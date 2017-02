China-Smartphone mit Zehnkern-Prozessor und 8 GB RAM

Apollo 2: Weitere Details sind auf dem MWC zu erwarten Bereits im Vorfeld des MWC 2017 geben die Hardwarehersteller neue Details zu kommenden Geräten heraus. Auch der China-Hersteller Vernee bildet dabei keine Ausnahme und ermöglicht Einblicke in die Spezifikationen des Highend-Smartphones Apollo 2.

Bis zu 8 GB RAM und 128 GB Festspeicher

Das Flaggschiff des Herstellers wird mit dem Helio-X30-Prozessor von MediaTek ausgestattet, so viel war bereits bekannt. Damit stehen für Rechenoperationen zehn Kerne zur Verfügung, die mit bis zu 2,8 GHz getaktet sind. Wie der Hersteller nun mitteilte, wird das Apollo 2 in einer Variante mit 8 GB RAM und 128 GB Festspeicher auf den Markt kommen. Alternativ können Nutzer zu einem etwas leistungsschwächeren Modell mit 6 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher greifen.

Auf einem Render-Shot ist das Apollo 2 abgebildet, wobei der Eindruck entsteht, dass nur ein Home-Button unterhalb des Displays vorhanden ist. Denkbar ist, dass der Hersteller einen Fingerabdrucksensor in die Home-Taste integriert hat. Ansonsten lässt das gering aufgelöste 3D-Rendermodel kaum weitere Rückschlüsse zu. Im Rahmen des MWC werden mit hoher Wahrscheinlichkeit alle Details zu dem Highend-Smartphone veröffentlicht.

Weitere Modelle angekündigt

2017 wird Vernee abseits seines Flaggschiffs weitere Geräte auf den Markt bringen. Darunter etwa das Thor Plus, welches bereits im Mai erscheinen soll. Das Smartphone soll sich vor allem durch seinen 6050 mAh großen Akku von den Mitbewerbern abheben. Damit hat das Gerät keine schlechten Chancen sich eine Topplatzierung in Sachen Laufzeit zu sichern. Zum Vergleich: Das LG X Power (4100 mAh) hat es in unserem Akkutest knapp 12 Stunden durchgehalten, wobei das Testverfahren dem Akku sehr viel abverlangt.

Mit dem Apollo X möchte Vernee im März das Redmi Note 4 von Mitbewerber Xiaomi attackieren. Unter anderem kommt das Handy mit der MediaThek-CPU Helio X20 und Android 7 Nougat auf den Markt.

teltarif.de berichtet ab dem 25. Februar direkt vom MWC aus Barcelona. Alle Vorberichte können Sie in einer gesonderten Newsliste einsehen.