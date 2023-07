Vivo iQOO 11S im BMW-Design mit 200-W-Schnellladung

Ein neues Flagg­schiff namens iQOO 11S ist in den Hafen der Vivo-Smart­phones einge­laufen. Welche Stärken der verhält­nis­mäßig güns­tige Bolide aufweist, und woran Vivo gespart hat, lesen Sie bei uns.

Mit dem iQOO 11S bringt Vivo ein neues Flagg­schiff auf den Markt, das sich aufgrund einer Koope­ration mit BMW als echter Hingu­cker erweist. Der Neuling startet in China für umge­rechnet unter 500 Euro.

Triple-Kamera, 144 Hz-Display

Das Smart­phone verfügt über einen 6,78 Zoll großen LTPO-AMOLED-Screen mit einer durchaus ordent­lichen Auflö­sung von 3200 × 1440 Pixeln, einer Spit­zen­hel­lig­keit von 1800 Nits und einer Bild­wie­der­hol­rate von 144 Hz. Unter dem Display verbirgt Vivo den Finger­abdruck­scanner, im oberen Bild­schirm­abschnitt prangt ein runder Ausschnitt für die 16-MP-Selfiecam mit f/2,45-Blende. Vivo iQOO 11S im BMW-Design

Bild: Vivo Auf der Rück­seite befindet sich ein großes recht­eckiges Modul, das die Drei­fach-Kamera des iQOO 11S beher­bergt. Diese setzt sich aus einem 50-MP-Sony-VCS-IMX866-Sensor im 1/1,49-Zoll-Format mit opti­scher Bild­sta­bili­sie­rung und f/1,9-Blende, einem 8-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor sowie einem 13-MP-Tele­sensor mit einem zwei­fachen opti­schen Zoom zusammen.

BMW-Design & Snap­dragon 8 Gen 2

Das iQOO 11S ist in den Farb­tönen Schwarz, Hell­blau und Weiß zu haben. Beim Design des weißen Modells arbei­tete Vivo mit BMW zusammen, was sich an den obli­gato­rischen rot-blauen Streifen und Kunst­leder auf der Rück­seite erkennen lässt, das auch bei der ansonsten schlichten hell­blauen Vari­ante zu finden ist. Die Rück­seite des schwarzen Modells verfügt über eine glatte Struktur.

Zur Wasser- und Staub­dich­tig­keit des 164,86 x 77,07 x 8,40/8,72 mm großen Gehäuses macht Vivo keine Angaben, sodass wir nicht von einer IP-Zerti­fizie­rung ausgehen. Unter der Haube des Andro­iden werkelt ein Snap­dragon 8 Gen 2, der Unter­stüt­zung von wahl­weise 12 GB oder 16 GB RAM im LPDDR5X-Stan­dard sowie 256 GB, 512 GB oder 1 TB großen UFS-4.0-Flash-Spei­chern erhält. Vivo iQOO 11S in Weiß, Schwarz und Hellblau

Bild: Vivo

4700-mAh-Akku mit 200-W-Schnell­ladung

Die Ener­gie­ver­sor­gung sichert ein 4700-mAh-Akku, der sich mittels eines proprie­tären Lade­geräts, das Vivo mit ins Zube­hör­paket packt, mit 200 W aufladen lässt. Alter­nativ können Sie die Kraft­zelle über den USB-Typ-C-Anschluss mit bis zu 65 W betanken. Kabel­loses Laden funk­tio­niert beim iQOO 11S leider nicht - hier hat der Hersteller offen­sicht­lich an der Spar­schraube gedreht.

Das Smart­phone unter­stützt den Dual-SIM-Betrieb unter anderem in 5G-Netzen, außerdem bietet es Blue­tooth 5.3, einen symme­tri­schen Doppel-X-Achsen-Line­armotor fürs Gaming, Stereo-Laut­spre­cher, Infrarot, NFC, WiFi 7, eine Gesichts­erken­nungs­funk­tion und erwei­tertes GPS. Werks­seitig läuft das iQOO 11S mit Android 13 und Vivos haus­eigener Benut­zer­ober­fläche OriginOS 3. In China kostet das Flagg­schiff je nach Spei­cher­aus­stat­tung zwischen 3799 Yuan (umge­rechnet etwa 482 Euro) und 4799 Yuan (etwa 608 Euro).

