teltarif.de-Talk: Das sind die neuen Rechte für Verbraucher

Montage: teltarif.de Kunden und Verbraucher­schützer haben lange für güns­tigere Vertrags­bedin­gungen gekämpft. Zum 1. Dezember sind nun neue Regeln für Verbrau­cher­ver­träge in Kraft getreten. Was sich beispiels­weise für Fest­netz- und Mobil­funk­kunden ändert, haben wir im aktu­ellen Podcast mit teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Kuch bespro­chen.

Darüber spre­chen wir heute

Montage: teltarif.de Auto­mati­sche Vertrags­ver­län­gerungen gleich um ein ganzes Jahr, nur weil der Kunde den Kündi­gungs­termin um ein paar Tage verpasst hat? Das gibt es seit Anfang Dezember nicht mehr. Doch wie sieht die Neure­gelung aus und was ändert sich für Bestands­kunden? Was gilt zudem für Verträge, die am Telefon abge­schlossen werden? Das bespre­chen wir in der aktu­ellen Ausgabe unseres Podcasts.

Sie möchten Ihre Rufnummer zu einem anderen Anbieter mitnehmen? Das funk­tio­niert tech­nisch bereits seit vielen Jahren. Im vergan­genen Jahr wurden die Kosten gede­ckelt, die der Provider, der die Tele­fon­nummer abgibt, dem Kunden berechnen darf. Nun verbes­sern sich die Kondi­tionen für die Verbrau­cher erneut. Auch das ist eines unserer aktu­ellen Themen im Podcast von teltarif.de.

Geld zurück gibt es nun, wenn der Anbieter die vertrag­lich verein­barte Internet-Geschwin­dig­keit gar nicht liefert. Das gilt zumin­dest in der Theorie. Warum der Nach­weis schwierig ist, bespre­chen wir eben­falls in der letzten Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­schungel" im Jahr 2021.

