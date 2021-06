Podcast zu Verbraucher-Themen

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de In den vergan­genen Wochen haben wir uns auf teltarif.de schwer­punkt­mäßig mit Service-Themen für Verbrau­cher beschäf­tigt. Im Gespräch mit Alex­ander Kuch, der auch unseren Leser­ser­vice betreut, fassen wir zusammen, welche Probleme beson­ders oft vorkommen und welche Lösungs­ansätze es für betrof­fene Kunden gibt.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Vertrags­abschlüsse am Telefon sind eine Sache für sich. Der Hotline-Mitar­beiter macht viel­leicht Verspre­chungen, die der Kontrakt bei näherer Betrach­tung gar nicht erfüllt. Oder es stellt sich im Nach­hinein ein für den Kunden ungüns­tiges Detail heraus? Wie man als Kunde am Telefon am besten reagiert, bespre­chen wir im aktu­ellen Podcast von teltarif.de.

Aber auch wenn es den Vertrag längst gibt, kann es zu Problemen kommen. Nicht immer entspricht die Abrech­nung den Erwar­tungen. Das kann beispiels­weise auf Abo-Fallen von Dritt­anbie­tern zurück­zuführen sein. Doch wie verhält man sich richtig, wenn die Rech­nung aus Kunden­sicht falsch ist? Auch das ist ein Thema im Podcast.

Wie geht es mit dem Fest­netz- und Mobil­funk­ver­trag nach einem Umzug weiter? Was kann der Kunde machen, wenn das Handy schon seit Wochen oder gar Monaten im Home­office nur noch "Netz­suche" anzeigt? Im Podcast berichten wir darüber, wie es beispiels­weise weiter­geht, wenn der bishe­rige Fest­netz-Anbieter am neuen Standort gar kein Angebot mehr machen kann.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

