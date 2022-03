Streaming-Markt Deutschland: Prime vor Netflix und Disney+

Deut­sche Anwender konsu­mierten Ende vergan­genen Jahres häufig Filme und Serien via Amazon Prime Video. Netflix und Disney+ waren aber eben­falls beliebt.

Eine Markt­for­schungs­studie nennt die Vertei­lung der Video-Strea­ming-Anbieter in Deutsch­land. Die Zahlen beziehen sich auf das vierte Quartal 2021. Nach wie vor domi­nierte Amazons Service Prime Video den hiesigen Markt. Rund ein Drittel der Abon­nements entfielen auf die Unter­hal­tungs­platt­form des Prime-Komplett­pakets. Netflix konnte sich als Zweit­plat­zierter immerhin noch fast ein Viertel der Markt­anteile sichern. Dahinter rangierten Disney+, Sky Ticket, DAZN, Magenta TV, RTL+ und Apple TV+. Seit der Einfüh­rung von Disney+ in Deutsch­land büßten manche etablierten Anbieter ein wenig Markt­anteile ein.

Die belieb­testen Video-Strea­ming-Services in Deutsch­land

Prime Video ist im hiesigen Video-Streaming-Markt Trumpf

Andre Reinhardt Wenn es um über das Internet konsu­mierte Filme und Serien geht, war auch im vergan­genen Quartal Amazon Prime Video anteil­mäßig regional das Maß aller Dinge. Wie Gold­media (via Golem.de) berichtet, bean­spruchte der Strea­ming-Dienst des Shop-Riesen 33 Prozent des deut­schen Marktes. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies keine Verän­derung dar. Der Rivale Netflix stagnierte in Q4 2021 eben­falls. Es wurden 24 Prozent Anteile notiert. Lange Zeit gab es hier­zulande mit Prime Video und Netflix haupt­säch­lich zwei weit verbrei­tete Kontra­henten, Disney+ hat die Platz­hir­sche aller­dings in den Fokus genommen.

Vor zwei Jahren star­tete die Unter­hal­tungs­platt­form der Walt Disney Company in unserer Region. Nun konnte sie bereits einen Markt­anteil von zehn Prozent ergat­tern. Eine leichte Stei­gerung gegen­über den neun Prozent Ende 2020. Damit lag der Maus­kon­zern knapp vor Sky Ticket. Letzt­genannter Strea­ming-Service musste sich mit neun Prozent begnügen. Es wurde also das Vorjah­res­niveau erreicht. Sport-Profi DAZN komplet­tierte die Top fünf. Es gab ein mini­males Wachstum von sieben auf acht Prozent Markt­anteile. Die jüngsten Aktionen von DAZN in Form von Preis­erhö­hung und dem Bestrafen von Account-Teilern könnten den Aufwärts­trend stoppen.

Die rest­lichen Plat­zie­rungen der Strea­ming-Anbieter

Das von der Deut­schen Telekom zur Verfü­gung gestellte Magenta TV konnte sich im vierten Quartal 2021 einen Anteil von sechs Prozent sichern. Infol­gedessen gab es keine Verän­derung der Markt­posi­tion. Für die Plätze sieben und acht in Form von RTL+ mit vier Prozent respek­tive Apple TV+ mit drei Prozent Anteile ging es eben­falls weder hinauf noch hinab. Weiterer Dienst­leister der Strea­ming­branche hat die Erhe­bung von Gold­media nicht berück­sich­tigt.

