Media Broadcast hat Versteigerung von UKW-Anlagen gestartet

Media Broadcast will bis zum 30. Juni 2018 etwa 1000 UKW-Antennen und rund 1400 UKW-Sender verkauft oder versteigert haben. Diese werden seit 27. November 2017 in einer offenen eAuktion angeboten – teils zu Wucherpreisen, wie es aus gut informierten Kreisen heißt.

Die UKW-Anlagen werden versteiegrt, unter anderem am Berliner Fernsehturm. Ist es eine Trennung von "altem Eisen"? Der Netzbetreiber Media Broadcast steigt aus der UKW-Verbreitung aus und will bis zum 30. Juni 2018 etwa 1 000 seiner UKW-Antennen und rund 1 400 UKW-Sender verkauft oder versteigert haben. Der Großteil der Anlagen wird seit 27. November 2017 in einer offenen eAuktion angeboten. Media Broadcast hat die Newtron AG beauftragt, die Online-Auktionsplattform bereitzustellen. Das Unternehmen ist Anbieter von webbasierten Lösungen zur Optimierung der Geschäftsbeziehungen zwischen Lieferanten und einkaufenden Unternehmen.

Trotz Digitalisierung: UKW für die meisten Veranstalter alternativlos

Das Verfahren ist für Außenstehende nicht transparent, es sind jedoch einige Details ans Tageslicht gerückt: Bereits vor Start der Auktion soll Media Broadcast rund ein Drittel der UKW-Anlagen direkt verkauft haben, zumeist an bisherige Konkurrenten wie Divicon Media oder Uplink. Kaufinteressenten waren aber auch Unternehmen wie die Bayerische Medien Technik (BMT) oder vereinzelt auch die Hörfunkanbieter selbst.

Der bisher nicht verkaufte Großteil der Sendeanlagen kommt nun unter den Hammer. Außenstehende reden von Wucherpreisen. Ein Marktbeobachter macht gegenüber teltarif.de das sture Festhalten am alten Verbreitungsweg UKW dafür verantwortlich, dass Media Broadcast viele Anlagen am Ende weit über Wert an den Mann bringen könnte. Obwohl digitale Wege wie DAB+ auf dem Vormarsch sind, halten die meisten Hörfunkunternehmen UKW für alternativlos, zumal die Landesmedienanstalten inzwischen UKW-Lizenzen bis 2028 vergeben, und eine Abschaltung des analogen Verbreitungsweges damit de facto vom Tisch ist.

Bis zu 150 000 Euro für eine Antenne

Für Sahnestücke wie die Antennen auf dem Berliner Fernsehturm oder dem Frankfurter Europaturm will Media Broadcast laut Recherchen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z) 150 000 Euro haben, sowie 51 000 Euro für jeden UKW-Sender. Da die Versteigerung als holländische Auktion mit absteigenden Preisen ausgelegt ist, werde der tatsächliche Erlös allerdings geringer sein, hieß es.

Experten erwarten durch dieses Verfahren auch, dass letztlich alle Anlagen ihren Käufer finden werden, wenn auch teils zu überzogenen Preisen. Für die Radiobetreiber ist es nämlich existenziell wichtig, dass sich Käufer für die Anlagen finden. Viele vor allem kleine Privatradios wollen bei der Auktion mitmachen und könnten in letzter Instanz die Anlagen selbst erwerben, sollte sich bis dahin kein Käufer gefunden haben. Ihnen bleibt auch gar keine andere Wahl, denn Sendeanlagen, die keinen Käufer finden, will Media Broadcast stilllegen. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass Programmanbieter ihre Sendungen nicht mehr über UKW ausstrahlen könnten.

Gutachten zu Sendeanlagen erstellt

Zu den auktionierten Infrastrukturen wurden durch einen unabhängigen Sachverständigen Gutachten über den Zustand der Anlagen erstellt. Die Gutachten enthalten alle zugehörigen Komponenten und Anlagenbestandteile der Media Broadcast an den jeweiligen Sendestandorten. Sie wurden laut Netzbetreiber mittels Begehung und Sichtprüfung der Komponenten und Bestandteile der Sendeanlagen vor Ort (inklusive Fotodokumentation von wesentlichen Anlagenteilen) erstellt.

Zusätzlich wird eine Zustandsbewertung der Antennensysteme erstellt mit einer Einschätzung, dass die Antenne mindestens weitere zehn Jahre genutzt werden kann und - falls notwendig - eine Kostenabschätzung für Instandsetzungsmaßnahmen innerhalb einer zehnjährigen Nutzungsdauer, zuzüglich zu üblichen Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen.

Der Gutachter ermittelt zudem den Aufwand für die heutige Neuerrichtung durch einen unabhängigen Betreiber / Dienstleister.

Media Broadcast bietet Käufern Serviceverträge an

Obwohl sich Media Broadcast aus dem UKW-Geschäft zurückziehen will, wolle man laut eigenen Angaben die Käufer bei der Wahrnehmung ihrer künftigen Aufgaben unterstützen und bietet entsprechende Serviceverträge an.