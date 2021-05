Verkehrssünder: Punkte in Flensburg jetzt digital abrufen

In manchen Reise­füh­rern wird es tatsäch­lich als Sehens­wür­dig­keit für Flens­burg ange­priesen, obwohl das Gebäude selbst ganz unscheinbar ist: Das Kraft­fahrt-Bundesamt, das die "Verkehrs­sün­der­datei" mit den berühmten Punkten pflegt und hütet. Mancher Flens­burg-Besu­cher hat schon beim Auskunfts­pavillon an der Förde­straße 16 vorbei­geschaut, um persön­lich seinen Punk­testand abzu­fragen. Ansonsten ging das nur per Post.

Das soll sich nun ändern: Das KBA und die Bundes­regie­rung geben bekannt, dass die Punkte im Fahr­eig­nungs­register nun auch digital abge­rufen werden können. Persönliche Auskunft zum Punktestand gibts auch weiterhin in diesem Pavillon direkt beim KBA in Flensburg

Bild: Kraftfahrt-Bundesamt

So funk­tio­niert die Online-Auskunft

Die Behörde hat das Auskunfts­ver­fahren jetzt verein­facht - es ist ja auch seit vielen Jahren geplant, dass nach und nach so gut wie alle Dienst­leis­tungen von Bundes­behörden auch online nutzbar werden sollen. Verkehrs­teil­nehmer sollen ihren Punk­testand jetzt online über das Smart­phone oder den Computer einsehen können. Die gebüh­ren­freie Regis­ter­aus­kunft erfolgt in mehreren Schritten und kann direkt als PDF herun­ter­geladen werden. Damit soll der Infor­mati­ons­zugang für Auto­fahrer beschleu­nigt werden.

Für die Auskunft benö­tigen die Verkehrs­teil­nehmer unter anderem ein Smart­phone, den elek­tro­nischen Perso­nal­aus­weis mit zuge­höriger PIN und die entspre­chende AusweisApp2. Zunächst muss die Start­seite der Online-Regis­ter­aus­kunft aufge­rufen werden. Nun muss der Bürger sich mit dem Perso­nal­aus­weis bei der AusweisApp2 authen­tifi­zieren und anschlie­ßend auf "Weiter" klicken. Als nächstes sollten die Daten geprüft werden, die aus dem Perso­nal­aus­weis ausge­lesen wurden. Im letzten Schritt muss die Auskunft aus dem Fahr­eig­nungs­register ausge­wählt werden. Der aktu­elle Punk­testand kann nun als PDF-Doku­ment auf Smart­phone oder Computer herun­ter­geladen werden.

Zahl der Anfragen per Post soll abnehmen

"Online, schnell und sicher - so sehen einfache Auskunfts­ver­fahren der Verwal­tung für die Bürge­rinnen und Bürger aus. Das KBA bietet mit der Online-Auskunft aus den Regis­tern genau diese Möglich­keit für einen beschleu­nigten, gebüh­ren­freien und sicheren Infor­mati­ons­zugang. Im Sinne einer aktiven und bürger­freund­lichen Verwal­tung werden wir diese Dienst­leis­tungen noch ausbauen und stetig weiter­ent­wickeln," erklärt Richard Damm, Präsi­dent des Kraft­fahrt-Bundes­amtes.

Im Jahr 2020 erteilte das KBA rund eine halbe Million Auskünfte an private Antrag­steller - über­wie­gend per Post. Ob diese Zahl durch die Einfüh­rung des nun verein­fachten digi­talen Verfah­rens aller­dings wirk­lich abnehmen wird, bleibt abzu­warten. Denn zahl­reiche Bürger haben entweder die elek­tro­nische Funk­tion des Perso­nal­aus­weises noch nie genutzt oder wissen gar nicht, wie das geht.

Das KBA spei­chert im Fahr­eig­nungs­register Infor­mationen über Verkehrs­teil­nehmer, die im Stra­ßen­ver­kehr auffällig geworden sind, sofern der Verkehrs­ver­stoß nach dem Fahr­eig­nungs-Bewer­tungs­system mit Punkten zu bewerten ist. Rund 11 Millionen Personen waren am 1. Januar 2021 im Register einge­tragen.

Miet­wagen, die die Kopp­lung des Smart­phones mit dem einge­bauten Info­tain­ment-System erlauben, sind prak­tisch: Musik hören, Tele­fonie und Co. Doch das Handy kann Spuren hinter­lassen.