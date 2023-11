Shops & Netze: Telekom gewinnt Tests von Chip und Imtest

Zum zweiten Mal hat chip.de Auftritt, Angebot und Bera­tung in Mobil­funk­shops getestet, "Imtest" hat Netze geprüft. In beiden Fällen gewann die Telekom.

Zum zweiten Mal hat das Magazin Chip (Online/Print) Auftritt, Angebot und Bera­tung zu Mobil­funk­themen in den Shops von Telekom, Voda­fone, o2-Telefónica und Freenet getestet. Dabei wurden Schul­noten vergeben. Mit der Gesamt­note von 1,7 und einer Stei­gerung um 0,2 Punkte zum Vorjahr wird die Deut­sche Telekom erneut Test­sieger.

Gute und freund­liche Bera­tung

„In den Shops der Telekom werden die Kunden nicht nur freund­lich, sondern auch gut beraten, zu Tarifen sogar am besten. Das bringt dem Rosa Riesen den verdienten Test­sieg“, lautet das Urteil der Chip-Redak­tion.

Das freut Dr. Ferri Abol­hassan, schei­dender Sales- und Service-Chef der Telekom und desi­gnierter Chef von T-Systems. „Der erneute Sieg ist auch eine Bestä­tigung unserer Stra­tegie. Danke an alle Kolle­ginnen und Kollegen bei uns und unseren Part­nern, die unsere Kundinnen und Kunden täglich aufs Neue begeis­tern!“

Wie hat Chip getestet?

Das Magazin Chip gibt es online und als Druckausgabe, hier werden regelmäßig Tests veröffentlicht.

Webseite chip.de / Screenshot teltarif.de 164 Shops wurden besucht - insge­samt 41 von jedem Anbieter. Die Shops wurden in vier Kate­gorien getestet: Bera­tung Tarif (Gewich­tung 28 Prozent), Bera­tung Handy (28 Prozent), Service (24 Prozent) und Shop (20 Prozent). Ausschlag­gebend war, wie ein Bera­tungs­gespräch beginnt, der Umgang mit dem Kunden und ob eine ausführ­liche Bedarfs­ermitt­lung vorge­nommen wurde. Dazu wurde auch Wert darauf­gelegt, wie das Preis-Leis­tungs-Verhältnis aussieht, so die Infor­mation der Redak­tion.

Das freut auch Simone Cars­tens, Geschäfts­füh­rerin Opera­tives Geschäft und Finanzen für die Privat­kunden der Telekom. Sie erklärt das so: „Der Faktor Mensch macht den Unter­schied. Das bestä­tigt uns Chip hiermit erneut. Wir haben in den Berei­chen Freund­lich­keit, Hilfs­bereit­schaft und Inter­esse am Anliegen des Kunden als einziger die volle Punkt­zahl geholt – das ist eine groß­artige Bestä­tigung für uns.“

Partner und eigene Shops

„Wir arbeiten täglich daran, die perfekten Gast­geber zu sein und dabei ist auch dieser Test­sieg eine wich­tige Bestä­tigung. Mein Dank geht an die Shop-Besat­zung in unseren eigenen Shops und den Part­ner­shops" freut sich Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops. Der Test hatte alle statio­nären Kanäle (Laden­geschäfte) der Anbieter umfast. „Jeder Shop, der wie ein Telekom Shop aussieht, kann getestet werden. Der Test­sieg bestä­tigt, dass wir die rich­tigen Partner an unserer Seite haben. Das war ein gelun­genes Zusam­men­spiel zwischen Telekom und Part­nern“, betont Georg Schmitz-Axe, zuständig für die Telekom Part­ner­shops.

Telekom gewinnt Mobil­funk­test von Imtest

www.imtest.de / Screenshot teltarif.de "Imtest", das Verbrau­cher­magazin der Funke Medi­engruppe hat der Telekom "das beste Mobil­funk­netz" in Deutsch­land beschei­nigt.

o2 Telefónica vor Voda­fone

Ein Satz im Abschluss­bericht von "Imtest" dürfte in den Konzern­zen­tralen in Düssel­dorf und München in den Ohren geklungen haben: "Während Telekom den Takt vorgibt, sichert sich o2 Telefónica erneut den zweiten Platz."

Und: Das Netz der Telekom erhielt im Vergleich mit Voda­fone oder o2 Telefónica als einziges die Note „sehr gut“.

Die Krite­rien von Imtest/Zafaco

Die Telekom konnte im Bereich Geschwin­dig­keit der Daten­über­tra­gung, bei der Sprach­qua­lität und bei der Verläss­lich­keit der verspro­chenen Daten­raten Punkte gut machen. Die Test-Teams von Zafaco (bekannt durch die "Breit­band­mes­sung" der Bundes­netz­agentur) im Auftrag von "Imtest" hatten auch regio­nale Vergleiche in Hamburg, Berlin, Thüringen, Braun­schweig und Nord­rhein-West­falen gemacht. Auch hier setzte sich die Telekom in allen Test­regionen an die Spitze. Zafaco hatte die Sprach- und Daten­qua­lität in den deut­schen Mobil­funk­netzen in fünf Kate­gorien intensiv getestet.

Zum Einsatz kamen bei Imtest/Zafaco übri­gens Smart­phones des Typs Xiaomi 11T Pro.

Auch teltarif.de testet ab und an die Mobil­funk­netze anhand zufällig ausge­wählter Test­orte mit Bord­mit­teln. Wir können die Ergeb­nisse von Chip und Imtest durchaus nach­voll­ziehen.