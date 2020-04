Ocilion bietet Blockbuster parallel zum Kinostart

Mit der Auswertung von Filmen parallel zum Kinostart will Ocilion die Attraktivität seiner VoD-Lösung erhöhen

Ocilion „Wir sind der einzige Anbieter, der Netz­be­trei­bern eine IPTV-Lösung samt nahtlos inte­grierter Video­thek liefert", sagt Ocilion-Geschäfts­führer Hans Kühberger. Das Unter­nehmen aus dem öster­rei­chi­schen Ried bietet für Netz­be­treiber IPTV-Komplett­lö­sungen an. Dazu zählt auch ein Video-on-Demand-Dienst (VoD).

Bislang durfte Ocilion Filme erst ab DVD- und Blu-ray-Start in seinem VoD-Dienst verwerten. Nun können die Netz­be­treiber, die die IPTV-Lösung von Ocilion samt Video­thek nutzen, Filme auch parallel zum Kino­start ausstrahlen. "Aktuell verzeichnen wir eine Verdopp­lung der Film­auf­rufe, was für die Attrak­ti­vität eines eigenen VoD-Service spricht", erklärt Kühberger. "Netz­be­treiber können darüber hinaus mit lizen­ziertem Bild­ma­te­rial ihr Angebot bewerben."

Mit dem "Premium Movie"-Paket von Ocilion können Netz­be­treiber ihren Kunden Premieren von aktu­ellen Kino­filmen zu Hause anbieten - quasi als Ersatz für den derzeit nicht mögli­chen Kino­be­such. Den Auftakt machen ab dem 23. April die Streifen „Emma“, „Der Unsicht­bare“ und „Trolls World Tour“. Ab dem 14. Mai kommt „The Hunt“ hinzu. Alle Filme stammen von Universal. "Wir stehen in Verhand­lungen mit weiteren Studios, um noch mehr Filme im Premium Movie Paket anzu­bieten", erklärt Ocilion-Chef Kühberger.

Weitere Filme zum DVD- und Blu-ray-Start

Ocilion Übli­cher­weise landen Filme erst parallel zum DVD- und Blu-ray-Start in den Video­theken der Netz­be­treiber – also einige Wochen nachdem der Film nicht mehr im Kino zu sehen ist. Neben den neuen Filmen im Premium-Verwer­tungs­fenster bietet Ocilion den Netz­be­trei­bern auch High­lights zum DVD- und Blu-ray-Start an: Dazu zählen zum Beispiel "Das perfekte Geheimnis", „Le Mans 66: Gegen jede Chance“, „Stephen Kings Doctor Sleeps Erwa­chen“ oder „Jumanji: The Next Level“. Diese Filme sind in der Video­thek ab dem 23. April erhält­lich. „Star Wars: Der Aufstieg Skywal­kers“ folgt ab dem 30. April.

