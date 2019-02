Verbraucherzentrale Bayern mahnt Sky ab

Versteckte Kosten in Hotline: Verbraucherschützer mahnen Sky ab Wer derzeit sein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky kündigt, erhält ein Schreiben mit der Bitte um Rückruf. In einem Telefonat wolle das Unternehmen mit dem Kunden Details zur Abwicklung des Vertrags besprechen. Als Kontaktmöglichkeit nennt Sky die Nummer einer gebührenfreien 0800-Hotline. Ruft der Verbraucher dort an, wird er jedoch an eine 01806-Nummer verwiesen. Die Telefonnummer hätte sich geändert, lautet die Nachricht auf der Mailbox. Dass diese neue Rufnummer jedoch Kosten verursacht, erfährt der Kunde nicht.

Eindruck, es handele sich um kostenfreie Nummer

Die Verbraucherzentrale Bayern hat Sky wegen dieser Praxis abgemahnt. "Wir halten das Vorgehen für rechtswidrig", sagt Tatjana Halm, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern. "Sky erweckt bei seinen Kunden den Eindruck, sie könnten über eine kostenfreie Rufnummer Kontakt aufnehmen."

Auffällig sei allerdings, dass der Verweis auf die 01806-Nummer nicht erfolgt, wenn die anrufende Nummer keinem Kunden zugeordnet werden kann. "Diese Masche scheint ganz speziell Anrufer zu betreffen, die bei Sky als Kundenkontakt hinterlegt sind", so die Rechtsexpertin. Laut Urteil des Landgerichts München I (Az. 37 O 15341/17) sei die kostenpflichtige 01806-Kundenservicenummer in dieser Form ohnehin nicht zulässig. Die Verbraucherzentrale Bayern hatte diese Entscheidung im letzten Jahr gegen Sky erstritten. Sky hat hiergegen Berufung eingelegt. Kunden, die Ärger mit dem Unternehmen haben, können ihre Erfahrungen unter recht@vzbayern.de schildern, so die Verbraucherschützer.

Verbraucherschützer kritisierte Sky wegen beauftragter Inkasso-Firmen

Es ist nicht das erste Mal, dass Verbraucherschutzorganisationen die Geschäftspraktiken von Sky kritisiert haben. 2017 warnte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, dass die Abzocke von säumigen Zahlern durch Inkassofirmen, die von Sky beauftragt worden seien, beängstigende Ausmaße angenommen habe. Gerade beim Eintreiben von Bagatellforderungen von wenigen Euro würden "Wildwest-Methoden" angewandt, hieß es damals.

Günstigere Alternativ-Nummern zu teuren 0180-Hotlines bietet das 0180-Telefonbuch von teltarif.de, das es auch als App für iOS und Android gibt.

