Funtouch OS 13: Vivo kündigt Rollout-Plan von Android 13 an

Die ersten Smart­phones laufen bereits mit Android 13. Google veröf­fent­lichte seine neue Pixel-Serie aus Pixel 7 und Pixel 7 Pro direkt mit dem neuen mobilen Betriebs­system. Samsung verteilt seit kurzer Zeit Android 13 respek­tive OneUI 5 für die Galaxy-S22-Serie.

Jetzt macht die Smart­phone-Marke Vivo den nächsten Schritt und verkündet den Rollout-Plan von Android 13 für verschie­dene Modelle.

Flagg­schiff macht den Anfang

Neue Features in Funtouch OS 13

Bild: Vivo

Den Anfang macht das Vivo X80 Pro. Ab sofort bekommt das Smart­phone laut Hersteller die Soft­ware-Aktua­lisie­rung auf Android 13 bezie­hungs­weise auf "Funtouch OS 13, wie Vivo die Benut­zer­ober­fläche nennt. Das Update erfolgt OTA ("Over the air" = durch die Luft), was bedeutet, dass der Nutzer bei auto­matisch akti­vierter Update-Suche vom System benach­rich­tigt werden sollte, wenn eine Datei zum Down­load bereit­steht.

Soft­ware-Updates werden in der Regel aber nach und nach ausge­rollt, weshalb nicht alle Nutzer zeit­gleich ein Update bekommen. Die Verfüg­bar­keit von Funtouch OS 13 ist daher zwar mit dem 24. Oktober ange­geben, das Vivo X80 Pro soll dem nach­fol­genden Rollout-Plan zufolge aber erst Anfang November für eben jenes Modell erscheinen. Wir empfehlen die manu­elle Prüfung auf Updates, in dem das entspre­chende Menü in den Einstel­lungen besucht wird.

Rollout-Plan für Vivo-Modelle

Funtouch OS 13: Das ist neu

Start­bild­schirm­sym­bole lassen sich farb­lich an das Hinter­grund­bild, das System und die App-Ober­flä­chen anpassen

Farb­liche Gestal­tung der System­ober­fläche, der inte­grierten Apps, Benach­rich­tigungs­felder, Laut­stär­kere­gelung, Taschen­rechner und Uhr

Apps anpinnen, um sensible Daten zu schützen

Pin-Funk­tion verhin­dert Zugriff auf andere Apps, wenn Dritte das Smart­phone eben­falls verwenden

Foto und Videos ausblenden, Apps nur selek­tiven Zugriff auf Fotos gewähren

Neuer Stabi­lisie­rungs­ring für die Foto-App, um Verwack­lungen zu redu­zieren

Handy-Videos während der Bear­bei­tung stumm­schalten und Laut­stärke für jeden Ausschnitt regu­lieren

iManager erlaubt Anzeige der App-Nutzung

Neue Funk­tionen für die Wetter-App: Anzeige der Luft­qua­lität und Angaben zu Fein­staub

Barrie­refrei­heit: Verbes­serung bei Farb­kor­rektur- und umkeh­rung. Anima­tionen können entfernt werden

Den Rollout-Plan von Vivo haben wir auch in die Über­sicht: Diese Handys können mit dem Update auf Android 13 rechnen, aufge­nommen.