dunkel­grau aus. Rote Variante des Vivo X Fold+

Vivo Unter dem flexi­blen Bild­schirm des Vivo X Fold+ steckt nun der Snap­dragon 8+ Gen 1. Gegen­über dem Snap­dragon 8 Gen 1 hat er eine höhere Takt­rate bei CPU und GPU. Der von 4600 mAh auf 4730 mAh vergrö­ßerte Strom­spei­cher ist eben­falls lobens­wert. Laut Hersteller lässt er sich mit 80W in 35 Minuten voll­ständig aufladen. Die Anzahl der für das falt­bare Display opti­mierten Apps sei über­dies von mehr als 200 auf mehr als 5000 gestiegen. Bei den rest­lichen Spezi­fika­tionen des Vivo X Fold+ gibt es keine Ände­rungen im Vergleich zur Stan­dard­vari­ante.

Europa bleibt wohl aber­mals außen vor

Vivo X Fold+: Preise und weitere Farben

Vivo Das Vivo X Fold hat aufgrund seines gelun­genen Gesamt­pakets auch außer­halb Chinas viele Fans gefunden. Diese hofften, dass es die Plus-Ausgabe des Fold­ables auch in euro­päi­sche und nord­ame­rika­nische Gefilde schafft. Leider scheint das aber nicht der Fall zu sein. Es gab ausschließ­lich eine chine­sische Präsen­tation und keinen Hinweis auf einen Markt­start in weiteren Regionen. Inter­essenten bliebe beim Vivo X Fold+, wie schon beim Vivo X Fold, ledig­lich der Weg über einen Import. Das Vivo X Fold+ erreicht am 7. Oktober den Handel. Es kostet 9999 Yuan (circa 1447 Euro) mit 256 GB und 10.999 Yuan (circa 1592 Euro) mit 512 GB Flash.

Die Foldable-Evolu­tion ging seit 2018 zügig voran.