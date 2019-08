Telekom: Tarife mit weniger als 1 Jahr Mindestlaufzeit

Auf die Frage, wie die Deut­sche Telekom die geplante Verkür­zung der Mindest­lauf­zeit für Verträge von 24 auf 12 Monate findet, wies die Deut­sche Telekom in ihrer Stel­lung­nahme darauf hin, dass sie heute schon Tarife mit einem Jahr maxi­maler Mindest­lauf­zeit und darunter anbietet. Einige Leser wollten genaueres wissen, wir haben zur Sicher­heit in Bonn noch einmal nach­gefragt.

Es gibt Tarife mit einem Jahr Lauf­zeit

Auch bei der Telekom gibt es Verträge mit Mindestlaufzeiten unter einem Jahr, teilweise muss man gezielt danach fragen. Die offi­zielle Antwort war kurz und kryp­tisch: "Im SP (Call Basic), DP (MZ XS) und im TP (MZ S mit TV (12)) vermarkten wir Tarife mit einer MVLZ von 12 Monaten. Im SP (Call Start) bieten wir einen Tarif mit einer Lauf­zeit von 1 Monat."

SP, DP, TP - wie bitte?

Sie haben nichts verstanden? Wir klären auf.

SP steht für "Single Play", also reine Sprach­tele­fonie, kein Internet via IP-Proto­koll. Daten­über­tragung per Analog-Modem und sogar Internet ist (theo­retisch) möglich, aber halt unend­lich langsam (maximal 57.600 Bit/s, eher weniger).

Für Single Play gibt es den Tarif "Call Basic". Er ist auf der Telekom-Webseite nach kurzer Suche zu finden. Er umfasst einen Sprach-Tele­fonan­schluss mit einer Leitung und einer Rufnummer mit 120 Frei­minuten im Monat. Danach kostet es 2,9 Cent pro Minute, ferner 19 Cent pro Minute in alle deut­schen Mobil­funk­netze. Gespräche ins Ausland sind ab 2,9 Cent/Minute möglich. Monat­lich sind dafür (ab dem 1.9.2019) 21,95 Euro im Monat zu entrichten. Unter "Details" wird es klar: Neben den Funk­tionen "Rückruf bei Besetzt", "Anklopfen", und "Drei­erkon­ferenz" ist auch "Anruf­weiter­leitung" möglich.

Der einma­liger Bereit­stel­lungs­preis (bei Neuan­schluss) beträgt 69,95 Euro, bei Tarif­wechsel kostet es nichts. Die Mindest­vertrags­lauf­zeit: 12 Monate, die Kündi­gungs­frist beträgt 1 Monat zum Lauf­zeit­ende.

Wer es noch flexi­bler mag, kann den monat­lich künd­baren "Call Start" buchen. Details finden sich in dem bereits verlinkten PDF-Doku­ment auf Seite 3. "Call Start" kostet das gleiche wie der "Call Basic", aber es fehlen die monat­lichen Frei­minuten. Das bedeutet, alle Gespräche sind pro Verbrauch zu bezahlen. Dafür ist dieser Tarif monat­lich kündbar.

Doppeltes Spiel, mit kurzer Lauf­zeit

DP steht in der oben zitierten Antwort für Double Play, also Sprach-Tele­fonie und Internet. "MZ XS" ist die Abkür­zung für den Telekom-Tarif MagentaZuhause XS. Dieser Tarif scheint eine Art "Geheim­tarif" der Telekom zu sein. Man findet die Kondi­tionen dazu nur in einem Tarif-PDF und es kann sein, dass der Berater am Telefon oder im Shop diesen Tarif selbst erst im System "suchen" muss. Dabei erscheint der Tarif im Tarif-AGB-PDF-Doku­ment gleich auf der ersten Seite.

Selbst Triple Play kann kurz laufen

TP steht für Triple Play, also Sprach-Tele­fonie, Internet und TV. Der Tarif "MZ S" heißt ausge­schrieben MagentaZuhause mit TV (=Fern­sehen), die Angabe "(12)" steht für 12 Monate Mindest­lauf­zeit. Die offi­ziellen Details finden sich im glei­chen PDF-Doku­ment wie oben.

Mobil­funk gibts schon ab 1 Monat Lauf­zeit

Beim Mobil­funk könnte der Anhänger kürzester Lauf­zeiten bei Original-Telekom zum Prepaid-Modell greifen. Alle MagentaMobil Prepaid Tarife haben nämlich eine Lauf­zeit von 4 Wochen. Einfach nicht mehr aufladen und irgend­wann wird die Karte samt Nummer deak­tiviert (typi­scher­weise nach 15 Monaten ohne Aufla­dung, genaue Zeiten gibt es hier nicht).

Wer sich im Telekom-Angebot umschaut: cong­star Mobil­funk-Lauf­zeit­verträge lassen sich alle als "Flex-Tarife" auch mit einmo­natiger Lauf­zeit buchen. Regulär haben sie dann einen um 2 Euro höheren Grund­preis, derzeit gibt es diese Flex-Tarife sogar ohne Preis­aufschlag. cong­star ist eine Marke der Telekom Deutsch­land GmbH, Kunden mit einem cong­star-Vertrag sind also Kunden der Telekom Deutsch­land GmbH.

Was wird sich in Zukunft ändern?

Man darf gespannt sein, ob das geplante Gesetz gegen Kosten­fallen im nächsten Jahr wirk­lich kommen wird und wie die Anbieter darauf tarif­lich reagieren werden.

