VATM tut sich mit Gesetz gegen lange Verträge schwer

Beim VATM, dem Verband der Anbieter von Tele­kommu­nika­tions- und Mehr­wert­diensten, wird teltarif.de mit großem Inter­esse gelesen. Mit dem geplanten Gesetz­entwurf zur Verkür­zung von Vertrags­lauf­zeiten ist man beim VATM, der unter anderem Voda­fone, Telefónica, die Freenet AG (mobilcom-debitel, Klar­mobil etc.) oder 1&1 zu seinen Mitglie­dern zählt, nicht sonder­lich glück­lich.

Grützner: Gesetz gegen Verträge an sich

Jürgen Grützner, langjähriger Geschäftsführer des VATM sieht das geplante Gesetz zur Vertragslaufzeit kritisch. VATM-Geschäfts­führer Jürgen Grützner findet: „Es handelt sich um kein Gesetz gegen das Aufschwätzen von Verträgen, sondern gegen die Verträge selbst, die Kunden ganz über­wiegend gerne und völlig zufrieden nutzen. Es ist auch kein Gesetz gegen über­lange Vertrags­lauf­zeiten, denn die Kunden haben heute schon die Möglich­keit, in der Tele­kommu­nika­tions­branche viel kürzere Verträge abzu­schließen – ganz anders als in anderen Wirt­schafts­berei­chen. Die TK-Branche ist damit am kunden­freund­lichsten und darf mit Energie oder anderen Berei­chen nicht in einen Topf geworfen werden. Bei uns entscheidet der Kunde, welche Option er wählen will und das sollte auch so bleiben. Bei uns gilt ganz klar: Das, was die Kunden am häufigsten wünschen, wollen wir ihnen auch weiterhin bereit­stellen können. Auf kunden­freund­liche Geschäfts­modelle zu verzichten, statt unlau­tere Werbe­methoden zu bekämpfen, ist völlig falsch verstan­dener Kunden­schutz.“

teltarif.de-Leser sehen es anders

Damit steht Herr Grützner im Wider­spruch zu vielen Leser­beiträgen im teltarif.de-Forum, wo die Leser selbst schon im Laden oder am Telefon zu einem Vertrag "über­redet" wurden oder im unmit­telbaren Bekann­tenkreis Fälle erleben, wo ein oder mehrere Verträge "unter­geschoben" wurden, nur weil der ahnungs­lose Kunde ein güns­tiges Handy haben wollte. Viele Mobil­funk-Kunden verstehen die Mechanik von Verträgen und Provi­sionen bis heute nicht richtig, sondern sehen nur "das Handy für einen Euro".

Viel­leicht kommt beim Gesetz am Ende ein Kompro­miss heraus, der bei Mobil­funk­verträgen ein gesetz­lich veran­kertes Rück­tritts-/Rück­gabe­recht kurz nach Vertrags­abschluss (14 Tage) und/oder eine "Notaus­stiegs­klausel" nach spätes­tens 6 Monaten oder einem Jahr ermög­licht. Alles ist noch möglich.

VATM begrüßt Mobil­funk­stra­tegie

Weniger Probleme hat der VATM mit den Eckpunkten zur Mobil­funk­stra­tegie, die das Bundes­kabi­nett beschlossen hat. „Der VATM begrüßt das mit den Eckpunkten abge­gebene Bekenntnis, den Ausbau der Mobil­funk­netze zusammen mit der Wirt­schaft schnell voran­zutreiben. Wir freuen uns über die Ankün­digung der Bundes­regie­rung, unsere Forde­rungen aus der Digital-Gipfel-Fokus­gruppe 'Digi­tale Netze' zeitnah aufzu­greifen und zum einen Geneh­migungs­verfahren für den Mobil­funk­ausbau zu beschleu­nigen und damit Büro­kratie abzu­bauen und zum anderen die Akzep­tanz für neue Mobil­funk­stand­orte zu stärken. Außerdem begrüßen wir, dass öffent­liche Liegen­schaften des Bundes, der Länder und Kommunen für Mast­stand­orte zur Verfü­gung gestellt werden. Auch hier ist es wirk­lich drin­gend erfor­derlich, Fort­schritte zu erzielen."

Unglück­lich über MIG

Nicht so glück­lich ist man bei den Mobil­funk­anbie­tern mit der geplanten "Mobil­funkin­frastruk­turge­sell­schaft", kurz MIG. "Wir warnen davor, dass damit kein neues und teures 'Büro­kratie­monster' geschaffen werden darf. Wir sehen die Gefahr, dass statt direkter Förde­rung viel Geld der Steu­erzahler für den Aufbau einer völlig neuen Behörde aufge­wendet wird, das keines­falls dem Netz­ausbau entzogen werden darf."

MIG ein Büro­kratie­monster?

In der Tat: Bevor die MIG den ersten Sende­mast aufbauen könnte, müssten erst Präsi­denten und Stell­vertreter gefunden, Sekre­tariate und Büros bezogen und Kosten­stellen defi­niert werden. Der Netz­betreiber Voda­fone hat sich bereits vom renom­mierten Verfas­sungs­rechtler di Fabio bestä­tigen lassen, dass ein Zwang zur Nutzung dieser Masten "verfas­sungs­widrig" wäre. Was schon gar nicht geht, dass die MIG auch selbst Sender montiert, einschaltet und betreibt, weil: Die dafür notwen­digen Frequenzen würden ja den etablierten Anbie­tern fehlen, und die haben dafür bekannt­lich sehr viel (manche sagen "zu viel") Geld ausge­geben.

Planungs­sicher­heit?

„Auch der Zeit­faktor und die Planungs­sicher­heit für die ausbau­enden Unter­nehmen spielen eine große Rolle", macht Grützner aufmerksam. "Sobald noch weitere Eckpfeiler bekannt werden, kann seitens der Wirt­schaft beur­teilt werden, ob eine staat­liche Infra­struk­turge­sell­schaft wirk­lich eine effi­ziente und sinn­volle Ergän­zung zum Markt sein kann.“

Was macht die MIG nun?

Die ursprüng­liche Idee war, dass die MIG Sende­masten dort hinstellt, wo es für die etablierten Netz­betreiber völlig unren­tabel ist, weil die Hand­voll Gespräche oder Verbin­dungen niemals die Baukosten für einen teuren Masten (und die Leitungen dorthin) einspielen würden. Neuer­dings wird über­legt, ob nicht die Bundes­länder diesen Bau orga­nisieren könnten und die MIG nur noch die büro­krati­schen Hemm­schuhe (kompli­zierte, lang dauernde Geneh­migungs­verfahren) heraus­zieht. Die Bereits­stel­lung von Bundes­liegen­schaften (Grund­stücke, Gebäude des Bundes) kann in vielen Fällen die schwie­rige Suche nach einem Standort verein­fachen. Beispiels­weise ist schon länger verab­redet, dass die Mobil­funker die Masten der Bundes­anstalt für den digi­talen Behör­denfunk (BDBOS) mitbe­nutzen dürfen.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (2)