Ordnungsgelder: Vodafone muss 41.000 Euro zahlen

Immer wieder errei­chen uns Berichte, wonach insbe­son­dere wenig erfah­rene Kunden in Voda­fone-Shops "über­beraten" wurden, um es freund­lich zu sagen. Auch dreiste Haus­tür­ver­käufer, die sich von Voda­fone Provi­sionen erhoffen, lassen sich teils absurde Dinge einfallen, wie den Verkauf von Verträgen an Katzen oder Hunde oder das Fälschen von Briefen mit Absender und Logo der Deut­schen Telekom, um die von den Vertriebs­beauf­tragten gefor­derten "Zahlen" zu erfüllen.

41.000 Euro Strafe

Die Verbraucherzentralen hatten Urteile gegen Vodafone erwirkt, diese wurden aber nicht beachtet. Das kostet Vodafone 41.000 Euro.

Logos: Vodafone/vzbv, Montage: teltarif.de Nun muss die Voda­fone Deutsch­land GmbH 41.000 Euro Strafe zahlen, weil sie gegen ein Gerichts­urteil des Land­gerichts München I verstoßen hat. Demnach darf Voda­fone Verbrau­chern keinen Vertrags­abschluss über das Produkt "Red Internet & Phone Cable" und/oder das Produkt "Voda­fone Sicher­heits­paket" bestä­tigen, wenn diese nicht explizit von ihnen bestellt wurden.

Weil Voda­fone diese Unter­las­sungs­pflicht mehr­mals nach­weis­lich miss­ach­tete, hat die Verbrau­cher­zen­trale Hamburg Ordnungs­gelder bean­tragt und erfolg­reich durch­gesetzt (das Urteil des Land­gerichts München I ist vom 03.11.2020 und hat das Akten­zei­chen 1 HK O 14157/19).

Neun bewie­sene Verstöße gegen Auflagen

Insge­samt neunmal konnten die Hamburger Verbrau­cher­schützer Voda­fone in den zurück­lie­genden Monaten Verstöße gegen das schon im Jahr 2020 erlas­sene Urteil nach­weisen. Für alle Fälle hat das Land­gericht München I nach Antrag der Verbrau­cher­zen­trale Hamburg Ordnungs­gelder von 3.000 bezie­hungs­weise 5.000 Euro pro Zuwi­der­hand­lung verhängt.

"Es ist gut, dass Voda­fone seine Vergehen nun auch finan­ziell zu spüren bekommt", sagt Julia Rehberg von der Verbrau­cher­zen­trale Hamburg. Bei weiteren Verstoss­fällen könnte das Gericht auch höhere Ordnungs­gelder verhängen. Die Straf­summen gehen an die Staats­kasse.

Rech­nungen ohne Vertrags­grund­lage

"Immer wieder melden sich Betrof­fene bei uns, die gegen Rech­nungen von Voda­fone vorgehen müssen, für die es keine Vertrags­grund­lage gibt", berichtet Rehberg. "Wir werden alles daran­setzen, dass Voda­fone mit dieser Masche nicht durch­kommt." Verbrau­cher, die Probleme mit dem Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen haben, können ihren Fall der Verbrau­cher­zen­trale Hamburg melden. Die Verbrau­cher­schützer sind in den letzten Jahren bereits mehr­fach mit Erfolg außer­gericht­lich und gericht­lich gegen Voda­fone vorge­gangen.

Infor­mationen zu den verschie­denen Voda­fone-Verfahren und ein Beschwer­defor­mular hat die Verbrau­cher­zen­trale Hamburg auf einer eigenen eigenen Inter­net­seite zusam­men­gefasst.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

In der Branche gibt es einen Insider, der sich bei vielen Unter­nehmen "unbe­liebt" gemacht hat. Täglich verschickt dieser Insider zwei bis drei E-Mails an einen ausge­suchten Verteiler von Verant­wort­lichen, Betrof­fenen, Behörden und der Presse, einschliess­lich teltarif.de. Sein Tenor: Im Voda­fone-Vertrieb gehe es "nicht mit rechten Dingen zu", um es sehr freund­lich zu formu­lieren. Detail­liert listet er krasse Einzel­fälle auf, bei denen Rentner(innen) oder Personen mit geringen deut­schen Sprach­kennt­nissen sechs oder mehr Verträge (mit Handy, was sie nie gesehen haben) unter­geschoben bekamen und Rekla­mationen der Betrof­fenen in einem Dschungel aus Nicht­zustän­dig­keit und Desin­ter­esse unter­gingen oder erst nach massivem öffent­lichen Druck wieder aufge­löst wurden. Fälle, bei denen trick­reiche Verkäufer das Unter­nehmen Voda­fone arglistig getäuscht und - so der Insider - um Millio­nen­summen betrogen haben sollen. Beschwerden oder Hinweise an Voda­fone, den Fällen nach­zugehen, seien offenbar viel zu lange "igno­riert" worden oder irgendwo versandet.

Wer da welche "Schuld" hat, müssen die Gerichte klären. "Schuld" ist ursäch­lich wohl der barba­rische Druck, neue Kunden und viele Verträge auf Teufel komm raus zu präsen­tieren, damit die Konzern­füh­rung in Groß­bri­tan­nien, die wiederum unter einem extrem Druck von Inves­toren steht, "glück­lich" wird. Diese Damen und Herren aus Newbury (Standort der Voda­fone Zentrale) sind einge­laden, sich hier­zulande in einem Shop "beraten" zu lassen.

