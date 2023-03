VATM fordert Überholspur beim Glasfaserausbau

Der Glas­faser­ausbau in Deutsch­land ist und bleibt kompli­ziert. Es gibt Orte und Straßen, da bauen bestimmte Unter­nehmen "eigen­wirt­schaft­lich", d.h. ohne Förder­gelder aus, wenn sicher ist, dass kein Konkur­rent früher oder später auftaucht und darauf besteht, eigene Leitungen zu verlegen. Sei es zeit­gleich ("Mitver­legung") oder später oder mit "unbe­leuch­teten" Glas­fasern, die dem "eigen­wirt­schaft­lich" ausbau­enden Unter­nehmen die Kalku­lation "zerstören" können.

Haupt­feind­bild ist hier die Telekom, die histo­risch bedingt - die meisten Bestands­kunden hat. Wenn ein Telekom-Kunde mitbe­kommt, dass im Ort die Telekom auch Glas­faser anbieten kann und will, dann wird er kaum den Anbieter wech­seln.

Eigen­wirt­schaft­lich lohnt sich nicht immer

Wenn ein Ort eigenwirtschaftlich ausgebaut wird, soll es eine Expressförderung für Nebenstraßen geben, die sonst zunächst nicht ausgebaut würden

Foto: Picture Alliance/dpa/BELGA Es gibt aber noch ein anderes Problem: In vielen Orten lassen sich nicht alle Straßen "eigen­wirt­schaft­lich" ausbauen, weil die Häuser zu weit "entfernt" vom nächsten Verteiler liegen und die Grabungs­kosten die Kalku­lation sprengen würden.

Also muss ein kompli­ziertes Förder­ver­fahren ange­schoben werden. Viele Gemeinden haben "auf Verdacht" eine Förde­rung bean­tragt und damit den Topf des Digital-Minis­ters Wissing geplün­dert. Deshalb wurde die Förde­rung gestoppt und soll neu aufge­setzt werden.

VATM fordert "Über­hol­spur"

Der Verband der Anbieter von Tele­kom­muni­kations- und Mehr­wert­diensten (VATM), in dem auch viele Glas­faser­unter­nehmen zusam­men­geschlossen sind, hat nun die "Super Fast Lane" (auf Deutsch "extra schnelle Über­hol­spur") für die effi­ziente Verzah­nung von eigen­wirt­schaft­lichem und geför­dertem Ausbau gefor­dert.

Die Argu­mente klingen sehr vernünftig: "Wenn die Bagger sowieso im Ort sind, müssen sie auch die Häuser an das Glas­faser­netz anschließen, die Förde­rung brau­chen, damit nicht auf Jahre hinaus neue weiße Flecken entstehen", fordert VATM-Geschäfts­führer Jürgen Grützner. Nach dem Aussetzen der Förde­rung im Oktober aufgrund aufge­brachter Mittel liegt nun der Entwurf für die neue Gigabit-Förder­richt­linie des Bundes­minis­teriums für Digi­tales und Verkehr vor, der aber genau das nicht vorsieht.

Grützner findet: "Grund­sätz­lich geht der Entwurf an einigen Punkten in die rich­tige Rich­tung. Aber das Grund­pro­blem von zu wenig Prio­risie­rung und zu viel Förder­mit­teln verlang­samt den Glas­faser­ausbau und macht ihn gleich­zeitig teurer." Genauer: "Die geplante Förder­richt­linie schafft nicht die drin­gend erfor­der­liche Planungs­sicher­heit für den schnellen eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau von Glas­faser­netzen bis 2030", kriti­siert Grützner.

"Es ist richtig, die bislang un- und unter­ver­sorgten Orte möglichst schnell und effi­zient mit Glas­faser zu versorgen und diese auf eine soge­nannte 'Fast Lane' zu schieben sowie die Bagger prio­risiert genau dorthin zuerst zu schi­cken", so der VATM-Geschäfts­führer: "Aber noch wich­tiger ist doch, dass dort, wo die Bagger im Einsatz sind, alle Häuser ange­schlossen werden können und man die ausbau­enden Unter­nehmen nicht für Jahre aus dem Ort wegfahren lässt."

Genau diese drin­gend notwen­dige Verzah­nung von eigen­wirt­schaft­lichem und geför­dertem Ausbau habe auch der Minister selbst gefor­dert. Sie sei so auch im Koali­tions­ver­trag veran­kert. "Für diese Fälle brau­chen wir eine 'Super Fast Lane', damit in einem Rutsch auch die meist wenigen Prozent förder­bedürf­tiger Anschlüsse in einem Ort gleich miterle­digt werden", appel­liert Grützner an die Verant­wort­lichen in der Politik.

Warnung vor neuen weißen Flecken

Damit der verzahnte Ausbau auch zeit­lich funk­tio­niert, müsste bei Unter­schreiten einer "Baga­tell­grenze" von Förder­anschlüssen ein pauschales schnelles Förder­mittel greifen. Die Bean­tra­gung der wenigen Förder­fälle müsste absolut prio­ritär abge­arbeitet werden - in der 'Super Fast Lane'. Ande­ren­falls würden neue weiße Flecken bleiben, weil, statt solche Adressen zur Förde­rung in eine "Super Fast Lane" zu schieben, im vorge­sehenen Konzept genau diese Anschlüsse nicht einmal die geplante "Fast Lane" und damit eine schnel­lere Förde­rung errei­chen können. "Das ist ein elemen­tarer Konstruk­tions­fehler, der die eigenen Vorgaben der Regie­rung aushe­belt", warnt der VATM-Geschäfts­führer.

Schwach­stellen des Konzeptes bleiben

Weitere Schwach­stellen des Konzeptes bleiben aus Sicht des VATM nach aktu­ellem Stand bestehen, obwohl die Verbes­serungs­vor­schläge seit langem auf dem Tisch liegen. Die fehlende Über­trag­bar­keit nicht benö­tigter Mittel in das nächste Jahr verschärft den Druck auf immer mehr statt weniger Förde­rung.

Damit Förde­rung sinn­voll gesteuert werden kann, sollten die Bundes­länder die Möglich­keit erhalten, nicht abge­rufene Förder­mittel in das nächste Haus­halts­jahr zu über­tragen. "Auch mit Blick auf die Bauka­pazi­täten macht es keinen Sinn, wenn die Länder um jeden Preis die zur Verfü­gung stehende Förde­rung bis Ende des Jahres abrufen müssen", so Grützner.

Auch die vermeint­liche Stär­kung der Betrei­ber­modelle sehen die Inves­toren kritisch. Die Modelle beruhen wirt­schaft­lich in aller Regel darauf, dass die Betreiber später kleine örtliche Netze erwerben und in ihr Gesamt­netz inte­grieren können, wenn wieder genü­gend Kapi­tal­mittel im Markt vorhanden sind. Nur so dürften viele der viel zu kleinen Netze über­haupt über­lebens­fähig sein und die Betriebs­kosten im Griff gehalten werden können. Der Entwurf präfe­riert nun den Verbleib der Netze dauer­haft bei den Kommunen. "Die in Deutsch­land einma­lige Zersplit­terung des Marktes würde damit perp­etu­iert (= auf Ewig­keit fest­schrieben) und das Ziel des sinn­vollen Zusam­men­wach­sens der Netze konter­kariert. Unter derart absurden Bedin­gungen werden sich schlicht keine Inves­toren für Deutsch­land finden lassen, die bereit wären, für eine abseh­bare Zeit den Betrieb dieser kleinen sehr regio­nalen Netze zu orga­nisieren und zudem dauer­haft hohe Pacht zu zahlen", warnt der VATM-Geschäfts­führer.

Grund­sätz­lich positiv steht der Verband dem Vorschlag des Bran­chen­dia­logs gegen­über. ";Auch hier komme es aber auf die konkrete praxis­taug­liche Ausge­stal­tung an. Landes­weite Bran­chen­dia­loge dürfe es nur im Ausnah­mefall geben, wenn das neue Instru­ment regional spezi­fische Beson­der­heiten und Inves­titi­ons­mög­lich­keiten berück­sich­tigen wolle.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Prin­zipiell hat der VATM recht. Es müsste schneller und flexi­bler gehen. Aber wir sind in Deutsch­land, das von Büro­kraten regiert wird. Und die können nicht über ihren Schatten springen, weil Rech­nungs­höfe und andere Büro­kraten oder die vor Ort unter­legene Konkur­renz sofort laut aufschreien würden, wenn sie sich "benach­tei­ligt" fühlen. Solange passiert dann gar nichts.

Die Idee, dass die Gemeinden ihre Netze selber bauen, hätte Charme, setzt aber voraus, dass es vor Ort Exper­tise in Sachen Tele­kom­muni­kation gibt. Nur Fach­leute sind Mangel­ware. Kleine Orts­netz­anbieter müssten sich früher oder später über­regional zusam­men­schließen oder größere Anbieter einladen, ihr Netz zu betreiben. Solche Modelle gibt es seit einiger Zeit - von der Öffent­lich­keit relativ unbe­merkt - von dem "großen T" aus Bonn, beispiels­weise.

Anhand des Breit­band­atlas hätten Ausschrei­bungen statt­finden müssen, die eine klare Kalku­lation für die komplette Versor­gung einer Gemeinde fordern. Die Unter­nehmen, die sich bewerben, sollten dann sagen, wieviel Förde­rung sie noch brau­chen. Aber auch das dauert und dauert und manche Kritiker glaube längst, dass ein Voll­ausbau des Landes mit Glas­faser längst nicht mehr wirt­schaft­lich sei, weil viele (meist jüngere) Anwender sich voll auf den Mobil­funk abstützen möchten und das Fest­netz für "über­flüssig" betrachten. Und ältere Nutzer sind oft mit den vom Kupfer gebo­tenen Geschwin­dig­keiten "zufrieden". Dabei wird gerne über­sehen, dass Mobil­funk-Stationen ein schnelles Fest­netz brau­chen, um stabil versorgt zu werden.

In einer weiteren Meldung geht es um das Thema: Beim "Überbau" von Glas­faser­lei­tungen gibt es viel Kritik.