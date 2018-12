Im Zusam­men­hang mit dem neuen Mobil­funk­stan­dard 5G hat sich Hamburgs Verfas­sungs­schutz­chef Torsten Voß für einen tech­ni­schen Zugriff der Sicher­heits­be­hörden ausge­spro­chen. „Das Problem sind die Verschlüs­se­lungs­mög­lich­keiten durch 5G“, sagte Voß der Deut­schen Presse-Agentur. Diese würden „natür­lich auch Extre­misten und Terro­risten für ihre Kommu­ni­ka­tion ausnutzen“. Das neue Netz soll 2020 an den Start gehen.

Während derzeit nur bestimmte Messenger-Apps mit soge­nannter Ende-zu-Ende-Verschlüs­se­lung abhör­si­cher seien, sei das bei Gesprä­chen im 5G-Netz gene­rell der Fall. Immerhin: „Für den Daten­schutz ist das gut“, betonte Voß. „Aber: Für Sicher­heits­be­hörden, die für den Schutz der Menschen in unserem Land verant­wort­lich sind, ist 5G ein enormes Problem.“

5G bereitet den Behörden Kopf­schmerzen

Für die Geheimdienste (hier ein Blick auf die Zentrale des Bundesnachrichtendienste) ist der neue Standard 5G zu gut verschlüsselt und schwer knackbar. Die für 2020 geplante Einfüh­rung von 5G sei deshalb ein „ganz wich­tiges“ Thema. „Alle reden davon und erhoffen sich natür­lich auch wirt­schaft­liche Vorteile. Aber es ist nicht nur ein wirt­schaft­li­ches Thema, sondern auch eine riesige Heraus­for­de­rung für die Sicher­heits­be­hörden“, sagte Voß, der den für den Verfas­sungs­schutz zustän­digen Arbeits­kreis 4 der Innen­mi­nis­ter­kon­fe­renz leitet.

Voß, der den für den Verfas­sungs­schutz zustän­digen Arbeits­kreis 4 der Innen­mi­nis­ter­kon­fe­renz leitet, sprach sich für eine „tech­ni­sche Zugriffs­mög­lich­keit“ aus, über die Sicher­heits­be­hörden bei „begrün­deten Anlässen wie zum Beispiel Terror­ver­dacht“ und mit Zustim­mung der zustän­digen G10-Kommis­sion des Bundes­tages Tele­fon­ge­spräche abhören könnten. Er sei jedoch skep­tisch, ob die Hersteller den Sicher­heits­be­hörden auf den Geräten eine solche Hintertür offen lassen würden. „Ich befürchte, dass starke kommer­zi­elle und wirt­schaft­liche Inter­essen einer solchen tech­ni­schen Lösung entge­gen­stehen.“

Umso wich­tiger sei für die Sicher­heits­be­hörden die soge­nannte Quellen-Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­über­wa­chung (Quellen-TKÜ), „da wir mit 5G ansonsten kaum mehr an die Kommu­ni­ka­tion von Extre­misten und Terror­ver­däch­tigen heran­kommen“. Bei der Quellen-TKÜ werden soge­nannte Trojaner auf Handys einge­setzt, um Gespräche abzu­hören, bevor diese verschlüs­selt über das Netz über­tragen werden.

Vorbild Bayern?

Dem Verfas­sungs­schutz in Bayern sei dies durch ein entspre­chendes Landes­ge­setz bereits möglich. In anderen Ländern - auch in Hamburg - fehlten hingegen solche Rege­lungen. „Fach­lich sind wir uns auf Verfas­sungs­schutz­e­bene einig, dass wir mit der tech­ni­schen Entwick­lung und mit den Gegnern unserer Demo­kratie, die diese Technik nutzen, mithalten müssen.“

Ohne eine entspre­chende Ermäch­ti­gung würde dem Verfas­sungs­schutz „eine seiner Infor­ma­ti­ons­er­he­bungs­quellen genommen“, warnte Voß. „Wenn uns mit 5G diese Über­wa­chungs­mög­lich­keit stark einge­schränkt wird, dann fehlt uns ein ganz wich­tiges Mittel der Infor­ma­ti­ons­er­he­bung. Das muss man so deut­lich sagen.“

Eine Einschät­zung:

Wie kann man den unbe­schol­tenen Bürger, der in Ruhe leben möchte und nichts "Böses" im Schilde führt, von den "bösen Buben und Mädchen" trennen, ohne tief im Privat­leben und der privaten Kommu­ni­ka­tion aller Mitbürger herum­schnüf­feln zu müssen? Und warum sind die Behörden schon heute kaum in der Lage, die vielen Infor­ma­tionen, die sie schon haben, wirkungs­voll zu verwenden? Das Problem scheint nicht die tech­ni­sche Möglich­keit, noch mehr Infor­ma­tionen zu sammeln, zu sein, sondern die Umset­zung bereits vorhan­dene Erkennt­nisse. Da hängt es wohl an Personal und der aktu­ellen tech­ni­schen Basis-Ausrüs­tung.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (6)