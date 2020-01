Samsung Galaxy Note 10 Lite im Vergleich mit Note 10(+)

Samsung hat das neue Jahr über­raschend mit zwei neuen Smart­phone-Modellen gestartet. Gerüchte zu den Geräten gab es zwar 2019 schon, dennoch markieren das Samsung Galaxy S10 Lite und das Galaxy Note 10 Lite mögli­cher­weise den Start eines neuen Zyklus des Herstel­lers, den es bei mit den Vorgän­germo­dellen Galaxy Note 9 und Galaxy S9(+) nicht gegeben hat.

In einem Smart­phone-Vergleich haben wir uns ange­schaut, welche Unter­schiede das Galaxy Note 10 Lite im Gegen­satz zum Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10+ aufweist.

Galaxy Note 10 Lite vs. Note 10(+) - die wesent­lichen Unter­schiede



So "Lite" wie es der Namens­zusatz vorzu­geben scheint, ist die neue Galaxy-Note-10-Vari­ante gar nicht. Mit einer Display-Diago­nale von 6,7 Zoll ist das Panel größer als das des Galaxy Note 10 mit 6,3 Zoll und beinahe so groß wie das des Galaxy Note 10+ mit 6,8 Zoll. Mit 199 Gramm ist das Lite-Modell sogar das schwerste Gerät in der Riege. Zum Vergleich: Das Galaxy Note 10 kommt auf ein Gewicht von 168 Gramm, das Plus-Modell auf 198 Gramm.Von den Abmes­sungen her sind sich das Galaxy Note 10 Lite und das Galaxy Note 10+ recht ähnlich. Das Stan­dard-Galaxy-Note-10 ist von Abmes­sungen her etwas kleiner. Im Gegen­satz zum Galaxy Note 10(+) ist das Gehäuse des Lite-Modells nicht nach IP68 zerti­fiziert. Das Gehäuse-Design des Galaxy Note 10 Lite hat im Vergleich zu den anderen beiden Geräten einen weiteren inter­essanten Unter­schied: Während die Seiten­ränder und Display­kanten beim Galaxy Note 10(+) flach und kantig designt sind, sind diese beim Galaxy Note 10 Lite abge­rundet. Die Front­kamera ist bei allen drei Modellen in Form eines kleinen Lochs mittig in den oberen Display­bereich inte­griert.Das Galaxy Note 10(+) verfügt über Samsungs aktu­ellen Exynos 9825-Prozessor. Eine Octa-Core-CPU gibt es auch beim Lite-Modell, aller­dings ist dieser bislang nicht spezi­fiziert. Es ist jedoch denkbar, dass es sich um das gleiche Modell handelt, für den US-ameri­kani­schen Markt soll das Lite-Modell beispiels­weise mit dem Snap­dragon-855 ausge­stattet werden. Von daher ist auch der aktu­elle Exynos für den euro­päischen Markt möglich.

Das regu­läre Galaxy Note 10 verfügt über die Spei­cher­kombi­nation 8 GB/256 GB, wobei die interne Kapa­zität nicht erwei­tert werden kann. Dies ist nur beim Plus-Modell möglich, von dem es mit 12 GB/256 GB und 12 GB/512 GB zwei Optionen gibt. Auch bei der 5G-Vari­ante des Plus-Modells (12 GB/256 GB) ist der interne Spei­cher nicht durch ein zusätz­liches Medium wie eine microSD-Karte erwei­terbar. Der interne Spei­cher des Galaxy Note 10 Lite liegt bei 128 GB (Arbeits­spei­cher: 6 GB), der per microSD um bis zu 1 TB erwei­tert werden kann.

Inter­essant: Mit einer Kapa­zität von 4500 mAh ist der Akku des Note 10 Lite von allen Modellen am größten - 3500 mAh sind es beim Galaxy Note 10 und 4300 mAh sind es beim Galaxy Note 10+. Nur der Akku des Plus-Modells lässt sich mit einer Ausgangs­leis­tung von 45 Watt schnell aufladen. Die anderen beiden Modelle unter­stützen eben­falls schnelles Laden, aber mit weniger Power.

Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ und Note 10 lite im Vergleich

Kamera und S-Pen

Sowohl das Galaxy Note 10 als auch das Galaxy Note 10 Lite verfügen über ein Triple-Kame­rasystem jeweils aus 12-Mega­pixel-Tele­objektiv, 12-Mega­pixel-Weit­winkel­objektiv und 16-Mega­pixel-Ultra­weit­winkel­objektiv (Galaxy Note 10) und 12-Mega­pixel-Ultra­weit­winkel­kamera, 12-Mega­pixel-Weit­winkel und 12-Mega­pixel-Tele­kamera (Galaxy Note 10 Lite). Nur das Plus-Modell verfügt durch einen zusätz­lichen Time-of-Flight-Sensor über eine Quad-Kamera, die rest­lichen Kamera-Specs sind mit denen des Note 10 gleich. Der Einga­bestift, S-Pen, mit Gesten­steue­rung ist bei allen Modellen iden­tisch, genauso wie auch der Finger­abdruck­sensor unter dem Display.

Preis­gestal­tung

Das Samsung Galaxy Note 10 Lite ist, was die unver­bind­liche Preis­empfeh­lung angeht, im Vergleich zum Galaxy Note 10(+) deut­lich güns­tiger. Samsung veran­schlagt 599 Euro, für das Galaxy Note 10 waren es zum Markt­start 949 Euro, für das Plus-Modell 1099 Euro bezie­hungs­weise 1199 Euro für das Modell mit größeren Spei­cher. Mitt­lerweile gibt es das Galaxy Note 10 bereits zu einem Preis von rund 750 Euro, das Plus-Modell mit klei­nerem Spei­cher für rund 930 Euro. Damit ist das Galaxy Note 10 Lite immer noch deut­lich güns­tiger als seine beiden Geschwister.

Mit einer Empfeh­lung für das Lite-Modell müssen wir uns aller­dings noch zurück­halten. Die Spezi­fika­tionen klingen zwar zunächst verlo­ckend - für weniger Geld etwas vom Busi­ness-Smart­phone-Kuchen abzu­greifen und in den Genuss der Features des S-Pens zu kommen - aller­dings können wir noch nichts zur Kame­raleis­tung, Akku­lauf­zeit und des Panels sagen. An diesen Stellen ist es denkbar, dass Lite-Käufer Abstriche in Kauf nehmen müssen. Der Verkaufs­start für den deut­schen Markt soll im ersten Quartal 2020 beginnen.

Details zum Samsung Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10+ lesen Sie jeweils in einem Test­bericht. Das Galaxy Note 10 Lite konnten wir uns bereits im Rahmen eines gemein­samen Hands-ons mit dem eben­falls neuen Galaxy S10 Lite auf der Consumer Elec­tronics Show in Las anschauen.

