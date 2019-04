Vergleich: Galaxy S10, Huawei P30, iPhone XS & Pixel 3

Ganz gleich, ob Samsung, Huawei, Apple oder Google: Neben einer Plus-, Pro-, Max- oder XL-Variante existieren auch noch die "normalen". Wir haben die aktuellen Flaggschiffe der Hersteller verglichen.

Huaweis neue P30-Serie gehört derzeit zu den frischesten High-End-Smart­phones auf dem Markt. Das regu­läre P30 strotzt vor aktu­eller Technik. Perfor­mance und auch Kame­ra­leis­tung sind in aller Munde, auch wenn es im Vergleich mit dem großen Bruder "nur" über ein Triple-System verfügt. So spielt es zwar in einer anderen Liga als seine Verwandt­schaft, lässt sich aber ausge­zeichnet mit weiteren Smart­phone-Kollegen der Konkur­renz wie dem Galaxy S10 von Samsung, dem Pixel 3 von Google und dem iPhone XS von Apple verglei­chen.

Die größten im Bunde sind mit einer jewei­ligen Bild­schirm­dia­go­nale von 6,10 Zoll das Huawei P30 und das Samsung Galaxy S10. Hier müssen sich das Google Pixel 3 mit einer Diago­nale von 5,5 Zoll und das iPhone XS mit 5,8 Zoll geschlagen geben. An dieser Stelle muss man sagen, dass das Google-Smart­phone mit seinen dicken Display­rän­dern oben wie unten ziem­lich altba­cken daher­kommt. Letzt­lich ist die Design­frage eine Antwort des Geschmacks, aber Google verzichtet gar auf die Präsen­ta­tion einer Notch. Hier wirken die Kollegen mit einer Wasser­tropfen-Notch (Huawei P30) und einem Display-Loch (Samsung Galaxy S10) deut­lich moderner. Und auch die recht breite Bade­wannen-Notch beim iPhone XS macht dagegen noch einen moder­neren Eindruck.

Man könnte jetzt sagen: Nutzer, die ihr Smart­phone auch zum Video­strea­ming verwenden wollen, greifen ohnehin zu den größeren Modellen mit 6,3, 6,4 oder noch mehr Zoll, nur bietet die neue Rahmen­lo­sig­keit der Displays auch die Möglich­keit zum klei­neren und güns­ti­geren Modell zu swit­chen. So fällt zwar der Unter­schied zwischen dem Galaxy S10 und dem Plus-Modell im direkten Dane­ben­legen zwar auf, Käufer bekommen aber auch beim klei­neren Modell sehr viel Display und müssen nicht (mehr) zwangs­weise den alten Kompro­miss eingehen: Groß aber klobig, hand­lich aber klein. Nichts­des­to­trotz ist aber auch das Retro-Design des Pixel 3 nur Schale. Mit seinem Snap­dragon 845 und 4 GB Arbeits­spei­cher ist das Google-Smart­phone (immer noch) ein leis­tungs­fä­higes Gerät mit aktu­ellem Betriebs­system Android Pie. Und als Google-eigenes Produkt können Käufer darauf hoffen noch zwei weitere große Firm­ware-Updates zu erhalten, wenn nicht sogar mehr.

Jedes Ober­klasse-Smart­phone, das etwas auf sich hält, versucht mit einem aussa­ge­kräf­tigen Kame­ra­system zu punkten und entspre­chend auf dem Daten­blatt zu glänzen. Aktuell ange­sagt ist ein Triple-Kame­ra­system, wobei Hersteller wie Samsung und Huawei vermehrt auf vier Sensoren setzen. Was auf dem besagten Daten­blatt den Braten fett macht, muss nicht zwangs­weise in der Praxis bessere oder aber schlech­tere Fotos bedeuten. Hier zeigen Smart­phones wie das Google Pixel 3 und das iPhone XS, dass auch mit einer Single-Kamera bezie­hungs­weise in einer Dual-Kamera sehr gute Bild­ergeb­nisse drin sind. Aller­dings bieten beispiels­weise Ultra­weit­win­kel­ob­jek­tive, wie sie beim Samsung Galaxy S10 und beim P30 von Huawei zu finden sind, prak­ti­sche Vorteile.

Ein bedeu­tender Nach­teil kann heut­zu­tage aber die fehlende Dual-SIM-Funk­tion sein. Das wird Nutzern, die ihr Smart­phone sowohl beruf­lich als auch privat nutzen wollen, immer wich­tiger, weil ein zusätz­li­ches Gerät über­flüssig wird. Was beim Galaxy S10 und beim P30 schon fast selbst­ver­ständ­lich wirkt, ist beim Pixel 3 kein Stan­dard. Auch beim iPhone XS ist es nicht einfach damit getan, dass eine zweite SIM-Karte in den Slot gelegt wird, hier muss erst das eSIM-Feature akti­viert werden. Nur bietet noch nicht jeder Provider entspre­chende eSIM-Profile an. Wir haben das Feature bereits mit dem iPhone XS Max bei den Anbie­tern Telekom und o2 getestet.

Vorteil­haft kann es auch sein, wenn sich der interne Spei­cher erwei­tern lässt und neben SIM-Karte(n) auch noch eine Spei­cher­karte einge­setzt werden kann, selbst wenn 128 GB interne Spei­cher­ka­pa­zität beim P30 und beim Galaxy S10 für die meisten Anwender ausrei­chen dürfte. Die 64 GB Spei­cher beim Pixel 3 und beim iPhone XS sind zwar auch nicht minimal, wenn man bedenkt, dass System-Apps aller­dings schon ab Werk ihren oftmals nicht gerade geringen Bedarf haben, könnte die Kapa­zität auf Dauer etwas knapp werden - zumal sie beim iPhone und beim Pixel 3 nicht per Spei­cher­karte erwei­tert werden kann.

Huawei spielt in Sachen Spei­cher­er­wei­te­rung eine Sonder­rolle. Zur Vorstel­lung des Mate 20 Pro im Oktober letzten Jahres hatte der Hersteller ein eigenes Spei­cher­kar­ten­format vorge­stellt. "Nano­Me­mory" nennt sich das Format, das im Vergleich zur etablierten microSD-Karte nur so groß wie eine SIM-Karte ist und auch im P30 zum Einsatz kommt. Nach­teil: Nutzer, die den Spei­cher erwei­tern wollen, sind gezwungen, auf das neue Format zu setzen. Einer­seits sind die Anschaf­fungs­kosten höher als bei microSD-Karten und ande­rer­seits die derzeit verfüg­baren Kapa­zi­täten von 128 GB und 256 GB geringer.

Ein Smart­phone ist ein Alltags­ge­gen­stand, das dem Nutzer in der Regel auf Schritt und Tritt folgt. Da bleibt es nicht aus, dass es mit Flüs­sig­keiten und Schmutz in Berüh­rung kommt. Da wäre es doch schön, wenn das Smart­phone-Gehäuse vor dem Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist. Während sich das Galaxy S10, das Pixel 3 und das iPhone XS ein IP68-Zerti­fikat auf die Fahne schreiben können, welches ihnen unter anderem den Schutz vor dauerndem Unter­tau­chen in Wasser beschei­nigt, verfügt das P30 nur über ein IP53-Zerti­fikat. Damit ist das Smart­phone nicht ganz "dicht". Wer mehr will, muss zum Pro-Modell greifen.

Gerade im Kommen, aber noch nicht so ganz ausge­reift (wie Samsungs Fall zeigt), sind die Finger­ab­druck­sen­soren unter dem Display. Samsungs Galaxy S10 verfügt über die neue Tech­no­logie, die bereits mit mehreren nach­träg­li­chen Updates bedacht wurde, weil sie nicht optimal funk­tio­nierte. Es bleibt abzu­warten, wie sich die Tech­no­logie beim P30 (Pro) (P30 Pro im Test) entwi­ckelt. Das Google Pixel 3 hat hingegen nur einen Stan­dard-Scanner als optisch einge­bet­tetes Modul auf der Rück­seite. Apples iPhone kann hingegen nur per FaceID entsperrt werden. Den opti­schen Home­button wie bei früheren Modellen gibt es hier nicht mehr.

Mehr zum Samsung Galaxy S10, dem Google Pixel 3 und dem Apple iPhone XS können Sie im jewei­ligen Test­be­richt nach­lesen. In einem sepa­raten Artikel haben wir bereits Smart­phone-Modelle mit größerem Display mitein­ander vergli­chen: Vergleich: Galaxy S10+ mit Apple, Huawei, Honor & OnePlus.

