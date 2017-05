Ventelo stellt Internet-by-Call-Dienste ab Juni ein

Internet by Call, oder auch IbC - einst eine gern und viel genutzte Möglichkeit, per Analog- oder ISDN-Modem eine Internet-Verbindung herzustellen. Heute hat der Zugang per Schmalband hierzulande kaum noch Relevanz. Die meisten Nutzer sind heute per DSL/VDSL, Kabel, Glasfaser oder auch Mobilfunk ans Internet angeschlossen und surfen mit deutlich höheren Datenübertragungsraten durchs Netz. Die Folge ist, dass immer mehr Internet-by-Call-Anbieter ihren Dienst einstellen. Zum 1. Juni beendet nun auch die Ventelo GmbH die Vermarktung ihrer Internet-by-Call-Dienste. Das Unternehmen folgt damit Mitbewerbern wie Tele2, 1&1 und Klatro, die ihre Schmalband-Internet-Angebote in den vergangenen Wochen und Monaten ebenfalls gestoppt haben.

Folgende Angebote sind betroffen

Ventelo stellt Vermarktung seiner

Internet-by-Call-Dienste ein Ventelo wurde Ende 2002 vom Netzbetreiber und Telekommunikationsanbieter QSC übernommen. Das Unternehmen unterrichtete teltarif.de bereits im März über die Pläne, alle Internet-by-Call-Zugänge im Mai, spätestens jedoch Ende Juni einzustellen. Mit der Beendigung der über Ventelo vermarkteten Angebote wird der Zeitplan somit genau eingehalten.

Ab dem 1. Juni sind die folgenden Internet-by-Call-Angebote nicht länger nutzbar:

smart86

smart79

smart97

smart91

voip-star

Zudem werden zum Start des neuen Monats folgende Internet-by-Call-Dienste unter den jeweiligen vermarkteten Betreibervorwahlen eingestellt:

01040-Internet

Star79surfen und star79 surf

01011surfen

01012surfen

01052surfen

01069surfen

01088surfen

01097surfen

01098surfen

010018surfen

010052surfen

010088surfen

010090surfen

Kaum noch Alternativen

Hinsichtlich des Abbaus der Internet-by-Call-Angebote von QSC bündelt Freenet die letzten funktionierenden Zugänge unter seinem Dach. Pläne über eine Abschaltung der Plattformen sind nicht bekannt.

Eine Liste der günstigen Internet-by-Call-Tarife finden Sie auf folgenden Infoseiten, deren Tabellen sich bei jedem Aufruf automatisch aktualisieren:

Lesen Sie in einer weiteren Meldung, welche Alternativen für Internet-by-Call es gibt und welche Lösung sich für welche Nutzergruppen anbietet.