Verbraucherrechte 2022: Neue Regeln in der Digitalwelt

Zum Jahres­anfang gibt es zahl­reiche Ände­rungen in der digi­talen Welt, die neue Pflichten für die Hersteller und Anbieter und neue Möglich­keiten und Rechte für Verbrau­cher bieten. Darauf macht der "Digi­tal­ver­band" Bitkom aufmerksam.

Wie sicher sind IT-Geräte und Online-Dienste? Ab dem neuen Jahr soll das neue IT-Sicher­heits­kenn­zei­chen für Verbrau­cher mehr Klar­heit schaffen. Für ausge­wählte Produkt­gruppen können Hersteller und Anbieter das Kenn­zei­chen beim Bundesamt für Sicher­heit in der Infor­mati­ons­technik (BSI) bean­tragen.

Sobald das BSI den Antrag geneh­migt und die gekenn­zeich­neten Produkte auf den Markt kommen, kann man sich per QR-Code über die Sicher­heits­eigen­schaften infor­mieren. Den Anfang machen Breit­band-Router und E-Mail-Dienste. Weitere Produkt­gruppen wie Smart-Home-Anwen­dungen sollen folgen.

Infor­mati­ons­pflicht für Online-Markt­plätze

Grafik: dpa Für Online-Markt­plätze werden ab dem 28. Mai 2022 weitere umfas­sende Hinweis- und Trans­parenz­pflichten einge­führt. Unter anderem müssen Platt­form­betreiber in Zukunft darüber aufklären, warum bestimmte Produkte ganz oben im Ranking ange­zeigt werden. Wenn ein Preis perso­nali­siert berechnet wurde, muss darauf klar hinge­wiesen werden.

Außerdem müssen Unter­nehmen erläu­tern, ob Bewer­tungen veri­fizierte Käufe voraus­gegangen sind, ob die Bewer­tungen unge­fil­tert veröf­fent­licht wurden oder nach welchen Regeln bestimmte – meist nega­tive – Bewer­tungen aussor­tiert werden.

Rück­nah­mepflicht von Elektro-Altgräten in Super­märkten

Mehr als 200 Millionen unge­nutzte Smart­phones schlum­mern in deut­schen Schub­laden. Künftig wird es für die Menschen in Deutsch­land einfa­cher, solche und andere Altge­räte fach­gerecht zu entsorgen: Vom 1. Juli 2022 an können sie auch bei großen Discoun­tern und Super­märkten mit einer Laden­fläche von mehr als 800 Quadrat­metern kostenlos abge­geben werden.

Die Voraus­set­zungen für eine kosten­lose Rück­gabe: Die Kanten­länge muss kleiner als 25 cm sein oder es wird ein neues, vergleich­bares Produkt gekauft. Diese Rege­lungen finden sich in der Novelle des Elektro- und Elek­tronik­gerä­tege­setzes, das zum 1. Januar 2022 in Kraft tritt.

Update­pflicht für digi­tale Produkte und Soft­ware

Smart­phones, Smart-TVs und andere smarte Produkte sind in aller Regel umso nach­hal­tiger, je länger sie genutzt werden. Um das zu errei­chen, gilt für die Hersteller der Geräte und Anbieter digi­taler Dienste wie Soft­ware vom 1. Januar 2022 eine Aktua­lisie­rungs- und Update­pflicht. Das soll die länger­fris­tige Sicher­heit und Nutz­bar­keit der Produkte sicher­stellen.

Die neuen Verbrau­cher­gesetze geben aller­dings nicht genau vor, wie lange digi­tale Produkte künftig aktua­lisiert werden müssen. In jedem Fall steht den Verbrau­chern die übliche Gewähr­leis­tung auch für smarte Geräte für zwei Jahre zu.

Neue Verbrau­cher­rechte bei digi­talen Produkten

Die App stürzt immer wieder ab, der Stream hakt, der Cloud-Spei­cher ist nicht ansprechbar: Vom neuen Jahr an haben Verbrau­cher mehr Rechte, wenn es um die Rekla­mation bei Produkten mit Digi­tal­bezug geht – also zum Beispiel physi­sche Daten­träger, Musik- und Video­dateien, E-Books, Apps, Cloud-Anwen­dungen oder soziale Netz­werke.

Das heißt: Man kann Mängel an diesen Produkten rekla­mieren, diese Mängel besei­tigen lassen oder sogar einen kompletten Ersatz anfor­dern. Die neuen Rechte gelten zum Teil auch, wenn Verbrau­cher nicht mit Geld bezahlen, sondern etwa Daten als Gegen­leis­tung bereit­stellen.

Geän­derte Bedin­gungen bei Vertrags­kün­digungen

Ab März 2022 können Telefon- und Inter­net­ver­träge, die sich nach Ablauf der Mindest­lauf­zeit auto­matisch verlän­gern, mit einer Frist von einem Monat gekün­digt werden. Zudem muss der Anbieter über die auto­mati­sche Vertrags­ver­län­gerung vorher recht­zeitig infor­mieren.

Ab Juli 2022 gibt es außerdem die Möglich­keit, viele im Internet abge­schlos­sene Verträge über einen Kündi­gungs­button oder -link zu kündigen. Diese Websei­ten­funk­tion muss an jener Stelle zu finden sein, wo auch der Vertrags­abschluss ange­boten wird, und sie muss deut­lich gekenn­zeichnet sein.

Impf­pass wird Teil der elek­tro­nischen Pati­enten­akte (ePA)

Die elek­tro­nische Pati­enten­akte (ePA) erhält in diesem Jahr weitere Funk­tionen. Im Laufe des Jahres können auch Impf­aus­weis, Mutter­pass, Kinder­unter­suchungs­heft sowie Zahn­bonus­heft inte­griert werden. Außerdem haben Versi­cherte die Möglich­keit, für jedes gespei­cherte Doku­ment einzeln zu bestimmen, wer darauf zugreifen kann, zum Beispiel für eine Unter­suchung beim Fach­arzt.

Die elek­tro­nische Pati­enten­akte können alle gesetz­lich Versi­cherten bereits seit einem Jahr von ihrer Kran­ken­kasse erhalten.

Auto­nomes Fahren wird auf deut­schen Straßen möglich

Selbst fahrende Busse oder Robo-Taxis im Stadt­ver­kehr? Was in Deutsch­land schon stel­len­weise erprobt wird, soll bald überall im ÖPNV möglich sein. Dazu muss noch die Auto­nome-Fahr­zeuge-Geneh­migungs-und-Betriebs-Verord­nung (AFGBV) verab­schiedet werden – das ist für Anfang des neuen Jahres geplant. Die Verord­nung regelt die tech­nischen Details, damit Fahr­zeuge, bei denen die fahrende Person die Fahr­zeug­füh­rung komplett abgeben kann, tatsäch­lich auf deut­schen Straßen fahren dürfen.

Deutsch­land ist dabei welt­weiter Vorreiter: Bereits im Juli 2021 wurde das entspre­chende Gesetz beschlossen, das den Einsatz auto­nomer Fahr­zeuge im öffent­lichen Stra­ßen­raum grund­sätz­lich ermög­licht. Es ist das erste seiner Art und erlaubt den Einsatz fahrer­loser Fahr­zeuge der soge­nannten Stufe 4 auf fest­gelegten Routen im regu­lären Stra­ßen­ver­kehr.

Digi­tali­sie­rung von Verwal­tungs­leis­tungen geplant

Kinder­geld, Reise­pass, Bauan­trag: Bis Ende 2022 soll man in Deutsch­land solche und andere Doku­mente online bean­tragen können, statt aufs Amt zu gehen. Möglich macht dies das Onli­nezu­gangs­gesetz, kurz OZG. 575. Solche Verwal­tungs­dienst­leis­tungen sollen dann über die Verwal­tungs­por­tale von Bund, Ländern und Kommunen digital ange­boten werden - von A wie Abfall­ent­sor­gung bis Z wie Zweit­woh­nungs­steuer.

Ob dieses Ziel voll­ständig erreicht wird, ist jedoch frag­lich.

E-Rech­nung wird in weiteren Bundes­län­dern Pflicht

Unter­nehmen, die in Baden-Würt­tem­berg, Hamburg und im Saar­land mit dem öffent­lichen Sektor zusam­men­arbeiten, müssen ab dem 1. Januar 2022 die elek­tro­nische Rech­nungstel­lung nutzen, wenn der Rech­nungs­betrag 1000 Euro über­steigt.

Eine Rech­nung auf Papier oder ein einfa­ches PDF-Doku­ment als E-Mail-Anhang können sie dann nicht mehr einrei­chen. Der Bund und Bremen verwenden bereits seit November 2020 die E-Rech­nung. Weitere Bundes­länder sollen folgen.

