Vivo X Fold 2 soll 120W-Schnellladen und SD 8 Gen 2 haben

Lieb­haber falt­barer Smart­phones können sich über Details zur Ausstat­tung des Vivo X Fold 2 freuen. Ange­kün­digt und enthüllt wurde das Mobil­gerät zwar bereits, eine umfas­sende Produkt­vor­stel­lung steht aber noch aus. Dank zahl­rei­cher durch­gesi­ckerter Präsen­tati­ons­folien sind dennoch schon beinahe sämt­liche Spezi­fika­tionen bekannt.

Das Vivo X Fold 2 wird das erste Foldable mit Snap­dragon 8 Gen 2 an Bord sein. Außerdem bietet es einen beein­dru­ckenden 120W-Schnell­lade­mecha­nismus. An den Displays ändert sich kaum etwas, diese waren aber bereits beim Vorgänger auf einem hohen Niveau. Erfreu­lich ist das redu­zierte Gewicht.

Vivo X Fold 2 bekommt sinn­volle Upgrades

Durchgesickerte Präsentationsfolie des Vivo X Fold 2

Bild: Weibo Das erste Vivo X Fold feiert diesen Monat sein einjäh­riges Bestehen und der Nach­folger steht bereits in den Start­löchern. Im chine­sischen Forum Weibo (via GSMArena) wurden kürz­lich Präsen­tati­ons­folien des Vivo X Fold 2 von einem Tipp­geber veröf­fent­licht. Die darin befind­lichen Angaben wecken Hoff­nung. Geschwin­dig­keits­pro­bleme sollte das Foldable durch den High-End-Chip­satz Qual­comm Snap­dragon 8 Gen 2 nicht bekommen. Mit LPDDR5X und UFS 4.0 sind zudem flotte Stan­dards für Arbeits- und Daten­spei­cher vorhanden.

Wenn der 4800 mAh messende Akku geladen werden muss, verbringt das Vivo X Fold 2 wenig Zeit an der Steck­dose. Kabel­gebunden soll sich die leere Batterie per 120W in 25 Minuten laden lassen, induktiv per 50W in 40 Minuten. An den Größen und Auflö­sungen der Displays ändert sich indes nichts. Es gibt weiterhin 8,03 Zoll mit 2160 mal 1916 Pixel bei der falt­baren Anzeige und 6,53 Zoll mit 2520 mal 1080 Pixel bei der äußeren Anzeige. Beide Bild­schirme aktua­lisieren Inhalte mit bis zu 120 Hz. Aber­mals besitzt jedes Display einen Finger­abdruck­sensor.

Weitere Details zum Vivo X Fold 2

Die 50-MP-Haupt­kamera soll eine variable Blende von f/1.75 bis f/2.0 haben. Sie ist optisch stabi­lisiert und basiert auf dem 1/1,49-Zoll-Sensor Sony IMX866. Ultra­weit­winkel und ein drei­facher opti­scher Zoom runden das Paket ab. Sie fußen jeweils auf dem Bild­wandler Sony IMX663.

Das Peri­skop-Objektiv mit fünf­fachem opti­schen Zoom verbaut Vivo beim X Fold 2 nicht. Dafür ist das Foldable aber auch dünner und leichter. Im Vergleich zum Vivo X Fold wurde das Gewicht um zehn Prozent redu­ziert. Entspre­chend müsste das Vivo X Fold 2 etwa 280 g wiegen.

Trotz der Fort­schritte und Preis­sen­kungen sollen Fold­ables eine Nische bleiben.