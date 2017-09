Smart Home: Sport und Lifestyle

Bereits in unserer ersten News über unseren Besuch im Smart Life Lab haben wir einige der dort gezeigten Smart-Home-Anwendungen kurz vorgestellt. In dieser News zeigen wir zwei weitere. Zum einen wurde ein Feuchtigkeitssensor vorgeführt, der Alarm schlägt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt und zum anderen gab es ein vernetztes Fahrrad, mit dem man sich durch eine virtuelle Landschaft bewegt.