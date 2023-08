IAA: So stellen sich Fahrer vernetzte Autos vor

Über­nächste Woche findet die IAA Mobi­lity in München statt. Der eco-Verband der Inter­net­wirt­schaft e.V. hat in Zusam­men­arbeit mit dem Meinungs­for­schungs­institut Civey im Juli eine Umfrage unter 2500 Auto­fah­rern durch­geführt, um heraus­zufinden, was sich die Nutzer von ihren Fahr­zeugen wünschen. Recht­zeitig vor der Messe wurden jetzt Ergeb­nisse präsen­tiert.

Ganz oben auf der Wunsch­liste stehen demnach vernetzte Autos. So erklärten 35,6 Prozent der Befragten, sie wünschten sich Inter­aktion mit anderen Fahr­zeugen und der Außen­welt. Als Beispiele werden Infor­mationen von anderen Verkehrs­mit­teln oder der Verkehrs­infra­struktur wie Ampeln, Baustellen oder Rettungs­fahr­zeugen genannt. Umge­kehrt sollen solche Daten auch gesendet werden. Auf der IAA Mobility werden auch Konzeptstudien für Fahrzeuge der Zukunft gezeigt

Foto: IAA Mobility "Das vernetzte Mobi­litäts-Ökosystem erfor­dert zuver­läs­sige Daten­ver­arbei­tung im großen Stil: Routen­pla­nung, Posi­tions­daten, Geschwin­dig­keits­daten, Umge­bungs­daten, Daten zum Fahr­ver­halten, Enter­tain­ment- und Wartungs­daten. Voraus­set­zung dafür sind Inves­titionen in 5G-Tech­nologie, leis­tungs­fähige Rechen­zen­tren sowie klare und verhält­nis­mäßige Regeln für den Austausch von Daten sowie Anreize für Stan­dar­disie­rung und den Aufbau von Daten­treu­hän­dern, um Mobi­lität komfor­tabler, schneller und sicherer zu machen", sagt Oliver Süme, Vorstands­vor­sit­zender des eco-Verbands. Die sinn­volle Verknüp­fung und smarte Auswer­tung der wach­senden Daten­mengen sei der Schlüssel zu Inno­vation und nach­hal­tiger, bedarfs­ori­entierter Mobi­lität.

Verkehrs­ströme mithilfe künst­licher Intel­ligenz besser aussteuern

Fast ein Drittel (31,8 Prozent) der Befragten wünscht sich außerdem, dass Verkehrs­ströme zukünftig mithilfe künst­licher Intel­ligenz besser ausge­steuert werden, um Staus zu vermeiden und eine bessere Routen­aus­las­tung zu errei­chen. Die Nutzung der Fahr­zeug­daten soll aber nicht nur helfen, den Verkehr intel­ligent zu planen, sondern auch CO2 sparen. 19,4 Prozent der Fahrer plädieren dafür, dass zukünftig künst­liche Intel­ligenz einge­setzt wird, um CO2-Erspar­nisse im Mobi­litäts­sektor zu erzielen.

Nach einer Studie von Arthur D. Little ließe sich mithilfe vernetzter Mobi­litäts­lösungen das CO2-Emis­sions­volumen in Deutsch­land bis 2030 um 14 Mega­tonnen verrin­gern, was rund 20 Prozent der für 2050 prognos­tizierten Trans­port­emis­sionen ausmacht. Bereits heute zeigten Navi­gations-Apps wie beispiels­weise Google Maps Nutzern auch die Route mit den geringsten CO2-Emis­sionen an, die Auto­fahrer als Alter­native zur schnellsten oder kürzesten Wegstrecke auswählen können.

Auto­nome Autos können sich die Deut­schen der Umfrage zufolge vorerst nicht vorstellen. Nur 16,4 Prozent der Befragten wollen künftig selbst­fah­rende Fahr­zeige nutzen. Auffällig dabei: Während sich etwa jeder fünfte Mann (21,6 Prozent) diese Technik wünscht, steht nur unge­fähr jede zehnte Frau (11,3 Prozent) den selbst­fah­renden Autos aufge­schlossen gegen­über. Digi­tale Tech­nolo­gien auf Augmented-Reality-Basis wie beispiels­weise die Projek­tion fahr­rele­vanter Infor­mationen in der Wind­schutz­scheibe sind für die Befragten am wenigsten rele­vant. Nur etwa jeder Zehnte wünscht sich mehr Tech­nolo­gien dieser Art im Auto der Zukunft.

