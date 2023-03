Das sind die Aufgaben der Bundesnetzagentur

Die Bundes­netz­agentur will nicht nur im Bereich Tele­kom­muni­kation einen funk­tions­fähigen Wett­bewerb sichern und eine flächen­deckende Versor­gung zu güns­tigen Preisen errei­chen. Sie hilft auch geprellten Verbrau­chern.

picture alliance/dpa Seit Juli 2005 heißt der deut­sche Regu­lierer für den Tele­fon­markt nicht mehr Regu­lie­rungs­behörde für Tele­kom­muni­kation und Post (RegTP), sondern Bundes­netz­agentur für Elek­tri­zität, Gas, Tele­kom­muni­kation, Post und Eisen­bahnen (BNetzA). Wie der Name schon verrät, hat sich der Aufga­ben­bereich der Behörde über den Tele­kom­muni­kati­ons­bereich und das Post­wesen hinaus ausge­dehnt. Die Bundes­netz­agentur mit Sitz in Bonn ist im Geschäfts­bereich des Bundes­wirt­schafts­minis­teriums ange­sie­delt und hat die Aufgabe, durch Libe­rali­sie­rung und Dere­gulie­rung für die weitere Entwick­lung auf den entspre­chenden Märkten und für die Einhal­tung der Verord­nungen der entspre­chenden Gesetze, wie beispiels­weise des Tele­kom­muni­kati­ons­gesetzes (TKG), zu sorgen.

picture alliance/dpa "Wir wollen die Chance für mehr Wett­bewerb in allen Netzen, die sich durch natür­liche Mono­pol­struk­turen oder durch Engpässe kenn­zeichnen, nutzen und dabei unsere gesetz­lichen Möglich­keiten ausschöpfen", formu­lierte der erste Präsi­dent Matthias Kurth zum Start der Bundes­netz­agentur die allge­meinen Ziele der Bundes­behörde. Kurth war zuvor bereits seit 2001 Präsi­dent der Vorgän­ger­behörde RegTP. Kunden und Verbrau­cher sollen im Mittel­punkt der Akti­vitäten stehen, denn Regu­lie­rung sei kein Selbst­zweck, sondern ziele auf funk­tions­fähigen Wett­bewerb sowie güns­tige Quali­täts­pro­dukte und Ange­bote. Lösungen sollen im Dialog mit den Markt­teil­neh­mern entwi­ckelt werden. Dazu führt die Bundes­netz­agentur zu anste­henden Problemen Anhö­rungen unter den betrof­fenen Firmen durch, die dadurch ihre Sicht der Dinge und ihre Wünsche darlegen können. Das Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn

Die Bundes­netz­agentur hat auch Sank­tions­mög­lich­keiten

Im Bereich Tele­kom­muni­kation soll die Agentur den chan­cen­glei­chen und funk­tions­fähigen Wett­bewerb sichern, die flächen­deckende Grund­ver­sor­gung mit Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leis­tungen zu erschwing­lichen Preisen gewähr­leisten, Tele­kom­muni­kati­ons­dienste bei öffent­lichen Einrich­tungen fördern und für die effi­ziente und störungs­freie Nutzung von Funk-Frequenzen sorgen. Dazu trägt sie zu Lösungen von Fragen im Rahmen der Stan­dar­disie­rung bei, verwaltet Frequenzen und Rufnum­mern, bekämpft den Miss­brauch von Rufnum­mern und berät Bürger über neue Rege­lungen und deren Auswir­kungen.

Zur Durch­set­zung der Regu­lie­rungs­ziele besitzt die Bundes­netz­agentur auch Infor­mations- und Unter­suchungs­rechte sowie abge­stufte Sank­tions­mög­lich­keiten. Ihre Regu­lie­rungs­ent­schei­dungen werden in allen Berei­chen durch Beschluss­kam­mern gefasst, an denen sich die unmit­telbar betrof­fenen Unter­nehmen bei Verfahren betei­ligen lassen können. Vielfältige Aufgaben für die Bundesnetzagentur

Hilfe und Infor­mationen für den Verbrau­cher

Auch Verbrau­cher können sich direkt an die Bundes­netz­agentur wenden. Der Verbrau­cher­ser­vice der Behörde hat in den vergan­genen Jahren deut­lich an Bedeu­tung gewonnen und liefert Verbrau­chern allge­meine Infor­mationen zum Tele­kom­muni­kati­ons­markt und Hilfe bei Schwie­rig­keiten mit Tele­kom­muni­kati­ons­anbie­tern. Unter anderem wird beson­ders auf diese Bereiche einge­gangen:

Zudem erhalten Inter­essierte Infor­mationen zu aktu­ellen Themen und Antworten auf konkrete Anfragen oder Beschwerden. Die Regu­lie­rungs­behörde hat auch eine Schlich­tungs­stelle einge­richtet. Diese können Verbrau­cher zur Streit­bei­legung anrufen, wenn mögli­cher­weise Rechte verletzt worden sind.