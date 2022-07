teltarif.de Talk: Ist Verkehrsfunk im Radio noch zeitgemäß?

Diskussion zum Verkehrsfunk im Radio

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Seit Jahr­zehnten infor­mieren viele Radio­sta­tionen ihre Hörer - vornehm­lich jeweils nach den Nach­richten und zur halben Stunde - über die Verkehrs­lage im jewei­ligen Sende­gebiet. Der Deutsch­land­funk hat den Dienst vor einigen Jahren einge­stellt. Damit stellt der bundes­weit funkende Sender zumin­dest derzeit noch eine Ausnahme dar. Fast alle anderen Programm­anbieter halten an den Stau- und Blitzer-Infos fest. Ob der Verkehrs­funk im Radio noch zeit­gemäß ist, haben wir in der neuen Podcast-Ausgabe mit unserem Multi­media-Experten Michael Fuhr bespro­chen.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit, und der "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast kann auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­niert werden. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Diskussion zum Verkehrsfunk im Radio

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Der Verkehrs­funk ist so etwas wie eine Insti­tution im Radio. Auch heute noch bieten die meisten Programm­ver­anstalter den Service an. Dabei liefern Navi-Apps oder fest im Auto inte­grierte Navi­gati­ons­pro­gramme Verkehrs­daten in Echt­zeit. Während die Hörfunk­pro­gramme abseits von Falsch­fahrer-Meldungen in der Regel nur im 30-Minuten-Takt infor­mieren, bekommen Navi-Nutzer neue Staus oder andere Verkehrs­stö­rungen ggf. auch sofort mit.

Auf der anderen Seite liefert der Verkehrs­funk vieler Programme mitt­ler­weile beispiels­weise auch Hinweise auf Radar­fallen. Auto­fahrer dürfen Blitzer-Apps hingegen nicht mehr nutzen, wenn sie nicht in Konflikt mit der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung geraten wollen. Auch die Umschal­tung von einem reinen Musik­sender auf DAB+ zum Verkehrs­funk­kanal auf UKW klappt mit modernen Auto­radios gut. Wir haben im Podcast verschie­dene Aspekte zum Thema Verkehrs­funk beleuchtet.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

teltarif.de Talk: Ist der Verkehrsfunk im Radio noch zeitgemäß? Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.